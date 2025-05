GOLF – L’Italian Pro Tour 2025 inizia con il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon

L’evento, inserito anche nel calendario dell’Alps Tour, è in programma dal 7 al 9 maggio a La Pinetina Golf Club di Appiano Gentile (Como) e sarà anticipato martedì 6 dalla Pro-Am

A scuola dai campioni: giovedì 8 alcune classi del “Liceo Scientifico delle Scienze Applicate allo Sport dell’Istituto Sant’Elia di Cantù” conosceranno da vicino il golf in tutte le sue forme

La ventesima stagione dell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, inizia in Lombardia con il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon. Il torneo, tra i più attesi e inserito anche nel calendario dell’Alps Tour, è in programma da mercoledì 7 a venerdì 9 maggio sul percorso de La Pinetina Golf Club, ad Appiano Gentile (Como), e sarà anticipato martedì 6 dalla Pro-Am Aon. L’evento, che ha il Patronato di Regione Lombardia, è dedicato a Giorgio Bordoni, tecnico federale scomparso prematuramente nel 2013 e artefice di importanti successi delle nazionali azzurre dal 1997 al 2005 come Responsabile Tecnico sia della squadra maschile che di quella femminile.

A scuola dai campioni – A colorare, con i loro sorrisi, la competizione, alcune classi del “Liceo Scientifico delle Scienze Applicate allo Sport dell’Istituto Sant’Elia di Cantù”. Giovedì 8 maggio, nel Circolo lombardo conosceranno da vicino uno sport inclusivo e per tutti. In tutte le sue forme. Prenderanno infatti parte a una presentazione delle tante professioni che ruotano intorno al golf, anche grazie all’offerta formativa delle tre sezioni della Scuola Federale: Professionisti, Superintendent, Segretari e Direttori dei Golf Club. Seguiranno poi la gara e si esibiranno in una prova di golf mettendosi in mostra sotto la guida dei maestri del Circolo. Nel segno del Progetto “Golf a Scuola”, organizzato dalla Federazione Italiana Golf (FIG), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani e con il sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Un field di qualità – Alla prima delle cinque gare itineranti dell’Italian Pro Tour, che abbracceranno il Paese da nord a sud, parteciperanno 144 concorrenti in rappresentanza di 16 nazioni, compresi 74 italiani. Difenderà il titolo Mattia Comotti, 25enne di Cuneo, sesto vincitore azzurro nelle dieci precedenti edizioni di una manifestazione particolarmente favorevole ai colori nazionali. Prima di lui si sono imposti Andrea Perrino (2015), Stefano Pitoni (2016), Marco Crespi (2017), Guido Migliozzi (2018) e Gregorio De Leo (2022). Gli spagnoli hanno alzato il trofeo in tre occasioni con Borja Virto (2014), Sebastian Garcia Rodriguez (2019) e con Angel Hidalgo Portillo nel 2021 (nel 2020 non si è giocato a causa della pandemia). Nel 2023 ha prevalso l’olandese Kiet Van der Weele (nuovamente presente), anno in cui con tre titoli è salito direttamente sul Challenge Tour.

Sarà comunque un torneo difficile per tutti con un field nel quale figurano nove tra i primi dieci dell’ordine di merito e complessivamente 17 su 20. Tre i vincitori stagionali: due sono iberici, Alvaro Hernandez Cabezuela, doppietta e numero 1 del ranking, e Javier Barcos (n. 4), mentre il terzo è lo svizzero Luca Galliano (n. 6). Da seguire anche l’altro spagnolo Mario Galiano Aguilar (n. 7), il francese Quentin Debove (n. 3) e l’irlandese Ronan Mullarney (n. 9). Senza dimenticare i transalpini Tom Gueant e Maxime Legros, l’irlandese Hugh Foley, l’olandese Lars Keunen e l’inglese Mason Essam.

Non sono saliti sul gradino più alto del podio, ma sono stati quasi sempre tra i protagonisti i giocatori italiani. Numerosi coloro che possono puntare in alto, ma hanno già dato segni di essere in ottime condizioni, a partire da Jacopo Vecchi Fossa (n. 5), tre top 10 (2°, 3° e 4°), e altri cinque che per due volte si sono classificati tra i migliori dieci: Filippo Bergamaschi (n. 8), Manfredi Manica (n. 10), Alessandro Nodari, Giovanni Manzoni e Lucas Nicolas Fallotico. Si sono già fatti notare, inoltre, Ludovico Addabbo, Andrea Romano e Alessandro Nardini. E hanno possibilità di dire la loro Elia Dallanegra, Marco Floriol, Gianmaria Rean Trinchero e Federico Livio, per citarne alcuni.

La Pro-Am del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon prologo al torneo – La manifestazione internazionale di grande golf in Lombardia si aprirà con la Pro-Am del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon. Al via 18 squadre composte da un professionista e da tre dilettanti che competeranno sulla distanza di 18 buche con formula “Tour Scramble – net aggregate team score in relation to par” and “Use your pro” e per la classifica saranno conteggiati solamente birdie, eagle ed eventuali albatross.

Tra i professionisti saranno impegnati, tra gli altri, Mullarney, Galiano Aguilar, Hernandez Cabezuela, Debove, Galliano, Comotti, Vecchi Fossa e Rean Trinchero. A testimonianza di quanto il golf sia inclusivo e aperto veramente a tutti parteciperà l’atleta paralimpica Giulia Marabotti. Partenza alle ore 12 shotgun, ossia tutte le compagini inizieranno insieme dalle varie buche del percorso.

Formula di gara e montepremi – Il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon si disputerà sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto. Il montepremi è di 42.500 euro, con prima moneta di 6.200 euro.

Il percorso – La Pinetina Golf Club si estende su settanta ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate con i suoi boschi di pini silvestri, betulle, querce e castagni. Il percorso si snoda su un terreno molto ondulato proponendo differenti situazioni di gioco, insieme a incantevoli scorci panoramici con vista sul Monte Rosa, sulle Prealpi lombarde e, nelle giornate più limpide, sugli Appennini.

I partner – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Official advisor: Infront Italy.

