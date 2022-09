GOLF DS Automobiles 79° Open d’Italia: da McIlroy a Fitzpatrick, è l’ora dei campioni

Presentato al Salone d’Onore del CONI il massimo torneo nazionale che, dal 15 al 18 settembre (con Rolex Pro-Am in programma mercoledì 14), al Marco Simone Golf & Country Club vedrà in gara i top player internazionali

Field delle grandi occasioni, montepremi di 3 milioni di euro e ingresso gratuito previa registrazione L’evento, inserito nel calendario del DP World Tour, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport. Ospite d’onore il trofeo della Ryder Cup che nel 2023 si disputerà proprio su questo percorso

I campioni Major, tre tra i migliori undici giocatori al mondo. E ancora: il capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023, i talenti del golf continentale e mondiale, gli azzurri che sognano l’impresa. E’ ormai tutto pronto per il DS Automobiles 79° Open d’Italia, tra i tornei di punta del DP World Tour in programma dal 15 al 18 settembre 2022 (ad anticipare la competizione sarà, mercoledì 14, la Rolex Pro-Am) al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Sul percorso che il prossimo anno ospiterà, per la prima volta in Italia, la sfida tra Vecchio Continente e Usa, sarà grande spettacolo. Dal nordirlandese Rory McIlroy, numero tre mondiale, al norvegese Viktor Hovland e all’inglese Matt Fitzpatrick, rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto del world ranking. Field delle grandi occasioni, con i top player internazionali che si contenderanno un montepremi complessivo di 3 milioni di euro.

Uno show per tutti, anche per i bambini, tra sport e divertimento con il Family Open. L’ingresso è infatti gratuito (previa registrazione su www.openditaliagolf.eu). Un segnale importante quello lanciato dalla Federazione Italiana Golf, in accordo con l’Official Advisor Infront, che punta ad avvicinare sempre più persone ad uno sport in continua espansione. E un volano per il turismo. La competizione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, ospite d’eccezione il trofeo della Ryder Cup.

La conferenza stampa di presentazione – Il DS Automobiles 79° Open d’Italia è stato presentato oggi al Salone d’Onore del CONI alla presenza, tra gli altri, di: Giovanni Malagò, Presidente del CONI; Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma; Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf; Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023; Filippo Celli, golfista azzurro campione del mondo nel World Amateur Team Championship/Eisenhower Trophy. Ha moderato la conferenza Marco Cherubini, giornalista del TG5.

Da McIlroy a Fitzpatrick, dai fratelli Molinari a Donald. Field delle grandi occasioni per un evento con vista Ryder Cup – Tra i campioni Major ecco Rory McIlroy, che ha recentemente conquistato la FedEx Cup distinguendosi come l’unico giocatore ad averla fatta sua per tre volte. Con il nordirlandese pure il britannico Fitzpatrick (troverà in campo il fratello Alex), che lo scorso giugno ha vinto lo US Open, e il torinese Francesco Molinari. Primo azzurro a imporsi in un Major nel 2018 (il The Open), proverà ora a diventare anche il primo italiano a calare il tris di successi nella massima rassegna del green tricolore dopo le affermazioni del 2006 e del 2016. Tra gli assi della manifestazione, inoltre, il norvegese Hovland, uno dei migliori talenti del golf internazionale. McIlroy è anche il leader del DP World Tour Rankings, che vede Fitzpatrick al terzo posto e Hovland al quarto.

Prove di Ryder Cup al Marco Simone Golf & Country Club dove c’è attesa per Luke Donald, capitano del team Europe nella 44esima edizione dell’evento. Con lui i vicecapitani: il torinese Edoardo Molinari e Thomas Bjorn. A difendere il titolo sarà invece il danese Nicolai Hojgaard (tra i concorrenti pure il fratello Rasmus). Tra i past winner ecco pure, tra gli altri, Thorbjorn Olesen (2018) e Tyrrell Hatton (2017). Puntano in alto l’australiano Min Woo Lee, gli spagnoli Rafa Cabrera Bello, Adri Arnaus e Pablo Larrazabal, il francese Victor Perez, lo scozzese Robert McIntyre, il neozelandese Ryan Fox, l’americano Kurt Kitayama, i sudafricani Justin Harding, Brandon Stone, Dean Burmester, Daniel Van Tonder e George Coetzee.

Gli azzurri per l’impresa – Non solo i fratelli Molinari. Tanti gli azzurri che cercheranno l’impresa. Dal vicentino Guido Migliozzi al pugliese Francesco Laporta (miglior italiano all’Open sia nel 2019 che nel 2021, quando si classificò quarto), passando per il bresciano Nino Bertasio, il fiorentino Lorenzo Gagli e i romani Renato Paratore, Andrea Pavan e Filippo Celli. Con quest’ultimo che dopo aver fatto suo il The European Amateur Championship ha prima conquistato la “Silver Medal” al The Open e poi la medaglia d’oro nel Campionato del Mondo a squadre per dilettanti insieme a Pietro Bovari e a Marco Florioli.

