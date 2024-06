GOLF – Ladies Italian Open: terzetto al comando, Fanali e Fiorellini 19.e

La spagnola Fatima Fernandez Cano, l’australiana Kirsten Rudgeley e la svizzera Tiffany Arafi guidano la graduatoria nella 27ª edizione dell’evento, in calendario nel Ladies European Tour, che ha quale partner istituzionale la Regione Lazio e il supporto dell’official advisor Infront Italy

La spagnola Fatima Fernandez Cano, l’australiana Kirsten Rudgeley e la svizzera Tiffany Arafi sono in vetta con 66 (-6) colpi dopo il giro iniziale del Ladies Italian Open, la massima manifestazione nazionale femminile che si sta svolgendo sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri (Viterbo).

Nella 27ª edizione dell’evento in calendario sul Ladies European Tour, che ha quale partner istituzionale la Regione Lazio e il supporto dell’official advisor Infront Italy, buona prestazione di Alessandra Fanali e della dilettante Francesca Fiorellini, 19.e con 71 (-1), che su un campo molto impegnativo sono state tra le 29 concorrenti che hanno realizzato uno score sotto par.

Il trio di testa è seguito dall’indiana Diksha Dagar, quarta con 68 (-4) e penalizzata da un bogey nel rientro che le ha impedito di rimanere in vetta, e dalla ceca Sara Kouskova, quinta con 68 (-4). Al sesto posto con 69 (-3) le statunitensi Olivia Schmidt e Katherine Muzi, la tedesca Leonie Harm, l’austriaca Sara Schober, la svizzera Kim Metraux, sorella di Morgane vincitrice dell’Open nel 2022, e la sudafricana Lee-Anne Pace, che punta al 12° titolo sul circuito per arricchire un palmarès in cui figurano anche un successo sul LPGA Tour e undici sul Sunshine Ladies Tour. Insieme alle due azzurre, tra le altre, la singaporiana Shannon Tan, settima nell’ordine di merito e a segno nel Magical Kenya Open, la svedese Sofie Bringner e la spagnola Marta Sanz Barrio e la giapponese Ayako Uehara.

Delle altre italiane hanno concluso in par Marta Spiazzi, e Carolina Melgrati (am), 30.e con 72 (par), un colpo in più per Virginia Elena Carta, 41ª con 72 (+1), e subito dietro Emma Lundgren, 59ª con 74 (+2).

Fatima Fernandez Cano, 28enne di Santiago de Compostela, ha ottenuto due titoli sull’Epson Tour, il secondo circuito statunitense, poi ha avuto problemi fisici e ora si sta riprendendo dopo essere approdata in Europa. Ha realizzato sette birdie e un bogey come Tiffany Arafi, 24enne di Zurigo al secondo anno di tour dove non ha ottenuto al momento risultati di peso. Ha fatto percorso netto Kirsten Rudgeley (sei birdie, senza bogey), 23enne nata a Londra ma di passaporto australiano, che attraversa un buon periodo come testimoniano due top 5 nelle ultime tre presenze.

Francesca Fiorellini, piuttosto attenta e regolare, ha segnato due birdie di fila sulle prime nove buche poi ha perso un colpo nel finale, mentre Alessandra Fanali dopo un bogey in avvio ha proseguito con tre birdie e un altro bogey.

Formula di gara e montepremi – Il Ladies Italian Open si disputa sulla distanza di 54 buche (18 al giorno). Il taglio, dopo 36, lascerà in gara le migliori 60 classificate e le pari merito al 60° posto. In palio un montepremi di 300.000 euro.

Komen Italia Charity Partner dell’evento – Al Golf Nazionale la prevenzione va in buca con Komen Italia, Associazione in prima linea nella lotta ai tumori al seno, che è scesa in campo come Charity Partner dell’evento. Dalla “Race for the Cure” al progetto Ryder Cup 2023, si rinnova la partnership tra la Federgolf e Komen Italia, da sempre l’una al fianco dell’altra nelle iniziative solidali. In occasione del Ladies Italian Open, è presente uno stand al Golf Nazionale per promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione.

I Partner – La 27ª edizione del Ladies Italian Open ha come Partner Istituzionale la Regione Lazio. Questi gli sponsor: Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Kappa (Technical Sponsor); PosteAssicura, Rinascente, Acqua di Nepi, Cantine Lento (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport (Media Sponsor); Infront Italy (Official Advisor).

