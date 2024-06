GOLF – Pavan fa sognare gli azzurri nell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna

All’Adriatic Golf Club di Cervia il romano è al comando insieme al danese Sebastian Friedrichsen e allo statunitense Gunner Wiebe. Francesco Laporta 6° e Jacopo Vecchi Fossa 12°

Italiani subito protagonisti nel primo giro dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna. Andrea Pavan è al comando con 64 (-7) colpi, alla pari con il danese Sebastian Friedrichsen e lo statunitense Gunner Wiebe, mentre Francesco Laporta è sesto con 66 (-5) e Jacopo Vecchi Fossa dodicesimo con 67 (-4).

Sul percorso dell’Adriatic Golf Club di Cervia (par 71) sono in quarta posizione con 65 (-6) il malese Gavin Green e lo svedese Marcus Kinhult e in sesta, con Laporta, anche gli spagnoli Adri Arnaus e Adrian Otaegui, l’altro americano Sean Crocker, il francese Ugo Coussaud e il canadese Aaron Cockerill.

Nel torneo, seguito da 4.000 spettatori, Matteo Manassero, 20° con 68 (-3), ha ribadito il suo buon momento. Un colpo in più per Edoardo Molinari e Aron Zemmer, 31.i con 69 (-2), e buona prova del dilettante Giovanni Binaghi, 51° con 70 (-1) insieme a Filippo Celli.

Poco brillanti Guido Migliozzi e i due attesi Masters Champions. Il vicentino, vincitore la scorsa settimana del KLM e che difenderà i colori azzurri con Manassero alle prossime Olimpiadi di Parigi, ha pagato a caro prezzo due bogey in avvio, riuscendo comunque a recuperare, ma rimanendo in par (74° con 71).

Lo statunitense Patrick Reed, una delle stelle della LIV Golf, 31° con 69 (-2), ha iniziato con un birdie poi ha fissato lo score con un altro quasi in chiusura e 16 buche in par. L’inglese Danny Willett, 99° con 72 (+1), è andato in altalena e alla fine il bilancio è stato in passivo.

Andrea Pavan, 35enne romano con due titoli sul circuito e cinque sul Challenge Tour, ha realizzato sette birdie senza bogey: “Sono contento – ha detto – perché ho siglato il miglior score dell’anno. Come la settimana scorsa mi sono trovato bene con i ferri e creato numerose occasioni da birdie. Poi un buon feeling con il putter ha fatto il resto”. Giunto decimo nell’Open del 2019, è tornato in top ten sul DP World Tour la scorsa settimana (quarto nel KLM Open) e con la prestazione odierna ha confermato la sua ottima condizione.

Francesco Laporta, 33enne di Castellana Grotte (BA), tre successi sul Challenge Tour, ha segnato sei birdie e un bogey. Si è detto soddisfatto della sua prova, poi ha aggiunto: “Il campo richiede attenzione, perché il minimo errore si paga. In particolare le aste sono vicine al rough e se manchi il fairway non è facile il colpo al green”. E’ stato il miglior italiano all’Open nel 2021 (quarto) e nel 2019 (settimo), risultato che ebbe gran peso sul suo morale, perché poco dopo vinse due gare sul Challenge Tour e l’ordine di merito guadagnandosi la ‘carta’ per il circuito maggiore.

Ha fatto percorso netto, anche lui con sette birdie, il 35enne Gunner Wiebe, che ha giocato alcune gare sul PGA Tour e sul Korn Ferry Tour senza risultati di rilievo. Sebastian Friedrichsen, 21 anni, alla 19ª presenza, si è guadagnato il pass per il DP World Tour con il terzo posto alla Qualifying School. Per lui otto birde e un bogey.

Le partenze nel secondo giro – Nel secondo round Patrick Reed e Guido Migliozzi giocheranno con Laurie Canter (ore 8:10, tee 10). Danny Willett e Matteo Manassero saranno in terna con Zander Lombard (13:10. tee 1), mentre Edoardo Molinari avrà per compagni il nordirlandese Tom McKibbin e l’inglese Jordan Smith (13:20, tee 1). Prima partenza alle ore 7:30, ultima alle ore 14:30.

Formula di gara e montepremi – Il torneo si disputa sulla distanza di 72 buche. Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Il montepremi è di 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.

