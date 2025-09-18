GOLF – Italian Challenge Open: Van Der Vightvola in testa. Zemmer, Scalise e l’amateur Binaghi 17/i

HotelPlanner Tour e Italian Pro Tour, al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo) olandesi grandi protagonisti nel round d’apertura Sport e Inclusione, “Prova del Golf – Open day per le Associazioni e Società Sportive in ambito paralimpico”

Al Golf Nazionale (par 72) di Sutri (Viterbo) ha regalato subito spettacolo l’Italian Challenge Open con un derby tutto olandese nelle primissime posizioni. Dopo il primo round, sospeso alle battute finali per oscurità, con una prestazione bogey free in 64 (-8), avvalorata da otto birdie, Lars Van Der Vight guida la classifica provvisoria con un colpo di vantaggio sul suo connazionale Lars Van Meijel, 2/o con 65 (-7), che ha realizzato un eagle, con sei birdie e un bogey. Lo affianca l’inglese Angus Flanagan che ha lo stesso “-7” con due buche da giocare. Nel torneo dell’HotelPlanner Tour, inserito anche nel calendario dell’Italian Pro Tour (il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, organizzato con il supporto del suo Official Advisor, Infront Italy), i migliori tra gli azzurri sono: Aron Zemmer (un eagle, tre birdie, un bogey), Lorenzo Scalise (un eagle, tre birdie, un bogey) e l’amateur Giovanni Binaghi (cinque birdie e un bogey), 18enne tesserato per il Golf Club Monticello, tutti 17/i con 68 (-4).

L’olandese Van Meijel, nato e cresciuto in Italia, in evidenza come il nipote di Ernie Els. L’escalation di Van Der Vight nel Pro Golf Tour – Sono due storie curiose quelle di Van Meijel e Rebula. Il primo, 31 anni, è nato e cresciuto in Italia. I primi swing, all’età di 9 anni, al Golf Club Frassanelle. Il Veneto nel destino visto che nel 2012 ha conquistato il primo successo da amateur nel Gran Premio di Padova. Professionista dal 2017 nel palmares, Van Meijel, che parla quattro lingue e si è laureato negli Stati Uniti (a Memphis) in Economia Aziendale, vanta già un titolo nell’allora Challenge Tour (ora HotelPlanner) arrivato nel 2019 nell’Open de Provence. Inoltre, ha conquistato due successi sull’Alps Tour rispettivamente nel 2017 in Egitto (Red Sea Little Venice Open, dove ha superato al play-off l’azzurro Jacopo Vecchi Fossa) e nel 2019 in Francia (Open de La Mirabelle d’Or). Mentre Rebula, 5/o con 67 (-5), 28enne di Western Cape, è un nipote d’arte. Suo zio si chiama infatti Ernie Els, 4 volte campione Major e, dal 2011, nella World Golf Hall of Fame. Rebula, che a Sutri ha siglato sei birdie, con un bogey, nel 2018 in Scozia si è distinto come secondo golfista sudafricano (52 anni dopo Bobby Cole) nella storia ad aver fatto suo il The Amateur Championship, impresa che gli ha permesso di partecipare, successivamente, al The Open, al The Masters e allo US Open. Ventitreenne, Van Der Vight è invece l’attuale leader dell’ordine di merito del Pro Golf Tour (circuito tedesco) dove quest’anno ha già conquistato due titoli, a marzo in Ungheria (Zala Springs Open) e ad agosto in Olanda (Stippelberg Open), nonché altri sei top 5 (tra cui due secondi posti). Lui e Van Meijel non portano solo lo stesso nome, Lars, ma in comune hanno anche lo stesso allenatore.

Tra gli azzurri brilla la stella di Giovanni Binaghi – Lo scorso luglio Giovanni Binaghi ha fatto parte del sestetto azzurro che, in Irlanda, ha trionfato nell’European Team Championship. Tesserato per il Golf Club Monticello, ora vuole stupire anche al fianco dei professionisti. Lui che da amateur ha già vinto, tra gli altri eventi, la Junior Ryder Cup (nel 2023 in Italia, con i primi due giorni di gara proprio al Golf Nazionale e, quello conclusivo, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma) e lo Junior Invitational (prima di lui c’erano riusciti, peraltro, l’attuale numero 1 mondiale Scottie Scheffler e il cileno Joaquin Niemann, stella della Superlega araba). Buona prova, appunto, anche per Zemmer che nel 2022 a Sutri ha conquistato il Campionato Nazionale Open. Avvio ok pure per Jacopo Vecchi Fossa, 28/o con 69 (-3), Alessandro Nodari e Andrea Romano, entrambi 41/i con 70 (-2). In ritardo i big Renato Paratore, 130/o con 77 (+5) e Filippo Celli, 134/o con 78 (+6), rispettivamente al 6/o e al 4/o posto nell’ordine di merito dell’HotelPlanner Tour. Deve rincorrere Stefano Mazzoli, 90/o con 73 (+1) al pari di Ludovico Addabbo, Lucas Nicolas Fallotico e Luca Memeo.

