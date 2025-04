GOLF – LET: Fanali, Zanusso e Nobilio in Sudafrica HotelPlanner Tour: otto azzurri all’UAE Challenge nell’Emirato di Ajman

ll Ladies European Tour da Johannesburg si sposta a Città del Capo per l’Investec South African Women’s Open. Il torneo, arrivato alla 32ª edizione, per il secondo anno consecutivo si disputerà sul percorso dell’Erinvale Country and Golf Estate progettato da Gary Player e inaugurato nel 1995.

Le azzurre Fanali, Zanusso e Nobilio in Sudafrica – Saranno 132 le concorrenti in gara, in rappresentanza di 35 nazioni, che si sfideranno sulla distanza di 72 buche con taglio dopo 36 che lascerà in gara le migliori 60 classificate (e le pari merito al 60° posto). Tra le protagoniste anche tre azzurre: Alessandra Fanali, Anna Zanusso e Alessia Nobilio reduci rispettivamente dal 28°, dal 17° e dal 54° posto nel Joburg Ladies Open.

In gara anche otto tra le attuali migliori dieci proette del LET – L’evento, per la decima volta, è organizzato in combinata dal Ladies European Tour e dal Sunshine Ladies Tour. Tra le stelle della competizione otto tra le migliori dieci proette del massimo circuito continentale femminile, a partire dalla numero 1, Mimi Rhodes. L’inglese, in un periodo di forma super, viene da due affermazioni consecutive (Ford Women’s NSW Open in Australia e Joburg Ladies Open in Sudafrica) arrivate dopo sole cinque gare disputate sul tour. Professionista dal 2024, è la campionessa più attesa della competizione. Con lei le sue connazionali Cara Gainer (seconda) e Annabell Fuller (ottava). E ancora: l’indiana Diksha Dagar (quinta e a segno nel 2019), la svedese Kajsa Arwefjäll (sesta), l’irlandese Lauren Walsh (settima), la ceca Sara Kouskova (nona) e la singaporiana Shannon Tan (decima). Per quel che riguarda la Top 10, all’appello mancheranno solo la belga Manon De Roey, vincitrice nel 2024, e la tailandese Atthaya (Jeeno) Thitikul.

Lee-Anne Pace cerca la sesta impresa – C’è attesa poi per la sudafricana Lee-Anne Pace, recordman, con cinque vittorie, della rassegna. Riflettori puntati, inoltre, sulla sua connazionale Casandra Alexander. Ma le azzurre vogliono ben figurare. La Fanali, 12ª nell’ordine di merito, quest’anno ha già sfiorato l’impresa chiudendo al secondo posto il Ford Women’s NSW Open e sogna il primo exploit della sua carriera sul Ladies European Tour. L’Investec South African Women’s Open metterà in palio 340.000 euro. In un appuntamento importante, l’ultimo della stagione del Ladies Sunshine Tour. Con la vincitrice dell’ordine di merito (attualmente Casandra Alexander è al primo posto) che si porterà a casa un bonus di 200.000 rand (oltre 9.000 euro).

HOTELPLANNER TOUR: OTTO AZZURRI ALL’UAE CHALLENGE – L’HotelPlanner Tour si trasferisce dall’India negli Emirati Arabi Uniti dove sono in programma due tornei, per l’April Egolf Swing: l’UAE Challenge (10-13 aprile) e l’Abu Dhabi Challenge (17-20 aprile). Il primo avrà luogo nel piccolo Emirato di Ajman dove, sul percorso dell’Al Zorah Golf & Yacht Club, saranno in gara otto giocatori italiani: Filippo Celli, Gregorio De Leo, Renato Paratore, Stefano Mazzoli, Aron Zemmer, Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto e Michele Ortolani.

Nel field 13 tra i primi 20 della Road To Mallorca (ordine di merito), compresi cinque tra i top ten. Tra di loro tre vincitori stagionali, gli inglesi Joshua Berry (n. 2) e Jamie Rutherford (n. 3), e lo spagnolo Quim Vidal (n. 5), che saranno tra i favoriti insieme al neozelandese Sam Jones (n. 6), all’olandese Lars Van Meijel (n. 11), allo svedese Per Langfors (n. 13) e a Filippo Celli (n. 15), il più in alto in classifica tra gli azzurri e reduce dalla bella prova con quarto posto nel Delhi Challenge.

Altri possibili protagonisti l’austriaco Maximilian Steinlechner, che ha affiancato Celli in India, lo statunitense Matt Oshrine, i sudafricani JC Ritchie e Justin Harding, lo scozzese Euan Walker, i francesi Clément Sordet e Robin Sciot-Siegrist, lo spagnolo Albert Boneta e l’australiano Danny List.

Degli altri azzurri, Gregorio De Leo, che ha anche la ‘carta’ per il DP World Tour (5° nel Magical Kenya Open), è alla terza presenza sull’ex Challenge Tour, con due top 20 all’attivo. Stefano Mazzoli, che si alterna anche sull’Asian Tour, è alla quarta gara. Non è sceso mai sotto la 30ª piazza, con la sesta nel Cape Town Open. Continua ad essere altalenante Paratore, non sono ancora al meglio della condizione Zemmer, Scalise e Di Nitto, mentre Ortolani fa la seconda apparizione dopo il 40° posto nel Kolkata Challenge. Il montepremi è di 300.000 dollari con prima moneta di 48.000 dollari.

Com. Stam. Federgolf