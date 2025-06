GOLF – Open d’Italia, Ayora vola in testa all’Argentario Golf Club Due azzurri nella Top 10: Laporta è 7/o, Vecchi Fossa 10/o

In Toscana il secondo round del torneo del DP World Tour parla spagnolo Presentata la Fondazione Franco Chimenti, la Pallina d’Oro AIGG a Laporta

Lo spagnolo Angel Ayora è il nuovo leader con 131 (66 65, -9) colpi dopo il secondo giro dell’82° Open d’Italia dove sono in buona classifica gli azzurri Francesco Laporta, settimo con 134 (65 69, -6), e Jacopo Vecchi Fossa, decimo con 135 (68 67, -5).

Sul difficile percorso toscano dell’Argentario Golf Club (par 70), a Monte Argentario (Grosseto), Ayora, 20enne di Malaga, pro dal 2023, un successo sull’HotelPlanner Tour (Rosa Challenge, 2024) e due top ten stagionali, con un round in 65 (-5, cinque birdie, senza bogey), ha distaccato nel finale l’inglese Dan Bradbury, il francese Martin Couvra, autore con 63 (-7) del miglior score di giornata (record del campo insieme a Rafa Cabrera Bello, 38° con 139, -1), il norvegese Andreas Halvorsen e il tedesco Marcel Schneider, secondi con 132 (-8), quest’ultimo senza bogey sulle prime 36 buche. In sesta posizione con 133 (-7) il francese Adrien Saddier, risalito dalla 39ª, in settima, conLaporta, gli spagnoli Eugenio Chacarra, che ha giocato nella LIV Golf, e Ivan Cantero, mentre sono insieme a Vecchi Fossa il paraguaiano Fabrizio Zanotti, l’australiano Danny List e il tedesco Maximilian Kieffer.

Nel secondo round, seguito da 2.500 spettatori, ha fatto un bel salto in graduatoria Andrea Romano, dal 39° al 14° posto con 136 (-4), occupato anche da Edoardo Molinari, e hanno due colpi in più Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto e Andrea Pavan, 28.i con 138 (-2). Più indietro Luca Memeo, 52° con 140 (par), e Stefano Mazzoli, 65° con 141 (+1).

Gli altri azzurri in gara sono usciti al taglio. Tra di loro Guido Migliozzi, Renato Paratore, Filippo Celli e Gregorio De Leo. Stessa sorte per il tedesco Marcel Siem, che difendeva il titolo.

Le interviste

Francesco Laporta: “Un’altra buona prova. Il percorso di gara è difficile, il vento mette i giocatori a dura prova, ma sono soddisfatto. Bisogna sfruttare quelle poche occasioni che il campo concede, le trappole sono ovunque così come le insidie. Il tee shot è fondamentale, bello vedere tanti spettatori tifare per me. Sono felice, anche di avere qui la mia famiglia che è sempre al mio fianco”. Ha realizzato quattro birdie e tre bogey (69, -1).

Edoardo Molinari: “Ero partito molto bene, poi il rendimento è sceso sulle buche più facili. Potevo fare uno score migliore, perché da tee a green ho giocato meglio rispetto al primo giro, ma ho sbagliato qualche putt di troppo e sono venuti bogey evitabili. Il fairway è un po’ alto e questo rende più difficile controllare la distanza, ma occorre adattarsi. Personalmente nei prossimi due giorni spero che ci sia il vento, perché rende il campo più selettivo, occorre essere più attenti e di solito sono condizioni che mi si addicono. Prospettive? Oltre a giocare, ho tante altre cose da seguire e quindi quantomeno ambisco a ben figurare”. Anche per lui quattro birdie e tre bogey (69, -1).

Jacopo Vecchi Fossa: “Sono felicissimo di questo risultato, perché il campo sta divenendo più difficile. Ho mantenuto sempre la concentrazione, soprattutto nel finale, Quando sono andato in difficoltà il gioco corto mi ha sostenuto e questo ha fatto la differenza. E’ vero che la mia stagione sta andando bene, ma essere in alta classifica all’Open d’Italia è un’altra storia”. Nel suo score cinque birdie e due bogey (67, -3).

