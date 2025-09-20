GOLF – Italian Challenge Open: Scalise è 7/o, Petersson aggancia Ritchie in vetta

HotelPlanner Tour e Italian Pro Tour, al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo) la sfida per il titolo è apertissima

Equilibrio, spettacolo e divertimento al Golf Nazionale (par 72) di Sutri (Viterbo) nel terzo round dell’Italian Challenge Open. Nel torneo dell’HotelPlanner Tour e dell’Italian Pro Tour (il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, organizzate in collaborazione con l’Official Advisor Infront Italy), il sudafricano Juan Carlo Ritchie (69 63 68) è stato raggiunto in vetta alla classifica dallo svedese Robin Petersson (67 67 66). A 18 buche dal termine i due leader con un totale di 200 (-16) hanno due colpi di vantaggio sull’inglese Steven Brown, 3/o con 202 (-14) e protagonista con una prova bogey free chiusa in 64 (-8) caratterizzata da un eagle e sei birdie. Tra gli azzurri il migliore è Lorenzo Scalise. Il lombardo ha recuperato 4 posizioni e ora è 7/o con 204 (68 67 69, -12). Nell’ultimo e decisivo round, Scalise (giro in 69, -3, con un eagle, cinque birdie e quattro bogey) inseguirà la top 5 per guadagnarsi un posto nel primo dei tre eventi dei play-off del secondo circuito europeo maschile, l’Hainan Open (9-12 ottobre). Bella rimonta di Andrea Romano, da 35/o a 23/o con 208 (70 69 69, -8). Perde terreno Jacopo Vecchi Fossa, 29/o con 209 (69 66 74, -7). Condividono invece la 35/a posizione, con 210 (-6), Aron Zemmer e Michele Ortolani. Più indietro l’amateur Giovanni Binaghi, 42/o con 211 (-5). E ora il rush finale. Nella Coverciano del green Ritchie, 31enne di Standerton, punta la terza vittoria stagionale che gli permetterebbe di salire immediatamente sul DP World Tour, il massimo circuito europeo. Mentre Petersson, 33enne di Helsingborg, sogna il primo exploit sull’HotelPlanner Tour. Ma la classifica è corta e la posta in palio altissima.

Formula e montepremi. Il Trofeo Regione Lazio al miglior italiano – Il torneo si gioca sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno. In palio un montepremi di 300.000 euro di cui 48.000 andranno al vincitore. Inoltre, il miglior giocatore italiano della competizione verrà premiato con il Trofeo Regione Lazio.

Le dichiarazioni –

Juan Carlo Ritchie – “Un altro bel giro, l’obiettivo ovviamente ora è quello di vincere il torneo. Sarebbe bellissimo farlo per tornare a giocare subito sul DP World Tour visto che quest’anno ho già ottenuto due successi rispettivamente in Germania e in Portogallo”.

Lorenzo Scalise – “Sono sicuramente soddisfatto, è stata un’ottima giornata nonostante l’ultimo ‘putt’ sbagliato alla 18 che mi è costato un bogey. So che nell’ultimo round dovrò conquistare una top 5 per giocare poi in Cina, ma sono tranquillo e giocherò senza pressione. Non sarà certo questa la mia ultima gara della stagione, davanti a me ho ancora tanto golf”.

Golf4Heart – Nell’ambito del protocollo d’intesa tra FIG – Fondazione per il Tuo cuore-ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) – firmato dal Presidente FIG, Cristiano Cerchiai e dal Presidente Fondazione per il Tuo cuore, Prof. Domenico Gabrielli – in occasione del terzo round dell’Italian Challenge Open al Golf Nazionale di Sutri, c’è stata l’opportunità per tutti di effettuare degli screening cardiovascolari gratuiti con il Dr. Luigi Sommariva, il Dr. Paolo Ciacci, il Dr. Giacomo Scapicchi, la Dr.ssa Beatrice Benocci e la Dr.ssa Alessia Longarini. Tra i presenti anche il Vicepresidente vicario FIG, Stefano Frigeri.

Settimana Europea dello Sport, c’è anche l’Italian Challenge Open – Nel novero degli eventi della Settimana Europea dello Sport – lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo Sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea – quest’anno c’è anche l’Italian Challenge Open. L’iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società Sport e Salute S.p.A. ne cura l’attuazione.

I Partner – L’Italian Challenge Open, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, ha il supporto della Regione Lazio, Main Partner Istituzionale. E ha ricevuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico e del Comune di Sutri. L’Italian Pro Tour ha il supporto di; Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Gazzetta dello Sport (Media Partner); Official advisor: Infront Italy.

Com. Stam. Federgolf