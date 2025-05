GOLF – Memorial Giorgio Bordoni by Aon: vince Aguirre Izcue, Michetti secondo

Italian Pro Tour, ad Appiano Gentile (Como) il torneo parla spagnolo. Ma sono sei gli azzurri nella Top 10 Lo spagnolo Asier Aguirre Izcue ha vinto con 196 (65 61 70, -14) colpi il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, disputato sul percorso de La Pinetina Golf Club (par 70), ad Appiano Gentile (Como).

Nella manifestazione inaugurale della 20ª stagione dell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, il 25enne iberico di Pamplona ha superato nelle battute finali Flavio Michetti, secondo con 197 (-13), mettendoci del suo con un birdie alla buca 16 per il sorpasso.

Nell’evento, inserito anche nel calendario dell’Aps Tour e che ha avuto il patronato di Regione Lombardia, gli italiani sono stati comunque protagonisti come testimonia la graduatoria dove ne figurano sei in top ten. Oltre a Michetti, hanno concluso in terza posizione con 198 (-12) Filippo Grossi, insieme al francese Victor Veyret e allo spagnolo Javier Barcos, in sesta con 199 (-11) Marco Florioli, in settima con 200 (-10) Jacopo Vecchi Fossa ed Edoardo Giletta, con lo svizzero Luca Galliano, e in decima con 201 (-9) Lucas Nicolas Fallotico. Nota di merito per Gianluca Perna (22enne portacolori del Croara Golf Club), 17° con 204 (-6) e miglior dilettante in campo.

Asier Izcue Aguirre, è al primo titolo sul circuito, dove ha ottenuto sette top ten, sfiorando il successo in due occasioni, secondo in questo torneo nel 2023 e nel Gosser Open del 2024. Ha dominato prendendo il comando nel secondo giro con un 61 (-9), ma avrebbe potuto essere leader sin dal primo se non avesse segnato un clamoroso ”9” a un par 5.

“La mia prima vittoria, in Italia, è un qualcosa di davvero fantastico – ha detto al termine – che va a ripagare tutto il lavoro fatto in questi anni. Tornerò in questo bellissimo Paese alla prossima gara in programma a Parma. Intanto, mi godo questo successo che dedico alla mia famiglia e ai miei amici”.

Gli spagnoli hanno dunque calato il poker di vittorie nella competizione dedicata a Giorgio Bordoni, già responsabile delle nazionali azzurre maschili e femminile, scomparso prematuramente nel 2013. La prima impresa ha portato la firma di Borja Virto (2014), la seconda di Sebastian Garcia Rodriguez (2019). Mentre Angel Hidalgo Portillo ha servito il tris nel 2021 (nel 2020 la competizione non si è disputata per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19). Il record di sei allori lo vanta però l’Italia grazie alle affermazioni di Andrea Perrino (2015), Stefano Pitoni (2016), Marco Crespi (2017), Guido Migliozzi (2018), Gregorio De Leo (2022) e Mattia Comotti (2024). Nel 2023 l’acuto dell’olandese Kiet Van der Weele.

La cerimonia di premiazione – Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti: Silvia Valli, Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti Dilettanti; Vittorio Andrea Vaccaro, Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti Professionisti; Roberto Tavecchio, Presidente de La Pinetina Golf Club; Marco Durante, Presidente dell’Alps Tour; Gianluca Venturini Guerrini, Presidente di Aon Reinsurance Italia S.p.A; Alessandro Rogato, Direttore dell’Italian Pro Tour. Per Regione Lombardia ha portato i saluti Simone Rasetti, Direttore Sport e Giovani.

Il saluto inviato da Federica Picchi, Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia – “Desidero porgere il mio più cordiale saluto a tutti voi, autorità, organizzatori e partecipanti del prestigioso torneo internazionale Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon. Vorrei altresì esprimere il mio sincero apprezzamento per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo evento, che rappresenta un’importante vetrina per il golf e per lo sport lombardo in generale. Il Memorial Giorgio Bordoni non è solo una competizione sportiva di alto livello, ma anche un momento di incontro e condivisione che celebra i valori fondamentali dello sport: passione, impegno, rispetto e fair play. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare il tessuto sociale delle nostre comunità e a promuovere uno stile di vita sano e attivo, trasversalmente a tutte le generazioni. Colgo l’opportunità per condividere con voi alcune delle importanti iniziative promosse dal mio Sottosegretariato: l’imminente apertura del Bando Impianti Sportivi 2025, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro – il più importante Bando mai fatto da Regione Lombardia per l’impiantistica sportiva – nonché il Bando a supporto delle realtà sportive ASD e SSD e dei comitati regionali. Voglio inoltre sottolineare il valore del progetto ‘Golf a Scuola’, frutto anche della collaborazione tra Regione Lombardia e la Federazione Italiana Golf, nato per promuovere la cultura golfistica tra i più giovani. Si tratta di un’iniziativa educativa che ha già coinvolto oltre 4.400 alunni su scala nazionale, con una partecipazione attiva anche di numerosi istituti scolastici lombardi. Grazie alla presenza di Circoli aderenti al progetto, l’iniziativa consente di integrare l’educazione motoria con la pratica del golf all’interno delle scuole primarie, favorendo l’inclusione sportiva e il legame tra scuola e territorio. Queste sono solo alcune delle azioni con cui Regione Lombardia intende sostenere e valorizzare uno sport straordinariamente formativo come il golf e, più in generale, promuovere lo sport come strumento educativo e di coesione sociale. Rinnovo i miei complimenti per il successo del torneo e vi auguro altre grandi soddisfazioni”.

La prossima tappa dell’Italian Pro Tour – L’Italian Pro Tour tornerà protagonista dal 18 al 21 settembre con l’Italian Challenge Open. L’evento, inserito anche nel calendario del Challenge Tour, il secondo circuito europeo maschile, si giocherà al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), nella Coverciano del green.

I Partner – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Official advisor: Infront Italy.

