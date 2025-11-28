GOLF – Giovani protagonisti: Trofeo delle Regioni-Challenge Bordoni al via

Sabato 29 e domenica 30 novembre, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), teatro della Ryder Cup 2023, con il patrocinio della Regione Lazio. In gara le 7 rappresentative delle Macro Zone

Il Trofeo delle Regioni-Challenge Giorgio Bordoni, giunto alla 20ª edizione, chiude come tradizione la stagione del golf giovanile. Il torneo, che ha il Patrocinio della Regione Lazio, dedicato a Giorgio Bordoni, tecnico federale scomparso prematuramente nel 2013, si svolge nei giorni 29 e 30 novembre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, di Guidonia Montecelio (RM), sede della Ryder Cup 2023, che lo ospita per la quinta volta consecutiva.

Alla gara a squadre partecipano le selezioni formate da dieci dei migliori elementi delle sette Macro Zone in cui è stata organizzata l’attività giovanile: Zona 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), Zona 2 (Lombardia), Zona 3 (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Zona 4 (Emilia-Romagna, Marche), Zona 5 (Toscana), Zona 6 (Lazio e Umbria), Zona 7 (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

La manifestazione, che per i concorrenti sarà un momento di festa, ma anche di agonismo all’insegna del fair play, premia il lavoro svolto dai vari Comitati e Delegazioni regionali, dai rispettivi circoli e maestri, con l’obiettivo di far crescere sempre di più il movimento golfistico giovanile per uno sport che abbraccia tutte le fasce d’età e sempre più inclusivo. Lo scorso anno il titolo è stato conquistato dalla Zona 6.

La formula di gara – Ogni team sarà composto da sette ragazzi e tre ragazze under 18. Nella prima giornata si sfideranno, per ciascuna compagine, cinque coppie foursome sulla distanza di 18 buche. Ai fini della classifica saranno conteggiati i migliori quattro score per ogni squadra. Nella seconda, invece, si giocherà con formula 18 buche stroke play individuale e per la graduatoria verranno considerati gli otto migliori risultati lordi per i rispettivi team, fra i quali sarà obbligatorio almeno un punteggio di un under 12.