Interviste, foto e video sul sito e sui profili social ufficiali: Tutte le interviste ai protagonisti dell’evento, le foto e i video dall’Argentario Golf Club sono on line sul sito www.openditaliagolf.eu e sui profili social dell’Open d’Italia e della Federazione Italiana Golf (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Youtube).

Formula e montepremi – La competizione si disputa sulla distanza di 72 buche. Il taglio, dopo 36, ha lasciato in gara 82 concorrenti che, nei due round conclusivi, si contenderanno il montepremi di 3.000.000 di dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.

In palio due posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – I migliori due classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open (17-20 luglio a Portrush, in Irlanda del Nord), il Major più antico al mondo (la prima edizione si giocò nel 1860) vinto, peraltro, nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, storica brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione viene trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW. Questi gli orari: sabato 28 dalle 12:30 alle 17:00 e domenica 29 dalle 12:00 alle 17:00. Sono in programma, inoltre, aggiornamenti, highlights e collegamenti con ospiti su Sky Sport 24.

Formazione di talenti, ricerca scientifica, golf e studio: nasce la Fondazione Franco Chimenti – Nel Media Center dell’Open d’Italia è stata presentata la Fondazione Franco Chimenti alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai, e di Ugo Chimenti, figlio del Professor Franco Chimenti. La Fondazione, nata per volontà della famiglia Chimenti, ha come finalità quella di proseguire negli obiettivi che hanno segnato la vita e i successi dell’indimenticato numero 1, per 22 anni, della FIG, con un glorioso passato non solo da dirigente sportivo, ma anche da accademico.

I giovani talenti, il golf, la scienza. L’ambizione è quella di costruire una linea di connessione tra i percorsi che hanno tracciato la sua esistenza e la formazione di talenti, tra golf e studio. La Fondazione (https://fondazionefrancochimenti.org/) ha costituito anche un comitato scientifico che andrà ad aiutare nella ricerca oncologica e illustrato l’edizione di un libro sui 100 anni di golf italiano: “Solo i grandi vincono così”, realizzato in collaborazione con Publimaster, tra foto inedite con al centro trionfi golfistici e un focus importante sulla Ryder Cup 2023 in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). I proventi delle vendite saranno integralmente devoluti a progetti di ricerca e all’investimento sui giovani talenti. In palio, all’Open d’Italia 2025, per il miglior giovane classificato nato dopo il 1° gennaio del 2000, un premio golfistico internazionale rappresentato da un trofeo – un’opera d’arte realizzata dall’artista Pietro Ruffo – e uno in denaro dell’importo di 25.000 euro.

A Francesco Laporta la “Pallina d’Oro” AIGG – Francesco Laporta ha ricevuto la “Pallina d’oro”, riconoscimento che dal 2005 gli iscritti all’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti, che festeggia quest’anno i 50 anni, attribuiscono ogni anno al personaggio che maggiormente si è distinto nel panorama del golf italiano per meriti agonistici, tecnici o manageriali. Il premio dal 2022 ha assunto anche il nome di “Targa Fulvio Golob” per ricordare il giornalista che ha guidato per alcuni anni l’AIGG. Alla cerimonia, che si è tenuta del Media Center dell’82° Open d’Italia, con Stefano Cazzetta, Presidente dell’Associazione, sono intervenuti Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf, Stefano Frigeri, Vice Presidente Vicario FIG, Roberto Zappa, Direttore Tecnico squadre nazionali FIG, vincitore del premio nel 2024, oltre a Laporta.

“Golf Revolution”, alla FIG la Certificazione ISO 20121 per l’82° Open d’Italia – La Federazione Italiana Golf, proseguendo nel proprio impegno sul tema della sostenibilità, ha intrapreso un nuovo percorso progettuale, attraverso scelte e interventi atti a ridurre gli impatti derivanti dall’organizzazione del suo evento più importante: l’82° Open d’Italia. Il progetto prende il nome di “Golf Revolution”. In questa prima fase gli obiettivi sono quelli di introdurre azioni di misurazione e compensazione dell’impatto dell’evento in termini di CO2 e ottenere la certificazione ISO 20121, che garantisce l’adozione di un sistema di gestione sostenibile degli eventi. La Federazione ha adottato un sistema organizzativo e di gestione sostenibile dell’82° Open d’Italia che, durante l’evento è stato sottoposto alla verifica di un ente certificatore terzo per il possesso dei requisiti individuati dalla norma internazionale ISO 20121, riconosciuta in tutto il mondo. La cerimonia di consegna della certificazione ISO 20121 si è tenuta all’Argentario Golf Club, alla presenza del Presidente FIG, Cristiano Cerchiai e Luigi Bottos, Head of Environmental, Social & Governance Product Management di RINA.

