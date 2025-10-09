GOLF – Italian Pro Tour: Morugan leader, secondo VecchiFossa nel Parma Alps Open

Sul percorso La Rocca del Golf del Ducato, a Sala Baganza (PR), sono in top ten anche Filippo Bergamaschi e Marco Florioli

Lo spagnolo Manuel Morugan è il leader con 64 (-8) colpi delParma Alps Open, in calendario sull’Alps Tour e terzo evento stagionale dell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy.

Sul percorso La Rocca (par 72) del Golf del Ducato, a Sala Baganza (PR), anche gli italiani sono stati tra i protagonisti. Jacopo Vecchi Fossa è secondo con 65 (-7) e Davide Buchi terzo con 66 (-6) insieme ai francesi Paul Margolis e Paul Franquet e agli spagnoli Jorge Maicas, Asier Aguirre Izcue e Borja Martin. In top ten anche Filippo Bergamaschi e Marco Florioli, noni con 67 (-5) in compagnia dell’olandese Kiet Van der Weele, che nel 2023, con tre vittorie nei primi sei tornei dell’anno era salito direttamente sull’HotelPlanner Tour, dove non ha avuto fortuna.

Seguono al 14° posto con 69 (-3) Leonardo Rigotti, Riccardo Bregoli, Matteo Cristoni, Andrea Romano, Mattia Comotti, Filippo Grossi e il dilettante Andrea Gallini (Croara) e al 25° con 70 (-2) Luca Civello, Andrea Maestroni e l’altro amateur Lapo Francesco Bisazza (Montecchia Golf).

Vecchi Fossa, 31enne di Reggio Emilia, terzo nell’ordine di merito, ha già messo una seria ipoteca su una delle cinque ‘carte’ per l’HotelPlanner Tour, che saranno assegnate a fine stagione ai migliori del ranking, ma proverà a migliorare ulteriormente la posizione. Quest’anno si è imposto nell’Open de la Mirabelle d’Or, suo quarto successo in carriera sul circuito, ma ha anche un ottimo feeling con il percorso La Rocca dove nel 2023 ha conquistato il suo secondo PGAI Championship dopo quello nel 2019. Nel suo curriculum pure due Campionati Nazionali Open (2018, 2021).

Jacopo Vecchi Fossa: “Sono molto contento, ho espresso un gran golf e tutto è andato perfettamente. Bello giocare davanti a tanti amici nella mia terra, su un campo stupendo. La promozione sull’HotelPlanner Tour non è ancora matematica, devo continuare così senza farmi condizionare da altri fattori. Sono fiducioso e spero in un grande finale di stagione”.

Davide Buchi: “Ho giocato molto bene, riuscendo a mettere a segno ben sei birdie. Merito di una condotta di gara senza troppi rischi, viste le insidie che presentano i green molto duri. Sono in una buona posizione nell’ordine di merito in vista del Grand Final e spero di concludere al meglio il torneo”.

Paul Margolis, 26enne di Cannes: “Sono davvero soddisfatto di questo primo giro. La mia qualità di gioco da tee a green è stata ottima e poi con il putter mi sono divertito moltissimo. I green erano così veloci che sembrava di giocare negli Stati Uniti. Ora resto concentrato colpo su colpo e poi vedremo quale sarà il piazzamento finale”.

Formula di gara e montepremi – Il Parma Alps Open si disputa sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto. Il montepremi è di 42.500 euro, con prima moneta di 6.200 euro.

Il percorso La Rocca – Tra storia e natura. Il percorso La Rocca di 18 buche si snoda tra querce e acacie in un paesaggio collinare curato con standard altissimi. Un autentico parkland che abbraccia l’eleganza di una storica residenza appartenuta a Maria Luigia d’Austria, moglie di Napoleone Bonaparte, e che ora accoglie i pro europei dopo aver ospitato nel tempo due Campionati PGAI (2021-2023), uno dei Maestri (2024) e Campionati Nazionali Under 18, sia individuali che a squadre.

