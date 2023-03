“Golf in Piazza” a Bergamo e Brescia, nuovo spot verso la Ryder Cup

Capitale italiana della Cultura 2023 e, per due giorni, Capitale del golf. Spettacolo doppio in Lombardia, rispettivamente sabato 1 aprile lungo il Sentierone (BG) e domenica 2 a Piazza della Vittoria (BS) Ospite speciale dell’evento, aperto a tutti, il trofeo ufficiale della sfida Europa-Usa

Capitale italiana della Cultura 2023 e, per due giorni, Capitale del golf verso la Ryder Cup di Roma. Bergamo e Brescia, rispettivamente sabato 1 aprile lungo il Sentierone e domenica 2 a Piazza della Vittoria, dalle ore 10:00 alle 18:00 saranno le città protagoniste di “Golf in Piazza”, secondo evento 2023 della “Road to Rome”. Dove l’ospite più atteso sarà il trofeo della Ryder Cup, sempre più un’icona popolare, a disposizione per foto e selfie.

“Golf in Piazza”, lo spettacolo è doppio. Prima a Bergamo e poi a Brescia – Quando mancheranno meno di sei mesi alla sfida tra il Team Europe e il Team Usa – che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si giocherà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), dal prossimo 29 settembre al 1° ottobre – il golf tornerà protagonista con un nuovo, doppio appuntamento di promozione. Stavolta in Lombardia, regione dalla grande tradizione golfistica. Con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone a uno sport inclusivo, per tutti e di tutti. Nell’ambito di una disciplina educativa e coinvolgente. E nel segno del Progetto Ryder Cup 2023 che ha la valorizzazione del territorio – da Nord a Sud – e del turismo tra i suoi punti imprescindibili.

Tredici postazioni di prova e tanto divertimento in un evento formato famiglia, per tutti – Il Sentierone e Piazza della Vittoria sono pronte a trasformarsi in un “green”. Tredici le postazioni di prova con tanti contest – ma anche attività di animazione e musica – che permetteranno a chiunque lo vorrà di mettere in mostra le proprie abilità con il supporto di appositi istruttori. Per un divertimento formato famiglia, tra sport, promozione e solidarietà.

All’evento sono attesi tanti personaggi del mondo dello sport e non solo. A partire da Costantino Rocca (che sarà presente a Bergamo, dov’è nato e cresciuto), tra i pionieri e del golf italiano e primo azzurro ad aver giocato, nel 1993 (ma anche nel 1995 e 1997), la Ryder Cup.

Sport e prevenzione – Non solo golf. A Brescia spazio anche alla prevenzione grazie alla presenza di Komen Italia – Associazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno e Charity Partner del Progetto FIG “Golf è Donna” – che si propone di promuovere la prevenzione e porre l’attenzione sulla salute delle donne attraverso l’adozione di sani stili di vita che comprendano anche una corretta alimentazione e attività sportiva. Focus sul binomio sport e prevenzione anche con il progetto Golf for the Cure, evento di raccolta fondi in favore dei progetti di Komen Italia per la salute delle donne.

I Partner – L’evento “Golf in Piazza”, organizzato dalla Federazione Italiana Golf con l’official advisor Infront, ha come Partner Istituzionali: Ministero del Turismo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Ministro per lo Sport e i Giovani, dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, e del Comitato Promotore Expo 2030 Roma. Con il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio del Comune di Bergamo, del Comune di Brescia e il supporto di: DS Automobiles (Main Partner); Kappa (Technical Supplier), Rinascente, Poste Assicura, Acqua San Bernardo (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport (Media Partner).

