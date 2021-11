Golf, i Campionati nazionali PGAI ladies & senior per la prima volta scelgono il campo da golf di Borgo di Luce I Monasteri

Il resort MIRA Borgo di Luce I Monasteri ospita per la prima volta i Campionati nazionali di golf PGAI ladies & senior. Bellezza mediterranea dell’entroterra siciliano e servizi d’eccellenza del 5 stelle accolgono giocatori e appassionati.

Il resort bioattivo Mira Borgo di Luce I Monasteri si prepara ad ospitare per la prima volta i Campionati nazionali PGAI ladies & senior sullo splendido campo da golf 18 buche 71 par. Le competizioni, con annessa formula Pro Am ideata da Mira Hotels & Resorts e dedicata a maestri e giocatori amatoriali, sono in programma a dicembre di quest’anno nel 5 stelle in Sicilia. Un percorso unico dal punto di vista tecnico e panoramico attende i partecipanti, regalando al contempo l’esperienza di un’autentica vacanza made in Italy nella struttura del gruppo MIRA.



Verona – Le caratteristiche uniche dei campi da golf dei resort bioattivi del gruppo MIRA sono apprezzate da tutti coloro che amano questo sport. A dicembre, il campo da golf di una delle strutture dei MIRA Hotels & Resorts promette di appassionare i partecipanti ai Campionati nazionali Pgai (Associazione dei Professionisti di Golf in Italia) ladies & seniores con annessa formula Pro Am by Mira Hotels & Resorts, competizione a squadre dedicata a professionisti e giocatori amatoriali. Per la prima volta a fare da sfondo alle competizioni Pro Am che si terranno a dicembre di quest’anno, il 5 stelle Mira Borgo di Luce I Monasteri nell’entroterra siracusano, in Sicilia. Un’occasione unica per i golfisti e gli appassionati di vivere l’esperienza immersi in uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo e accolti con i servizi d’eccellenza che contraddistinguono i MIRA Hotels & Resorts. Presenti come sponsor della competizione Pro Am: Starpool; Rovetta; Fope; Tumino; Golf Us.



A Mira Borgo di Luce I Monasteri, ex monastero benedettino e poi dimora di casati nobiliari, si disputeranno il 6 e 7 dicembre i giochi a squadre Pro Am, in cui professionisti e giocatori amatoriali si ritrovano insieme fianco a fianco, e l’8 dicembre la 32esima edizione di Senior PGAI Championship e la 23esima edizione Ladies PGAI Championship (competizione riservata alle proette di PGA) by MIRA Hotels & Resorts. Il resort, immerso nella bellezza della campagna siracusana nell’entroterra siciliano, è impreziosito dai servizi del 5 stelle con SPA, area fitness, piscine e ristorante. Il campo da golf 18 buche par 71 si sviluppa su una superficie di 6.520 metri all’interno di una piantagione di agrumi e fichi d’India. Progettato dagli Architetti David Mezzacane – presidente dell’Associazione Italiana Architetti Campi da Golf – e Vincenzo Mazzacane, i giocatori affrontano un layout vario ed impegnativo, in particolare nelle prime nove buche, immersi in ambienti di incomparabile bellezza, come l’area della buca 6 par 4 all’interno della piantagione di fichi d’india e il percorso tra le buche 2 e 4 circondato dai dolci rilievi dei Monti Iblei con la bellezza del loro calcare bianco e del verde della macchia mediterranea dell’altopiano.



I Mira Hotels & Resorts offrono un’esperienza turistica a 360 gradi che riattiva il benessere di corpo e mente di ospiti e golfisti attraverso iniziative esclusive e la totale immersione nella natura. È anche grazie alle caratteristiche uniche presenti a Mira Borgo di Luce I Monasteri che la formula Pro Am ideata dal gruppo Mira ha conquistato l’inserimento nei Campionati nazionali Pgai.

Com. Stam.