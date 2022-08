GOLF ISPS Handa World Invitational: sette italiani nel doppio spettacolo

I pro del DP World Tour e le proette di LPGA Tour e LET impegnati contemporaneamente in una manifestazione innovativa in Irlanda del Nord, stessi campi ma in tornei separati

DP World Tour, LPGA Tour e Ladies European Tour tornano a unire le loro forze nell’organizzazione dell’ISPS Handa World Invitational presented by AVIV Clinics, un torneo innovativo in cui si offre un doppio spettacolo con un evento maschile e uno femminile che si disputano in contemporanea dall’11 al 14 agosto sui due percorsi del Galgorm Castle Golf Club e del Massereene Golf Club, a Ballymena nell’Irlanda del Nord.

Sette gli italiani in campo con Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Renato Paratore, Edoardo Raffaele Lipparelli e il dilettante Filippo Celli, vincitore del Campionato Europeo Individuale e della Silver Medal al The Open, impegnati nella gara maschile e con Giulia Molinaro e Virginia Elena Carta in quella femminile.

Formula di gara con duplice taglio – Nei primi due turni i concorrenti si alterneranno sui due tracciati, poi si proseguirà sul Galgorm Castle GC dove saranno ammessi al terzo giro i primi 60 e i pari merito nelle due graduatorie. Un ulteriore taglio dopo 54 buche promuoverà al round finale i primi 35 e i pari merito in entrambe le gare. Il montepremi è di 1.500.000 euro per ognuno dei due tornei.

Cinque azzurri per puntare in alto nel torneo maschile – Difendono i titoli l’inglese Daniel Gavins e la thailandese Pajaree Anannarukarn. Il primo, 31enne di Leeds, non ha fatto molto dopo quella vittoria e avrà una buona concorrenza nella ricerca del bis. Tra gli altri saranno nel field gli scozzesi David Law, Ewen Ferguson e Connor Syme, i sudafricani Wilco Nienaber, J.C. Ritchie e Bryce Easton, l’inglese Jack Senior, i nordirlandesi Tom McKibbin, che è di casa al Galcorm, Dermot McElroy e Cormac Sharvin, tutti molto attesi anche se non hanno grandi possibilità di divenire protagonisti assoluti, e gli statunitensi Johannes Veerman e John Catlin. Dagli azzurri si attende in particolare una conferma da Renato Paratore, terzo la scorsa settimana nel Cazoo Open. Anche Guido Migliozzi è alla ricerca di continuità dopo il 14° posto nell’US Open. Nuova occasione di crescita per l’amateur Filippo Celli dopo l’exploit nell’ultimo major stagionale.

Il field femminile – Giulia Molinaro e Virginia Elena Carta, che avrà occasione di confrontarsi con le giocatrici del LPGA Tour, sono nel field in un torneo che non sarà facile per nessuno a iniziare dalla campionessa uscente Pajaree Anannarukarn, 23enne di Bangkok, che difende l’unico titolo ottenuto fuori dall’Asia dove ha collezionato, in circuiti minori, tre successi sul Thai LPGA Tour e due sull’All Thailand Golf Tour. Tante le concorrenti in grado di prevalere tra le quali citiamo l’irlandese Leona Maguire, la nordirlandese Stephanie Meadow, che ha vinto l’ISPS Handa nel 2019, l’inglese Georgia Hall, a segno in un major (Ricoh Women’s British Open 2018), la statunitense Lucy Li, la coreana A Lim Kim, l’indiana Aditi Ashok e la svedese Linn Grant, seconda proette a battere gli uomini in un evento misto (Scandinavian Mixed a giugno, DP World Tour) dopo l’australiana Hannah Green (TPS Murray River in Australia a febbraio).

Il torneo su GOLFTV e su Eurosport 2 – L’ISPS Handa World Invitational sarà trasmesso da GOLFTV e da Eurosport 2. Prima giornata, giovedì 11 agosto: GOLF TV, dalle ore 14 alle ore 19; Eurosport 2, dalle ore 15 alle ore 19.

Com. Stam.