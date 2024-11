GOLF – F. Molinari al The RSM Classic, Paratore e Celli in Australia

In Georgia difende il titolo lo svedese Ludvig Aberg. Al termine del torneo verranno assegnate le ‘carte’ per il circuito 2025 DP World Tour: Paratore e Celli in Australia. Min Woo Lee defender

Francesco Molinari scende in campo per la seconda settimana consecutiva, dopo il 17° posto alle Bermuda, per partecipare al The RSM Classic (21-24 novembre), ultimo evento della FedExCup Fall, serie di otto tornei in programma dopo il TOUR Championship, che riveste notevole importanza. Infatti sul percorso del Seaside Course, al Sea Island Golf Club di St. Simons Island in Georgia, al termine della gara verranno assegnate le ‘carte’ per il PGA Tour 2025. I primi 125 giocatori della graduatoria FedEx Cup riceveranno la ‘carta’ piena, mentre quelli che termineranno dal 126° al 150° avranno lo status completo per il Korn Ferry Tour e una conditional card per il circuito maggiore.

Fari puntati sullo svedese Ludvig Aberg, numero 5 mondiale, e su Brian Harman (n. 24),i più gettonati nelle previsioni della vigilia e i soli tra i primi 25 del ranking in campo. Il primo, 25enne di Eslöv, difende l’unico titolo siglato in USA per un palmarès in cui ne figurano un altro sul DP World Tour e due sullo Swedish Golf Tour. Sebbene siano assenti quasi tutti i big, il field comunque è buono. Saliranno sul tee di partenza il portoricano Rafael Campos, a segno nel precedente Butterfield Bermuda Championship, gli statunitensi Austin Eckroat, due successi quest’anno, l’ultimo nel World Wide Technology Championship a ottobre, Lucas Glover, Ryan Moore, Andrew Novak, secondo alle Bermuda, Webb Simpson, Brandt Snedeker e Sam Ryder, l’irlandese Seamus Power, l’inglese Matt Wallace, il canadese Adam Hadwin, il filippino Rico Hoey e il colombiano Nico Echevarria.

Nel torneo, nato nel 2010 e giunto alla 15ª edizione, vi saranno nove past winner tutti in grado di rendersi protagonisti. Oltre ad Aberg prenderanno il via i canadesi Adam Svensson e Mackenzie Hughes, secondo nel 2023, e gli americani Tyler Duncan, Austin Cook, Kevin Kisner, Chris Kirk, Tommy Gainey e Robert Streb, unico ad aver realizzato la doppietta (2014, 2020). Il montepremi è di 7.600.000 dollari dei quali 1.368.000 gratificheranno il vincitore.

Il torneo in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2 – Il The RSM Classic sarà teletrasmesso in diretta da Discovery Plus e da Eurosport 2 ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 21 e venerdì 22 novembre, dalle ore 18 alle ore 21; sabato 23 e domenica 24, dalle ore 19 alle ore 22.

DP World Tour: Paratore e Celli in Australia. Min Woo Lee defender

La nuova stagione del DP World Tour inizia in Australia, con anticipo sull’anno solare e soltanto tre giorni dopo la conclusione a Dubai dell’annata 2024. A Brisbane, sul percorso del Royal Queensland GC, è in programma dal 21 al 24 novembre il BMW Australian PGA Championship, un torneo di lunga tradizione, al quale prendono parte Renato Paratore e Filippo Celli.

Nell’evento, organizzato in collaborazione con la PGA of Australia, difende il titolo Min Woo Lee, 26enne di Perth, tre successi sul circuito continentale (due in combinata con quello di casa), uno sull’Asian Tour e fratello minore di Minjee Lee, n. 17 del ranking mondiale femminile. Con lui saranno molto attesi i connazionali Cameron Smith (tripletta nella gara e una delle stelle della LIV Golf) e Jason Day, entrambi vincitori di Major, i quali saranno in terna con Lee nei due round d’apertura. E ancora Marc Leishman, Lucas Herbert e Brett Rumford, tutti a segno sul DP World Tour, David Micheluzzi, Jason Scrivener e John Senden.

Nel field anche il francese Victor Perez, l’inglese Jordan Smith, il tedesco Yannik Paul, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il neozelandese Daniel Hillier e il thailandese Kiradech Aphibarnrat. Da seguire gli iberici Angel Ayora e Joel Moscatel, il finlandese Oliver Lindell e l’inglese Jack Senior appena saliti sul tour europeo attraverso l’ordine di merito del Challenge Tour.

Nel torneo, nato nel 1929 e giunto alla 88ª edizione (fino al 1963 si è giocato match play), oltre a Smith e a Lee, saliranno sul tee di partenza altri due past winner, Geoff Ogilvy (per lui un Major,) e Peter Lonard, tre volte sul gradino più alto del podio. Recordman di vittorie Kel Nagle con sei, seguito da Bill Dunk con cinque e da Norman Von Nida e Robert Allenby con quattro. Hanno firmato l’albo d’oro, tra i tanti campioni, anche Severiano Ballesteros e Greg Norman.

Per Paratore e Celli, che non avranno molte possibilità di giocare sul DP World Tour, un’occasione da sfruttare al meglio. Il montepremi è di 2.000.000 di dollari australiani (circa 1.230.000 euro).

La gara su Sky e in streaming su NOW – Il BMW Australian PGA Championship verrà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti da giovedì 21 a domenica 24 novembre, dalle ore 3,30 alle ore 7. Commento in lingua originale.

Team Cup con F. Molinari, capitano dell’Europa Continentale, e Manassero

All’inizio dell’anno in cui si svolgerà la prossima Ryder Cup, torna la Team Cup, seconda edizione dell’incontro tra le selezioni dell’Europa Continentale e della Gran Bretagna & Irlanda, composte da nove elementi, in programma dal 10 al 12 gennaio all’Abu Dhabi Golf Resort negli Emirati Arabi Uniti.

Per la gara che servirà a dare indicazioni a Luke Donald, capitano del Team Europe, sono stati convocati giocatori che potrebbero essere utili alla causa per la sfida contro il Team Usa (Bethpage Black Course, Farmingdale, New York, 26-28 settembre).

A guidare l’Europea Continentale è stato chiamato nuovamente Francesco Molinari, capitano giocatore vittorioso nel match del 2023, e della formazione faranno parte Matteo Manassero e i danesi Thorbjorn Olesen, Rasmus Hojgaard e Nicklas Norgaard, qualificati di diritto, i francesi Matthieu Pavon e Antoine Rozner e gli altri danesi Nicolai Hojgaard e Rasmus Neergaard-Petersen.

La Gran Bretagna & Irlanda, affidata all’inglese Justin Rose, opporrà il nordirlandese Tom McKibbin e gli Tommy Fleetwood, Paul Waring, Matt Wallace, Aaron Rai, Jordan Smith, Tyrrell Hatton e Laurie Canter, gli ultimi due membri della LIV Golf.