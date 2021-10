Jin Young Ko vince il BMW Ladies Championship e torna regina mondiale Il danese festeggia davanti allo svedese Sebastian Soderberg e agli spagnoli Pep Angles e Jorge Campillo

La sudcoreana trova il secondo successo consecutivo sul LPGA Tour, il quarto stagionale, e diventa nuovamente numero uno del world ranking spodestando Nelly Korda. Giulia Molinaro chiude 75/a

Una settimana eccezionale per Jeff Winther, che conquista il primo successo in carriera sull’European Tour grazie alla vittoria ottenuta al Mallorca Golf Open, torneo che si è disputato sul percorso del Golf Santa Ponsa (par 70). Il danese ha dominato sin dal primo giorno e non è stato in testa al leaderboard solamente al termine del secondo giro, quando si è trovato alle spalle del sudafricano Bryce Easton. Il 33enne di Gladsaxe si è imposto con uno score di 265 (62 71 62 70, -15) davanti allo svedese Sebastian Soderberg e agli spagnoli Pep Angles e Jorge Campillo, secondi con 266 (-14). Tre gli italiani che hanno preso parte alla manifestazione: il migliore è stato Renato Paratore, 11/o con 271 (68 71 64 68, -9). Buona prova anche per Nino Bertasio che ha chiuso al 20/o posto con 274 (65 73 67 69, -6). Non è riuscito a superare il taglio, invece, Lorenzo Gagli, 110/o con 149 (70 79, +9).

Dopo aver iniziato la settimana con 10 birdie e due bogey realizzati nel primo giro (per un totale di -8), Winther ha rallentato a causa di un triplo bogey che lo ha costretto a chiudere il secondo round con un parziale di +1. Nel ‘moving day’, però, il classe 1988 è stato perfetto chiudendo un giro ‘bogey free’ con un totale di -8. Nell’ultima giornata si è limitato a controllare: tutti par nelle prime nove buche, un birdie alla 10 e un bogey alla 18, quando era già sicuro di avere in tasca il torneo. Per Jeff Winther si tratta del primo successo in carriera sull’European Tour dopo aver ottenuto un terzo posto in questa stagione al Gran Canaria Lopesan Open.

L’European Tour, dopo tre gare consecutive giocate in Spagna, si sposta ora in Portogallo per il Portugal Masters (4-7 novembre), prima del doppio appuntamento a Dubai con il Dubai Championship (11-14 novembre) e con il DP World Tour Championship (18-21 novembre), gara delle Rolex Series dal montepremi di 9.000.000 di dollari che farà calare il sipario sulla stagione 2021.

LPGA, JIN YOUNG KO DI NUOVO REGINA – Dopo aver vinto il Cognizant Founders Cup lo scorso 10 ottobre, Jin Young Ko ha trovato il secondo successo consecutivo sul LPGA Tour aggiudicandosi anche il BMW Ladies Championship. La sudcoreana, che aveva iniziato con quattro colpi di ritardo l’ultimo giro, è riuscita a conquistare il quarto trionfo stagionale ai play-off firmando un birdie alla prima buca di spareggio contro la connazionale Hee Jeong Lim, leader al termine del ‘moving day’. Entrambe hanno chiuso con un totale di 266 (-22), con addirittura cinque colpi di vantaggio su Lydia Ko, A Lim Kim, Da Yeon Lee e Na Rin An, terze con 271 (-17). Giulia Molinaro, unica italiana in gara, ha terminato il torneo in 75/a posizione con uno score di 290 (72 71 72 75, +2).

Si tratta della 200/a vittoria di una atleta nata in Corea del Sud sul LPGA Tour e, grazie a questo successo che va ad aggiungersi agli altri tre del 2021 (Cognizant Founders Cup, Cambia Portland Classic e Volunteers of America Classic), la 26enne di Seoul torna in vetta al world ranking spodestando dal trono la statunitense Nelly Korda. Jin Young Ko era già stata leader della classifica mondiale per 100 settimane consecutive, dal 20 luglio 2019 al 27 giugno 2021 e, ancor prima, per 12 settimane nel 2019. Ora, la classe 1996 ha nuovamente conquistato la corona di regina del golf.