Un evento sempre più “Open”. L’ingresso è libero – L’ingresso, per l’82° Open d’Italia, è libero. Necessaria la prenotazione su www.openditaliagolf.eu

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI e US Kids Italy – All’ingresso del Villaggio Commerciale, fino a domenica, dalle ore 9:00 alle 18:00, i maestri della PGAI sono a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per i più piccoli lo staff di US Kids Italy propone giochi, sfide e contest con l’obiettivo di far scoprire la magia di uno sport per tutte le età.

Scende in campo anche la prevenzione: screening gratuiti con l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – Sabato 28 giugno e domenica 29 all’Argentario Golf Club l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) metterà a disposizione del pubblico degli screening cardiologici gratuiti. Questi gli orari: sabato 28 dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00. Domenica 29 dalle 10:00 alle 14:00.

Informazioni per gli spettatori – Per accedere all’82° Open d’Italia, è obbligatorio registrarsi sul portale accrediti, nella home page del sito www.openditaliagolf.eu

Il QR code, ricevuto tramite e-mail a seguito della registrazione, verrà controllato al Welcome Point. Il parcheggio per gli spettatori, ubicato sulla S.P. 161 a circa 1.5 km dall’Argentario Golf Club, è gratuito e aperto dalle ore 7:00 alle 19:00. Inoltre, è disponibile un servizio navette (https://www.openditaliagolf.eu/wp-content/uploads/2025/06/orari-navette-V2.pdf) gratuito da e per: Porto Santo Stefano, Orbetello, Porto Ercole, fino a domenica 29 giugno. Per moto e biciclette è altresì disponibile un parcheggio gratuito a pochi metri dall’ingresso della manifestazione.

Gli eventi extra gara – Numerosi gli eventi degli sponsor nel Villaggio Ospitalità e le attività per il pubblico previste nel Villaggio commerciale. Ecco il programma: sabato 28 giugno alle ore 11:30 (Media Center) Presentazione Campagna Comunicazione FIG; alle ore 12:30 (Media Center) Premiazione Circoli “Impegnati nel Verde”; alle ore 17:00 (Lounge Infront Villaggio Ospitalità) Presentazione La Dolce Vita Orient Express. Domenica 29 giugno, alle ore 14:00 Golf Clinic per i vincitori della Road to Italian Open con Roberto Zappa, Direttore Tecnico Squadre Nazionali FIG.

L’Argentario Golf Club – L’Argentario Golf Club vanta 18 buche panoramiche per un totale di 6.218 metri. Il campo si trova in un’area naturale protetta a cinque minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia. La Laguna di Orbetello, il mare e i pendii di Monte Argentario offrono un panorama di straordinaria bellezza e creano un microclima che consente di giocare a golf in qualsiasi periodo dell’anno. Il percorso è certificato “Agri Cert” bio eco-compatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono totalmente naturali.

I Partner dell’82° Open d’Italia – L’82° Open d’Italia ha come Partner Istituzionali: Ministero del Turismo, Ministro per lo Sport e i Giovani, Enit e Regione Toscana. E il supporto di: Rolex (Main Sponsor); Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Sponsor); Technogym (Official Training Partner); Mercedes-Benz (Official Car); Poste Assicura, Acqua San Bernardo, Caffè Vergnano, Allegrini, Titleist, Sharp (Official Supplier); La Dolce Vita Orient Express, Tramonto Beach (Special Partner); Gazzetta dello Sport e RTL 102.5 (Media Partner). E il patrocinio di: Comune di Monte Argentario, Comune di Orbetello, CONI e Argentario Golf & Wellness Resort. Official advisor: Infront Italy.