Per i giocatori europei in palio punti importanti per la qualificazione alla Ryder Cup 2023 – Con il BMW PGA Championship (8-11 settembre a Wentworth, in Inghilterra) si apriranno le qualificazioni, per i giocatori continentali, per assicurarsi un posto in squadra nel team Europe alla Ryder Cup 2023. Il DS Automobiles 79° Open d’Italia rappresenterà dunque la seconda tappa di qualificazione verso il grande appuntamento del prossimo anno.

Formula di gara e montepremi. Ad anticipare la sfida sarà la Rolex Pro-Am – Il torneo si giocherà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno). Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Il montepremi è di 3.000.000 di euro, con prima moneta di 510.000 euro. Ad anticipare la competizione sarà la Rolex Pro-Am.

Il torneo in diretta su Sky Sport – Il DS Automobiles 79° Open d’Italia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW per tutte e quattro le giornate di gara, a partire dalle ore 13:30 di giovedì 15 settembre. Telecronache e commenti saranno affidati ad Alessandro Lupi, Roberto Zappa, Marco Cogliati e Massimo Scarpa, che affiancherà anche Francesca Piantanida negli appuntamenti con lo “Studio Golf”.

Ospite d’eccezione, il trofeo della Ryder Cup – Il trofeo della Ryder Cup, sempre più un’icona popolare, verrà esposto in bella mostra in una tenda dedicata al Villaggio Commerciale dell’Open d’Italia e sarà a disposizione per foto e selfie dal 15 al 18 settembre.

Il Family Open organizzato dal Comitato Regionale del CONI Lazio – Una festa di sport e divertimento. Dalle ore 9.00 alle 19.00 i bambini, con il supporto di educatori qualificati del CONI Lazio e di tecnici federali, potranno svolgere discipline e attività ricreative, dinamiche e coinvolgenti come, tra le altre: pallacanestro, scherma, vela (simulatore con barca), tennis, pugilato, tiro a segno, tiro con l’arco. Il tutto in collaborazione con la Regione Lazio. Per un Open coinvolgente ed entusiasmante, anche per i più piccoli che, grazie all’attrezzatura US KIDS e alle attività propedeutiche proposte, punta far avvicinare sempre più bambini al mondo del golf.

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI – All’ingresso del Villaggio Commerciale i maestri della PGAI saranno a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing.

L’ottava volta nel Lazio – Per l’ottava volta l’Open d’Italia si giocherà nel Lazio – Regione ormai dalla importante tradizione golfistica – dopo le tre edizioni all’Acquasanta (1950, 1973, 1980), le due all’Olgiata (2002 e 2019) e al Marco Simone (1994, 2021).

The 5th Junior Road to the 2023 Ryder Cup – Spirito di gruppo, gioco di squadra, rispetto delle regole e degli avversari. In una competizione che punta a far respirare alle nuove leve l’atmosfera unica della Ryder Cup. Domenica 18 settembre al Marco Simone Golf & Country Club andrà in scena la “The 5th Junior Road to the 2023 Ryder Cup”, ormai tradizionale sfida tra i 12 migliori under 14 del Team Lazio e i 12 migliori under 14 del Team Italia, capitanati rispettivamente da Gianluca Baldasso e Gianmarco Libardi.

Il Marco Simone Golf & Country Club vestito a festa per accogliere i grandi campioni internazionali – Il Marco Simone Golf & Country Club ha già ospitato la competizione nel 1994, quando a imporsi fu l’argentino Eduardo Romero, e nel 2021, quando a conquistare il titolo fu il danese Nicolai Hojgaard. Nel circolo della famiglia Biagiotti, su un campo – progettato anche per le sfide match play – completamente rinnovato e all’avanguardia, che già lo scorso anno conquistò tutti i campioni in gara, sarà spettacolo assicurato. Su un percorso “green” ed ecosostenibile, che è già diventato un punto di riferimento a livello internazionale.

I Partner – Il DS Automobiles 79° Open d’Italia, con il Patrocinio di Regione Lazio, del Comune di Roma, del Comune di Guidonia Montecelio e del CONI, ha il supporto di: DS Automobiles (Title Sponsor), Rolex (Main Sponsor e Title Sponsor della Pro Am), Regione Lazio (Main Partner Istituzionale), Fideuram (Official Bank), DP World (Official Sponsor), Fortinet (Official Sponsor), Fly Emirates (Official Sponsor), Kappa (Technical Sponsor), Acqua San Bernardo (Official Supplier), Rinascente (Official Supplier), Bisol 1542 (Official Sparkling Wine), Posteassicura (Official Supplier), Costa Crociere (Official Supplier), Hilton (Official Supplier), Faema (Official Supplier), Sharp (Technical Supplier), Deloitte (Official Supplier), Titleist (Technical Supplier), RDS (Official Radio), Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner). Infront (Official Advisor).

Com. Stam./foto

I relatori da sx Gian Paolo Montali, Nicola Zingaretti, Giovanni Malagò, Franco Chimenti e Alessandro Onorato

il tavolo dei relatori della conferenza stampa di presentazione del DS Automobiles 79° Open d’Italia assieme a Filippo Celli ed Alberto Binaghi