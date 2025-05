GOLF – Memorial Giorgio Bordoni by Aon: Michetti, Giletta e Poncelet leader

Italian Pro Tour, che inizio per gli azzurri: Michetti e Giletta si prendono scena e leadership in Lombardia Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon: ad Appiano Gentile, dopo il primo round, guidano la classifica con il francese Poncelet Florioli è 4/o, Fallotico realizza una hole in one e strappa applausi

Ad Appiano Gentile (Como), in Lombardia, il primo torneo dell’Italian Pro Tour 2025 è iniziato nel segno degli azzurri. A La Pinetina Golf Club (par 70), Flavio Michetti ed Edoardo Giletta con una prova bogey free in 64 (-6) colpi, avvalorata da sei birdie, hanno chiuso il primo round del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon al comando della classifica insieme al francese Xavier Poncelet. Michetti (21enne di Ascoli Piceno, passato al professionismo nel 2024, miglior amateur dell’Open d’Italia nel 2022), Giletta (27enne di Novara) e Poncelet sono tallonati da un quintetto d’inseguitori, tutti 4/i con 65 (-5), composto: dal bergamasco Marco Florioli, dai francesi Nicolas Aparicio e Victor Veyret, dall’inglese Mason Essam e dallo spagnolo Asier Aguirre Izcue. Buon inizio anche per gli altri italiani Luca Cavalli, Agustin Bardas, Ludovico Addabbo, Filippo Grossi e il dilettante Gianluca Perna (22enne portacolori del Golf Club Croara), tutti 11/i con 67 (-3). Mentre l’amateur Riccardo Cavina (Golf Club Le Fonti), Federico Livio, Manfredi Manica, Mattia Comotti (che difende il titolo conquistato nel 2024) e Lucas Nicolas Fallotico sono 22/i con 68 (-2). Proprio Fallotico, 22enne di Sondalo (Sondrio), si è reso protagonista con una hole in one show, la prima della sua carriera. Alla buca 2 (par 3), da 133 metri, con un pitching wedge, si è preso l’applauso di tutti i presenti.

Subito grande spettacolo nel primo dei cinque eventi stagionali dell’Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy. Il torneo, inserito anche nel calendario dell’Alps Tour, si svolge sulla distanza di 54 buche (18 al giorno). Ha il patronato di Regione Lombardia ed è dedicato a Giorgio Bordoni, già responsabile delle nazionali azzurre maschili e femminile, scomparso prematuramente nel 2013.

Le interviste

Flavio Michetti: “La tranquillità con cui sono sceso in campo ha fatto la differenza, specialmente sui green. Mi sto allenando molto, in questo periodo, su questo aspetto che ritengo fondamentale. Sono molto soddisfatto del gioco espresso e spero di continuare così. L’obiettivo principale del 2025 è quello di chiudere nella Top 5 dell’Alps Tour e conquistare, intanto, una ‘carta’ per il Challenge. Poi, sicuramente, guarderò alle qualifiche del DP World Tour per provare a salire sul massimo circuito continentale”.

Edoardo Giletta: “Posso dire finalmente di essere tornato a giocare un buon golf su un campo dove bisogna ‘puttare’ al meglio. Credo proprio di averlo fatto e ora voglio continuare a dare il massimo”.

Marco Florioli: “Ho giocato bene e il putt ha funzionato. L’ambizione è ovviamente quella di vincere la gara, ma l’auspicio, prima di tutto, è quello di fare tre bei giri. Il campo è bellissimo, così come i green”.

Gianluca Perna: “Sono felicissimo. Il lavoro di questo periodo, con il mio maestro, Alain Vergari, sta portando i suoi frutti. Spero di continuare così, la strada è ancora lunga”.

Lucas Nicolas Fallotico: “La prima hole in one da professionista non si scorda mai. Da dilettante ne ho realizzata un’altra, ma non in un torneo ufficiale. Non stavo giocando bene, cercavo il feeling giusto e alla buca 2 ho tirato un bel colpo dritto sull’asta. C’è voluto un po’ prima di realizzare che la palla fosse realmente entrata. È stata una sensazione bellissima”.

A scuola dai campioni – Giovedì 8 maggio, a La Pinetina Golf Club, alcune classi del “Liceo Scientifico delle Scienze Applicate allo Sport dell’Istituto Sant’Elia di Cantù” conosceranno da vicino uno sport inclusivo e per tutti. Prenderanno parte a una presentazione delle tante professioni che ruotano intorno al golf, anche grazie all’offerta formativa delle tre sezioni della Scuola Federale: Professionisti, Superintendent, Segretari e Direttori dei Golf Club. Seguiranno poi la gara e si esibiranno in una prova di golf mettendosi in mostra sotto la guida dei maestri del Circolo. Nel segno del Progetto “Golf a Scuola”, organizzato dalla Federazione Italiana Golf (FIG), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani e con il sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Formula di gara e montepremi – Il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon si disputa sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito al 40° posto. Il montepremi è di 42.500 euro, con prima moneta di 6.200 euro.

Il percorso – La Pinetina Golf Club si estende su settanta ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate con i suoi boschi di pini silvestri, betulle, querce e castagni. Il percorso si snoda su un terreno molto ondulato proponendo differenti situazioni di gioco, insieme a incantevoli scorci panoramici con vista sul Monte Rosa, sulle Prealpi lombarde e, nelle giornate più limpide, sugli Appennini.

I partner – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Official advisor: Infront Italy.

Com. Stam. + foto Federgolf

Flavio Michetti foto Federgolf

Edoardo Giletta Ph Federgolf

Lucas Nicolas Fallotico Ph Federgolf

Gianluca Perna, miglior amateur Ph Federgolf