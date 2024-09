GOLF – Italian Pro Tour: Sam Hutsby nuovo leader, Vecchi Fossa 19°

Anche il secondo giro dell’Italian Challenge Open è stato sospeso sul percorso dell’Argentario Golf Club, dove nel 2025 si svolgerà l’82ª edizione dell’Open d’Italia

L’inglese Sam Hutsby è il nuovo leader con 131 (64 67, -11) colpi dell’Italian Challenge Open, seconda gara dell’Italian Pro Tour 2024, il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, organizzate con la collaborazione del suo Official Advisor, Infront Italy. Sul percorso dell’Argentario Golf Club (par 71), a Monte Argentario (GR), nell’evento inserito anche nel calendario del Challenge Tour, non è stato completato il secondo round a causa dei ritardi nel primo per il maltempo.

Nella classifica provvisoria Hutsby precede di due colpi lo spagnolo Joel Moscatel, secondo con 133 (-9) insieme all’inglese John Parry, stesso “meno 9”, ma con una buca da completare. Entrambi hanno ottenuto due titoli in stagione e puntano al terzo per accedere direttamente sul DP World Tour. Al quarto posto con 134 (-8) il portoghese Ricardo Santos, l’iberico Borja Virto e l’irlandese Conor Purcell, al settimo con 135 (-7) il sudafricano Justin Walters e tra i concorrenti all’ottavo con 136 (-6) il promettente neopro spagnolo Angel Ayora.

Il migliore tra gi azzurri è Jacopo Vecchi Fossa, 19° con 138 (70 68, -4), che ha guadagnato 27 posizioni, e ne ha recuperate al momento 83 Lorenzo Gagli (28°), che è stato fermato alla buca 15 sul “meno 3”. Seguono Mattia Comotti (ha risalito 73 gradini della classifica), Flavio Michetti ed Enrico Di Nitto, 38.i con 140 (-2), alla pari con Edoardo Raffaele Lipparelli, medesimo “meno 2” dopo 14 buche (la quinta del percorso essendo partito dalla 10), il quale nel round d’apertura ha realizzato una “hole in one” (buca 14, par 3, 115 metri, wedge).

Sam Hutsby, 35enne di Portsmouth, con trascorsi anche sul DP World Tour, ha ottenuto due successi sul Challenge Tour (Kazakhstan Open, 2014, e Andalucia Challenge de Cadiz, 2023) e uno sul Clutch Pro Tour (Stoneham Classic, 2022). Ha iniziato dalla buca 10 segnando quattro birdie in uscita, poi un bogey e un quinto birdie nel rientro per il 67 (-4).

L’intervista – Sam Hutsby: “Sono in piena corsa quanto meno per partecipare al Gran Final dove si competerà per salire sul tour maggiore. Sono partito molto concentrato, deciso a dare il meglio, pensando che poi le condizioni meteo avrebbero potuto creare difficoltà a chi sarebbe sceso in campo più tardi. Quando ho capito che poteva essere una giornata positiva ho cercato soprattutto di rimanere calmo. Sono 27° nell’ordine di merito e non dico che questa settimana per me sia fondamentale, ma sicuramente molto importante. Il campo è delicato e richiede massima attenzione nei tee shot”.

Formula e montepremi – L’Italian Challenge Open si disputa sulla distanza di 72 buche. Al completamento del secondo giro il taglio lascerà in gara i primi 60 classificati e i pari merito al 60° posto. ll montepremi è di 350.000 euro con prima moneta di 56.000 euro.

L'Argentario Golf Club – L'Argentario Golf Club vanta 18 buche panoramiche per un totale di 6.218 metri. Il campo si trova in un'area naturale protetta a cinque minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia. La Laguna di Orbetello, il mare e i pendii di Monte Argentario offrono un panorama di straordinaria bellezza e creano un microclima che consente di giocare a golf in qualsiasi periodo dell'anno. Il percorso è certificato "Agri Cert" bio eco-compatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono totalmente naturali. L'82esima edizione dell'Open d'Italia si svolgerà proprio su questo percorso.

