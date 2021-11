GOLF Il DP World Tour parte dal Sudafrica: quattro azzurri al Joburg Open

Paratore, Gagli, Manassero e Scalise prendono parte al primo evento di un circuito sempre più globale, che sostituisce l’European Tour. A Johannesburg, Frittelli e Burmester tra i favoriti

Non è soltanto l’inizio di una nuova stagione, ma il via di una nuova era. Per un circuito sempre più globale. In Sudafrica dal 25 al 28 novembre va in scena il Joburg Open, primo evento del DP World Tour che, dopo 50 anni, sostituisce l’European Tour. Al Randpark GC di Johannesburg, in una gara organizzata in collaborazione col Sunshine Tour, saranno quattro gli azzurri in campo: Renato Paratore, Lorenzo Gagli, Matteo Manassero e Lorenzo Scalise.

Quattro azzurri nel primo torneo del DP World Tour – Dopo un 2021 con due Top 10 (sull’allora European Tour), tra alti e bassi, il romano Paratore punta a cominciare col piede giusto la nuova stagione, così come il fiorentino Lorenzo Gagli. Occasione importante per Manassero, autore di un gran finale di anno sul Challenge Tour che gli ha permesso recentemente di giocare il Grand Final in Spagna. Con loro ci sarà pure Scalise, reduce da una buona annata sul secondo circuito continentale. Non prenderà invece parte alla competizione Philip Geerts. Sfortunato, l’azzurro ha giocato la prequalifica del Joburg Open piazzandosi 18/o con uno score di 70 (-1), rimanendo fuori dalla competizione per due colpi.

Il field – Ha chiuso il DP World Tour Championship di Dubai, ultima gara delle Rolex Series European Tour 2021 al sesto posto e ora Dean Burmester sogna un’altra impresa in casa dopo quella arrivata lo scorso 7 novembre al South African PGA Championship, tappa del Sunshine Tour. Tra i favoriti della vigilia, sarà uno dei tanti giocatori sudafricani che inseguiranno il successo a Johannesburg. Tra loro ecco poi anche Dylan Frittelli (spesso in azione sul PGA Tour dove ha fatto suo, nel 2019, il John Deere Classic), Justin Harding, Daniel Van Tonder, Jaco Prinsloo, Brandon Stone, George Coetzee, Wilco Nienaber (runner up nel 2020), Zander Lombard, Juan Carlo Ritchie e Jacques Blaauw. Chance anche per l’americano Johannes Veerman, il giapponese Masahiro Kawamura, l’olandese Darius Van Driel, gli inglesi Matthew Jordan e Ross Fisher, il danese Marcus Helligkilde (vincitore della “Roat to Mallorca” 2021, l’ordine di merito del Challenge Tour). Nel field ecco poi Jovan Rebula, nipote di Ernie Els e secondo giocatore nella storia del golf sudafricano ad aver conquistato, nel 2018, l’Amateur Championship (affermazione che gli ha permesso poi di giocare, nello stesso anno il The Open e, nel 2019, il The Masters e lo US Open). Sarà invece assente il danese Joachim Brandt Hansen, campione nel 2020. Il torneo garantirà un montepremi di 17.500.000 ZAR e metterà in palio anche tre posti (riservati ai migliori classificati non già qualificati) per giocare, nel 2022, la 150esima edizione del The Open (14-17 luglio in Scozia).

Il Joburg Open in diretta su GOLFTV – Il Joburg Open verrà trasmesso in diretta su GOLFTV. Prima giornata: giovedì 25 novembre dalle ore 11:00 alle 16:00.

