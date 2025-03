GOLF – LET: trio azzurro in Australia – HotelPlanner Tour con sei italiani – Liti e A. Moresco nell’Epson Tour

Il Ladies European Tour riprende con l’Australian Women’s Classic in Australia, organizzato in collaborazione con il WPGA Tour of Australasia, dopo la settimana di sosta forzata a causa dell’annullamento dell’Australian WPGA Championship per i problemi causati dal ciclone Alfred.

Il torneo, che risentirà tuttavia della situazione poiché è stato ridotto da 72 a 54 buche, si disputerà da venerdì 14 marzo a domenica 16 ospitato dal Coffs Harbour Golf Club con la partecipazione di tre azzurre: Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso.

La gara anche lo scorso anno ha subito conseguenze per il maltempo: infatti fu possibile disputare un solo giro al termine del quale risultarono in vetta la danese Nicole Broch Estrup, la taiwanese Pei-Ying Tsai e l’australiana Jess Whitting, delle quali solo l’ultima al via.

A Coffs Harbour giocheranno otto tra le prime dieci dell’ordine di merito guidate dall’inglese Cara Gainer, numero uno e vincitrice della Lalla Meryem Cup in Marocco. Sarà tra le favorite insieme alle altre che la seguono nell’ordine in graduatoria: la connazionale Annabell Fuller, l’indiana Diksha Dagar, la singaporiana Shannon Tan, la spagnola Nuria Iturrioz, l’irlandese Lauren Walsh, l’austriaca Emma Spitz e la francese Nastasia Nadaud. Assenti la thailandese Jeeno Thitikul (n. 2) e la danese Nanna Koerstz Madsen (n. 8).

Nel field anche la belga Manon De Roey, la francese Pauline Roussin-Bouchard, le inglesi Alice Hewson e Liz Young, le spagnole Maria Hernadez e Ana Pelaez Trivino, la thailandese Trichat Cheenglab e, tra le giocatrici di casa, Sarah Kemp, Grace Kim e Kirsten Rudgeley.

Alessandra Fanali, alla terza presenza stagionale, è reduce dal 33° posto nel ricco PIF Saudi Ladies International, Alessia Nobilio e Anna Zanusso, che hanno conseguito la ‘carta’ nella Qualifying School a dicembre, sono alla seconda. Il montepremi è di 300.000 euro.

HOTELPLANNER TOUR: SEI ITALIANI AL KOLKATA CHALLENGE IN INDIA – L’HotelPlanner Tour (ex Challenge Tour) dopo le prime quattro gare in Sudafrica si trasferisce in India per i due prossimi eventi. A Kolkata è in programma dal 13 al 16 marzo la seconda edizione del Kolkata Challenge, che sarà seguito dal Delhi Challenge (20-23 marzo) a Gurugram.

Sul percorso del Royal Calcutta Golf Club, nel West Bengal, saranno in campo sei giocatori italiani: Enrico Di Nitto, Renato Paratore, Lorenzo Scalise, Stefano Mazzoli, Aron Zemmer e Michele Ortolani in un buon field dove vi sono molti elementi in grado di vivacizzare lo spettacolo a iniziare dall’inglese Jamie Rutherford, che si è imposto a febbraio nel Cape Town Open. Il montepremi è di 300.000 dollari.

EPSON TOUR IN FLORIDA CON LITI E A. MORESCO – Terzo evento stagionale dell’Epson Tour e terza presenza consecutiva per Roberta Liti e Angelica Moresco, che prenderanno parte al IOA Golf Classic presented by Aperture (14-16 marzo, 54 buche) sul percorso dell’Alaqua Country Club, a Longwood in Florida.

Nel field calamitano l’attenzione l’israeliana Laetitia Beck e la statunitense Riley Smyth, ai primi due posti della Race for the Card (ordine di merito), salite entrambe sul gradino più alto del podio, rispettivamente nell’Atlantic Beach Classic e nel Central Florida Championship. Meritano attenzione anche le altre otto in top ten che saranno in campo e che si sono messe in evidenza nei due eventi iniziali. Il montepremi è di 225.000 dollari.

Com. Stam. + foto Federgol