Le dichiarazioni –

Lars Van Der Vight: “Al Golf Nazionale di Sutri ho giocato, nel 2023, le ‘Qualifying School’ dell’Alps Tour. Conosco quindi il campo, davvero affascinante e complicato. Con Van Meijel abbiamo peraltro lo stesso allenatore e questo significa che le cose stanno funzionando al meglio. La mia stagione sul Pro Golf Tour finora è stata ottima, sono in Italia grazie a un invito e spero di sfruttarlo al meglio”.

Lars Van Meijel: “Sono partito subito bene e non posso che ritenermi soddisfatto. Il campo è difficile, oserei dire ‘old school’, e non puoi permetterti grandi errori. Non c’è dubbio che l’obiettivo di quest’anno sia quello di salire sul DP World Tour 2026”.

Giovanni Binaghi: “Un ottimo inizio, speravo addirittura in qualcosa di meglio nelle prime nove buche giocate, mentre nelle seconde è andata davvero bene. Spero di continuare così e di godermi ogni attimo di questo evento. Colgo l’occasione per augurare a tutti i protagonisti della prossima Junior Ryder Cup (23-25 settembre negli Usa, ndr) il più grande degli ‘in bocca al lupo’. Quella giocata con il giovane Team Europe nel 2023 in Italia è stata finora la mia più bella esperienza golfistica”.

Formula e montepremi. Il Trofeo Regione Lazio al miglior italiano – Il torneo si gioca sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno, con taglio dopo 36. In palio un montepremi di 300.000 euro di cui 48.000 andranno al vincitore. Inoltre, il miglior giocatore italiano della competizione verrà premiato con il Trofeo Regione Lazio.

Sport e Inclusione, “Prova del Golf – Open day per le Associazioni e Società Sportive in ambito paralimpico” – Durante il round di apertura dell’talian Challenge Open, venti ragazze e ragazzi con disabilità hanno scoperto la magia del primo swing con il supporto del Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Paralimpica FIG, Nicola Maestroni e del Tecnico federale Barbara Borin. L’evento, organizzato dalla Federgolf e dal Comitato Italiano Paralimpico, ha visto la partecipazione di Inail Lazio (sedi di Viterbo, Latina, Roma Tuscolano e Roma Laurentino), Polisportiva Hyperion Asd Latina, Polisportiva Anche Noi Asd Frosinone, Sorrisi che Nuotano Eta Beta Asd, Soc. Coop. Sociale Alicenova e la presenza, per il CIP Lazio, della Vice Presidente Alessandra Mosci. Una giornata all’insegna del sorriso che ha sottolineato ancora una volta la straordinaria forza aggregante di uno sport accessibile a tutti.

Settimana Europea dello Sport, c’è anche l’Italian Challenge Open – Nel novero degli eventi della Settimana Europea dello Sport – lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo Sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea – quest’anno c’è anche l’Italian Challenge Open. L’iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società Sport e Salute S.p.A. ne cura l’attuazione.

A ‘scuola’ di golf – Nel segno del Progetto “Golf a Scuola” – organizzato dalla Federazione Italiana Golf, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani e con il sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale – venerdì 19 settembre al Golf Nazionale coloreranno l’evento, con i loro sorrisi, 90 studenti dei Licei dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Bassano Romano (Viterbo). Conosceranno il golf in tutte le sue forme e prenderanno parte a una presentazione delle tante professioni – in collaborazione con l’Associazione Italiana Tecnici di Golf (AITG) – che ruotano intorno a questo sport, anche grazie all’offerta formativa delle tre sezioni della Scuola Federale: Professionisti, Superintendent, Segretari e Direttori dei Golf Club. Seguiranno poi la gara e si esibiranno in una prova di golf sotto la guida dei maestri del Circolo. Un’occasione per promuovere il golf anche come opportunità professionale e lavorativa.

Golf e prevenzione, screening gratuiti con Fondazione per il Tuo cuore-ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) – Sabato 20 settembre scenderà ‘in campo’ anche la prevenzione. Nell’ambito del protocollo d’intesa firmato con la FIG lo scorso 26 giugno, durante l’82° Open d’Italia, Fondazione per il Tuo cuore-ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) garantirà la possibilità di effettuare screening cardiovascolari gratuiti, previa prenotazione.

Il Golf Nazionale di Sutri – Il percorso del Golf Nazionale, disegnato dagli architetti George e Jim Fazio e David Mezzacane, è immerso in un suggestivo scenario naturale, tra boschi e querce secolari. Di eccellente caratura tecnica e qualitativa, ha ospitato tante manifestazioni di prestigio tra le quali: la World Cup nel 1991, il Campionato Europeo Dilettanti nel 1992 e, nel settembre 2023, la Junior Ryder Cup. Casa del golf italiano, è anche la sede del Centro Tecnico Federale, base operativa per tutte le figure professionali legate alla disciplina. Il circolo ha sposato i principi dell’ecosostenibilità con il manto erboso costituito da una Bermuda Grass di nuova generazione che si adatta bene al clima del bacino del Mediterraneo e consente di superare nel modo migliore inverni molto rigidi.

I Partner – L’Italian Challenge Open, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, ha il supporto della Regione Lazio, Main Partner Istituzionale. E ha ricevuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico e del Comune di Sutri. L’Italian Pro Tour ha il supporto di; Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Gazzetta dello Sport (Media Partner); Official advisor: Infront Italy.

Com. Stam. Federgolf