Pallina d’Oro AIGG a Roberto Zappa – Sarà assegnata a Roberto Zappa, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Dilettanti Femminile, la Pallina d’Oro AIGG/Targa Fulvio Golob. Il riconoscimento dell’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti premia il personaggio che maggiormente si è distinto nel panorama del golf italiano per meriti agonistici, tecnici o manageriali. La consegna avverrà venerdì 28 giugno, alle ore 11, presso il Media Center dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna.

Talk show Howden – Si è tenuto nel Media Center dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna il talk show dal tema “Infortuni, ingaggi, premi, lo stop che non t’aspetti”, promosso da Howden, gruppo di brokeraggio assicurativo leader a livello internazionale, special partner del torneo. Dal golf al calcio e agli altri sport, si è parlato di come proteggere gli eventi sportivi e tutelare gli atleti nella loro carriera attraverso l’assistenza assicurativa. Sono intervenuti l’ex calciatore Christian Panucci, plurivincitore di Champions League e scudetti con Milan e Real Madrid e golfista per hobby, Emanuele Canonica, professionista in gara all’Adriatic Golf Club di Cervia e vincitore sull’European Tour (ora DP World Tour), e Federico Casini, CEO di Howden Italia. Moderatore il giornalista Francesco Acampora.

Talk Fantini Club LIVE – Nella Terrazza del Villaggio Ospitalità, di fronte alla buca 18, il giornalista Lorenzo Dallari ha condotto il Talk Fantini Club LIVE dove sono intervenuti: Mattia Missiroli, Sindaco di Cervia; Stefano Deantoni, Marketing Director Infront Italy; Massimo Scarpa, Commissario Tecnico Squadra Nazionale Professionisti Maschile; Claudio Fantini, CEO Fantini Club; Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, appassionato golfista.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione viene trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: venerdì 28 giugno, dalle ore 13:00 alle ore 18:00; sabato 29, dalle ore 13:30 alle ore 18:00; domenica 30, dalle ore 12:30 alle ore 17:30.

Nei giorni di gara, anche uno studio all’interno di Sky Sport 24 per i commenti prima, durante e dopo ogni round, con gli inviati e i commentatori di Sky Sport Golf. Al termine di ogni giornata, in programma anche uno speciale di 13 minuti con le immagini dei colpi più belli e le voci dei protagonisti.

Duplice copertura tv, anche la Rai trasmette l’evento – Duplice copertura televisiva, anche la Rai trasmette l’evento. Domenica 30 giugno, il round conclusivo andrà live su Rai Sport dalle ore 14:45 alle ore 17:30 e integralmente anche su Rai Play dalle ore 12:30. Sono in programma sintesi su Rai Sport: venerdì 28 e sabato 29 alle ore 23.

In palio 2 posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – La gara rappresenta un banco di prova importante per i 156 giocatori. I migliori 2 classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open, vinto peraltro nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Ingresso gratuito per il pubblico – L’ingresso per il pubblico all’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna è gratuito. Necessaria la prenotazione su: www.openditaliagolf.eu .

Golf e molto altro. Il divertimento è assicurato con il Family Open – Una festa di sport e divertimento. Dalle ore 9:00 alle 19:00 i bambini, con il supporto di educatori qualificati CONI e di tecnici federali, possono svolgere discipline e attività ricreative, dinamiche e coinvolgenti come: tennis, padel, scherma, motonautica, mountain bike, dama, rapatennis e vi sarà un simulatore di pesca. Presente anche la Federazione Medico Sportiva Italiana per la divulgazione. Per un Open inclusivo ed entusiasmante, anche per i più piccoli che, grazie all’attrezzatura US KIDS e alle attività propedeutiche proposte, punta a far avvicinare sempre più bambini al mondo del golf.

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI – All’ingresso del Villaggio Commerciale i maestri della PGAI sono a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per chi vorrà, registrandosi sul posto, anche una lezione di 15 minuti.

Informazioni per gli spettatori – Dal 27 al 30 giugno è disponibile un servizio navetta (andata e ritorno) dalla Stazione ferroviaria di Cervia-Milano Marittima (Rotonda Monsignor Mario Marini). Per questa e altre informazioni, visitare il sito www.openditaliagolf.eu .

Com. Stam. + foto Federgolf

Francesco Laporta Foto Federgolf

Jacopo Vecchi Fossa Foto Federgolf

Danny Willett Foto Federgolf

Matteo Manassero Foto Federgolf

Patrick Reed Foto Federgolf