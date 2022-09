GOLF DS Automobiles 79° Open d’Italia: ecco Fitzpatrick, i fratelli Molinari, Donald e Hovland

Non solo McIlroy. Dal 15 al 18 settembre, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club che nel 2023 ospiterà la Ryder Cup, scenderanno in campo altri campionissimi Difenderà il titolo il danese Nicolai Hojgaard, tra i past winner pure Hatton e Olesen

Un parterre di campioni. Non solo Rory McIlroy, numero 3 al mondo reduce dal terzo trionfo in carriera in FedEx Cup. Al DS Automobiles 79° Open d’Italia, torneo inserito nel calendario del DP World Tour, scenderanno in campo altri Major Champion come l’inglese Matt Fitzpatrick (decimo nel world ranking) e Francesco Molinari (suo il The Open nel 2018), che proverà a diventare il primo italiano a conquistare tre volte la competizione (dopo gli exploit del 2006 e del 2016), impresa mai riuscita a nessun azzurro. E non finisce qui. Dal 15 al 18 settembre 2022 (ad anticipare la manifestazione sarà, mercoledì 14, la Rolex Pro-Am), al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), sul percorso che nel 2023 ospiterà la Ryder Cup, a impreziosire il field un altro top player come il norvegese Viktor Hovland (astro nascente del green e numero 11 al mondo). Tra i past winner, insieme a Francesco Molinari ecco, tra gli altri, i danesi Nicolai Hojgaard (che proverà a bissare il titolo conquistato nel 2021) e Thorbjorn Olesen (2018), senza dimenticare l’inglese Tyrrell Hatton (2017).

Field delle grandi occasioni al Marco Simone Golf & Country Club, per un torneo con vista Ryder Cup. Tra i protagonisti in gara pure Luke Donald (ex numero 1 al mondo), capitano del Team Europe nella sfida agli Usa del 2023, e i suoi vice: il torinese Edoardo Molinari e il danese Thomas Bjorn.

Puntano in alto gli azzurri. Con i fratelli Molinari saranno della sfida, tra gli altri, il vicentino Guido Migliozzi e i romani Renato Paratore e Filippo Celli. Quest’ultimo si prepara a fare il debutto da professionista dopo una carriera da amateur che ha raggiunto il suo culmine lo scorso luglio quando ha conquistato in Scozia, nella 150esima edizione del The Open, la “Silver Medal” quale miglior dilettante del Major più antico al mondo della disciplina.

Sarà un torneo speciale per Fitzpatrick. Secondo all’Open d’Italia nel 2019, troverà in campo il fratello Alex. Con Matt – festeggia oggi i suoi 28 anni – che inseguirà un’altra impresa sul DP World Tour dove ha collezionato già otto titoli, cifra comprensiva di un Major, lo US Open vinto lo scorso giugno. Quando a Brookline, nel Massachusetts e sul percorso del The Country Club, nove anni dopo aver fatto suo lo US Amateur, ha conquistato anche lo US Open emulando quanto fatto in passato al Pebble Beach Golf Links, nel 1961 e nel 1972, da Jack Nicklaus, leggenda del golf.

Prove generali di Ryder Cup, dunque, al Marco Simone Golf & Country Club. Per uno show attesissimo.

Le dichiarazioni

Matt Fitzpatrick – “Non vedo l’ora di tornare a Roma per disputare l’Open d’Italia. Sarà un’occasione speciale avere nella Città Eterna anche mio fratello Alex. Il Marco Simone Golf & Country Club è il campo di gara della Ryder Cup 2023 e sono davvero curioso di vederlo da vicino e scoprire i suoi segreti. Ho fatto bene in passato in questo torneo e ho tutte le intenzioni di rimanere in contention per tutto il torneo”.

Francesco Molinari – “Sono tanti i motivi per cui bisogna essere entusiasti di giocare l’Open d’Italia, un evento che amo e che ho già vinto due volte. Queste sensazioni valgono per me e per tutti gli altri italiani in gara. Per noi è un torneo speciale, vogliamo mettere in bella mostra il Marco Simone Golf & Country Club e Roma”.

Luke Donald – “L’Open d’Italia non è solo una tappa importante del viaggio verso la Ryder Cup 2023. Ma è anche un appuntamento che mi è sempre piaciuto disputare. Non vedo l’ora di testare il mio gioco al Marco Simone Golf & Country Club. Roma è una città fantastica, non ho dubbi sul fatto che rappresenterà una vetrina incredibile per il nostro fantastico sport”.

DS Automobiles 79° Open d’Italia, il 6 settembre al Salone d’Onore del CONI la conferenza stampa di presentazione dell’evento – Il 6 settembre alle ore 11:00 è in programma, al Salone d’Onore del CONI, la conferenza stampa di presentazione del DS Automobiles 79° Open d’Italia dove saranno svelate tutte le novità di un appuntamento che si annuncia imperdibile. Per maggiori informazioni: www.openditaliagolf.eu .

