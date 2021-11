GOLF European Tour, AVIV Dubai Championship: Laporta 2/o, vince Joachim Brandt Hansen

Il pugliese sfiora il birdie alla 18 che lo avrebbe portato al play-off. Insieme a Migliozzi stacca il pass per il DP World Tour Championship, ultimo appuntamento stagionale che vedrà sfidarsi i migliori giocatori del principale circuito europeo maschile

Il penultimo appuntamento dell’European Tour (che nel 2022 diventerà DP World Tour) 2021 ha visto come protagonista assoluto Francesco Laporta. L’azzurro ha chiuso al secondo posto all’AVIV Dubai Championship, torneo che si è svolto sul percorso del Jumeirah Golf Estates (Fire Course, par 72), con il punteggio di 266 (66 64 67 69, -22) colpi in compagnia dell’austriaco Bernd Wiesberger. Ad imporsi è stato Joachim Brandt Hansen con uno score di 265 (63 67 67 68, -23). Laporta, in testa al termine del ‘moving day’, è riuscito a mettere a segno un ultimo round ‘bogey free’ con tre birdie, ma altrettanto bene ha fatto il danese che grazie ad un birdie in più rispetto al pugliese ha trovato il secondo successo in carriera sull’European Tour (il primo arrivò nel 2020 allo Joburg Open).

A UN PASSO DAL PLAY-OFF – Francesco Laporta, secondo classificato anche nel 2020 in questa manifestazione, ha sfiorato il birdie all’ultima buca del torneo, con la pallina che non è entrata per un millimetro. Il quarto birdie di giornata avrebbe permesso all’azzurro di forzare la gara al play-off e di giocarsi la vittoria dell’evento allo spareggio. Per il nativo di Castellana Grotte (Bari) si tratta della quinta Top 10 stagionale dopo il 7/o posto ottenuto la scorsa settimana al Portugal Masters, i due 4/i posti conquistati al DS Automobiles 78° Open d’Italia e al Dubay Duty Free Irish Open e il 6/o al BMW PGA Championship (anche in quella occasione era al comando al termine del terzo giro). Grazie a questo risultato ha staccato il pass per l’ultimo atto stagionale dell’European Tour risalendo fino al 35/o posto della”Race to Dubai” e rappresenterà l’Italia insieme a Guido Migliozzi, 13/o nella ‘money list’.

Una gara emozionante, vissuta fino all’ultimo colpo con il fiato sospeso. Cinque gli azzurri che hanno preso parte alla manifestazione: oltre a Laporta, Edoardo Molinari si è piazzato 17/o con 271 (69 66 67 69, -17) e Guido Migliozzi 44/o con 275 (68 68 70 69, -13). Mentre Nino Bertasio e Renato Paratore non sono riusciti a superare il taglio e hanno chiuso rispettivamente 70/o con 140 (71 69, -4) e 110/o con 148 (79 69, +4).

L’European Tour 2021 si chiuderà la prossima settimana con il DP World Tour Championship, sempre a Dubai, con l’evento che assegnerà il titolo al miglior giocatore del principale circuito europeo maschile, la “Race to Dubai”.

