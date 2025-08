GOLF – HotelPlanner Tour: successo di Daniel Young, bella prova di Celli (5°) Nel Farmfoods Scottish Challenge in Scozia, terza top 5 per il romano nelle ultime quattro gare

Daniel Young è stato il protagonista del Farmfoods Scottish Challenge, torneo dell’HotelPlanner Tour, che ha vinto con 265 (64 67 64 70, -19) nella “sua” Scozia, superando di un colpo il francese Julien Quesne, secondo con 266 (-18).

Sul percorso dello SCHLOSS Roxburghe (par 71), a Heiton nei pressi Kelso, ancora una bella prova di Filippo Celli, quinto con 270 (68 68 65 69, -14) che era giunto quarto nel precedente German Challenge.

In terza posizione con 268 (-16) l’altro scozzese Euan Walker, in quarta con 269 (-15) l’inglese John Gough e, alla pari con Celli, lo spagnolo Quim Vidal e il belga James Meyer De Beco. In ottava con 271 (-13) il francese Maxence Giboudot e il sudafricano Bryce Easton.

Daniel Young, 33enne di Perth, professionista dal 2016 e studi compiuti alla Lynn University di Boca Raton in Florida, due secondi posti e altre sette top ten in 103 partecipazioni sul circuito, ha preso il comando dopo tre round e ha siglato il primo titolo sul circuito alla 104ª con un 70 (-1) a chiudere (doppio bogey iniziale e tre birdie). Ha tentato il recupero Quesne, 44enne di Le Mans vincitore di un Open d’Italia nel 2013, che gli rendeva quattro colpi, ma il 67 (-4, cinque birdie e un bogey, l’unico nel suo score segnato alla 66ª buca giocata) non è bastato. A Young è andato un assegno di 46.196 euro su un montepremi di circa 285.000 euro (250.000 sterline la cifra ufficiale).

Degli altri azzurri Renato Paratore, due successi in stagione, si è classificato 21° con 275 (71 64 69 71, -9), seguito da Stefano Mazzoli, 29° con 276 (67 73 67 69, -8), Aron Zemmer, 32° con 277 (68 65 71 73, -7) e da Lorenzo Scalise, 43° con 279 (70 70 66 73, -5).

Filippo Celli, che ha cominciato la gara al 25° posto per poi passare al 16° e all’ottavo, ha concluso la sua corsa con un parziale di 69 (-2, quattro birdie, due bogey). Il 24enne romano, alla 50ª presenza sul tour, nelle ultime quattro ha ottenuto tre top 5 (anche la seconda piazza nell’Interwetten Open), prestazioni con cui è attualmente ottavo nella Race To Mallorca (ordine di merito) che a fine anno concederà ai primi 20 la ‘carta’ per il DP World Tour 2026. Paratore lo precede al quinto posto.

Sono usciti al taglio il dilettante Biagio Andrea Gagliardi, 110° con 144 (75 69, +2), Enrico Di Nitto, 120° con 145 (73 72, +3), e Michele Ortolani, 141° con 147 (75 72, +5).

