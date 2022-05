GOLF Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon: Archetti e Porsius al comando

A La Pinetina Golf Club (par 70) di Appiano Gentile (Como), nel terzo evento dell’Italian Pro Tour 2022, Fortini e Buchi condividono la quinta posizione

Prosegue lo spettacolo a La Pinetina Golf Club (par 70) di Appiano Gentile (Como), palcoscenico del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, terzo torneo dell’Italian Pro Tour 2022, inserito anche nel calendario dell’Alps Tour. A un giro dal termine, in vetta alla classifica ci sono Marco Archetti (64 65) e l’olandese Davey Porsius (68 61) con 129 (-11) colpi. Floris De Haas (63 67) e Joel Moscatel (63 67), leader dopo il primo round, seguono in terza posizione con 130 (-10). Giacomo Fortini (64 68) e Davide Buchi (68 64), in compagnia dell’amateur francese Tom Vaillant, di Pierre Pineau, dello svizzero Luca Galliano e dell’irlandese Jonathan Yates, sono al quinto posto con 132 (-8). Stefano Mazzoli (66 67), secondo nell’ordine di merito dell’Alps Tour, Cristiano Terragni (67 66) e Gregorio De Leo (67 66) si trovano in 11/a posizione con 133 (-7) insieme al portoghese Tomas Guimaraes Bessa, all’elvetico Arthur Ameil-Planchin e all’inglese Jack Floydd. Stefano Pitoni (66 68), vincitore di questo evento nel 2016, è 17/o con 134 (-6) insieme al miglior dilettante azzurro in gara, Leonardo Rigotti (68 66).

Per l’Italia già quattro successi nel torneo, la Spagna è ferma a tre – La prima edizione della competizione, nel 2014, è stata vinta da Borja Virto. Tre i successi spagnoli, con il secondo firmato nel 2019 da Sebastian Garcia Rodriguez e il terzo da Angel Hidalgo Portillo nel 2021 (nel 2020 la manifestazione non s’è giocata a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19). Mentre dal 2015 al 2018 il torneo ha sempre parlato italiano grazie alle affermazioni di Andrea Perrino (2015), Stefano Pitoni (2016), Marco Crespi (2017) e Guido Migliozzi (2018).

Formula di gara e montepremi – Il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon si disputa sulla distanza di 54 buche, con taglio dopo 36 che ha lasciato in gara i primi 45 classificati. In palio un montepremi complessivo di 40.000 euro, con prima moneta di 5.800.

Il percorso – La Pinetina Golf Club si estende su settanta ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate con i suoi boschi di pini silvestri, betulle, querce e castagni. Il campo si snoda su un terreno molto ondulato con differenti situazioni di gioco, proponendo anche incantevoli scorci panoramici con vista sul Monte Rosa, sulle Prealpi lombarde e, nelle giornate più limpide, sugli Appennini.

I Partner – L’Italian Pro Tour ha il supporto di DS Automobiles (Main Partner); Fideuram (Official Bank); Kappa (Technical Supplier), Rinascente (Official Supplier), Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner). Sport Senza Frontiere Onlus (Social Partner). Official advisor: Infront.

