GOLF – LPGA: B. Moresco al Major. LET: trio azzurro al Czech Ladies Open

Terzo dei cinque Major stagionali femminili. Al Fields Ranch East at PGA Frisco, in Texas, si svolge dal 19 al 22 giugno il KPMG Women’s PGA Championship dove sarà in campo l’azzurra Benedetta Moresco.

Campionessa in carica la coreana Amy Yang, 35enne di Ilsan (Corea del Sud) che, oltre al Major, ha collezionato altri cinque titoli sul circuito, insieme a tre sul Ladies European Tour (il primo da amateur a 17 anni), dove ha iniziato la carriera, e a due sul Korean LPGA Tour. Non è in gran forma, come testimoniano i piazzamenti quasi tutti in media e bassa classifica e due tagli, l’ultimo subito la scorsa settimana.

A Frisco, in un field che comprende le top 25 della classifica mondiale, favorite d’obbligo le prime tre, nell’ordine Nelly Korda, a segno nel 2021, la thailandese Jeeno Thitikul e la neozelandese Lydia Ko, ma proveranno a mettere il loro sigillo sul torneo le vincitrici dei primi due Major dell’anno, la giapponese Mao Saigo, n. 9 (The Chevron Championship), e la svedese Maja Stark, n. 6 (US Women’s Open). Potranno contare sull’esperienza di past winner anche la cinese Ruoning Yin, n. 4 (2023), e l’australiana Hannah Green, n. 8 (2019), e sulle proprie capacità Angel Yin (n. 10) e le coreane Haeran Ryu (n. 5) e Hyo Joo Kim (n. 7). Senza dimenticare Lilia Vu, Lauren Coughlin, Jennifer Kupcho, tornata al successo recentemente nello ShoRite Classic, la spagnola Carlota Ciganda, dominatrice del precedente Meijer Classic, la coreana Jin Young Ko e la nipponica Ayaka Furue. Non saranno, però, le sole a pensare in grande e proveranno a sfruttare l’opportunità anche due ottime proette del Ladies European Tour, l’inglese Mimi Rhodes, attuale leader dell’ordine di merito con tre titoli in stagione, e la svizzera Chiara Tamburlini, tre allori e regina del circuito nel 2024.

Dodici in totale le past winner, tra le quali, oltre alle citate, ricordiamo Danielle Kang (2017), la canadese Brooke M. Henderson (2016) e le coreane Sei Young Kim (2020) e In Gee Chun (2022), tutte in grado di ripetersi.

Benedetta Moresco, 23enne di Vicenza, è al secondo Major dell’anno dopo il Chevron Championship. Buoni spunti e qualche incertezza nelle nove gare disputate, dove ha ottenuto un 11° posto (JM Eagle LA Championship) e un 16° (MEXICO Riviera Maya Open). Il montepremi è di 10.400.000 dollari dei quali 1.800.000 andranno alla vincitrice.

LET: FANALI, NOBILIO E ZANUSSO AL CZECH LADIES OPEN – Il Ladies European Tour si trasferisce dal Belgio alla Repubblica Ceca per l’undicesimo evento stagionale, il Tipsport Czech Ladies Open, in programma dal 20 al 22 giugno (54 buche). E’ la settima edizione del torneo che per la sesta volta consecutiva ha quale teatro il Royal Beroun Golf Club, nella città da cui il circolo prende il nome, dove saranno sul tee di partenza Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso.

Difende l’unico titolo sul circuito, in 76 presenze, la spagnola Marta Martin, 28enne di Madrid, che attraversa un momento difficile con sole due top 20 nelle dieci gare a cui ha preso parte nell’anno e che ha poche chance di concedere il bis.

In un field disertato da alcune big, dove tra le 132 partenti in rappresentanza di 34 nazioni sono presenti solo cinque tra le top ten dell’ordine di merito, le giocatrici ceche punteranno a conquistare l’Open di casa, che manca dal 2022 (Jana Melichova, all’epoca dilettante, assente nell’occasione perché infortunata alla schiena). In particolare potranno contare su Sara Kouskova (n. 2 del ranking), due successi in stagione (Jabra Ladies Open e Tenerife Women’s Open), Klara Davidson Spilkova e Kristyna Napoleaova, entrambe vincitrici sul LET.

Saranno, comunque, nel novero delle favorite anche l’austriaca Emma Spitz (n. 6), la gallese Darcey Harry (n. 8), che si è imposta nel precedente Hulencourt Women’s Open, la francese Perrine Delacour (n. 9) e l’indiana Diksha Dagar (n. 10), l’altra past winner in gara (2023).

Possibili protagoniste anche le iberiche Maria Hernandez e Nuria Iturrioz, le inglesi Liz Young, Annabell Fuller e Rosie Davies, runner up nel 2024, le tedesche Alexandra Forsterling e Chiara Noja, l’irlandese Lauren Walsh, la sudafricana Casandra Alexander e la statunitense Brianna Navarrosa.

Alessandra Fanali, 25enne di Fiuggi, 17ª nell’ordine di merito, rientra dopo un turno di riposo preceduto dal 14° posto nel Jabra Ladies Open e dall’8° nel Tenerife Ladies Open. Alessia Nobilio, 23enne di Milano, 23ª in Belgio, ha mancato solo due tagli e vanta un bel quarto posto nel Dutch Ladies Open. Anna Zanusso, 25enne di Castelfranco Veneto, va a premio da tre tornei consecutivi, comprensivi di un 17° e di un 20° posto. Il montepremi è di 300.000 euro con prima moneta di 45.000 euro.

