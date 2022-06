GOLF PGA Tour, F. Molinari pronto per il The Memorial Tournament

DP World Tour, sette azzurri al Porsche European Open A Dublin (Ohio), dal 2 al 5 giugno andrà in scena uno dei tornei più importanti del circuito. Presenti anche sette tra i migliori dieci al mondo L’evento si disputerà dal 2 al 5 giugno sul percorso del Green Eagle Golf Courses di Amburgo, in Germania

A Dublin (Ohio), negli Stati Uniti d’America, è tutto pronto per il The Memorial Tournament, uno dei tornei più importanti del PGA Tour. L’evento andrà in scena dal 2 al 5 giugno sul percorso del Muirfield Village Golf Club (campo che ha subito un restyling nel 2021 da parte di Jack Nicklaus) e, tra i 120 partecipanti, ci sarà Francesco Molinari. Il torinese si prepara a sfidare, tra gli altri, sette tra i migliori dieci atleti al mondo: esclusi gli assenti Scottie Scheffler (leader del world ranking), Justin Thomas (campione del PGA Championship) e Sam Burns (vincitore al Charles Schwab Challenge), faranno parte del field stellare Jon Rahm (secondo e campone nel 2020), Cameron Smith (terzo), Collin Morikawa (quarto), Patrick Cantlay (sesto e campione in carica, vincitore nel 2021 e nel 2019), Viktor Hovland (settimo), Rory McIlroy (ottavo) e Jordan Spieth (decimo).

Occhi puntati anche sul ritorno in campo di Bryson DeChambeau (campione del The Memorial Tournament nel 2018), reduce dall’operazione al polso destro. Oltre al californiano, tra i favoriti ci sono anche Xander Schauffele (oro ai Giochi di Tokyo), Hideki Matsuyama (vincitore del The Masters 2021) e il rookie dell’anno del PGA Tour nella stagione 2020-21 Will Zalatoris, secondo sia al The Masters 2021 che al PGA Championship 2022. Il torneo metterà in palio un montepremi complessivo di 12 milioni di dollari.

Il torneo in diretta su Golf TV – Il The Memorial Tournament verrà trasmesso in diretta su Golf TV. Dal 2 al 3 giugno, dalle ore 20:00 alle 24:00. Dal 4 al 5 giugno dalle ore 18:30 alle 24:00. Commento tecnico di Nicola Pomponi, Silvio Grappasonni e Isabella Calogero.

DP WORLD TOUR IN GERMANIA – In Germania, sul percorso del Green Eagle Golf Courses di Amburgo, dal 2 al 5 giugno si disputerà il Porsche European Open. Saranno sette gli azzurri che parteciperanno al torneo del DP World Tour: Francesco Laporta, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan, Guido Migliozzi (che ha raggiunto la prima Top Ten del 2022 al Dutch Open), Renato Paratore (runner-up del torneo nel 2018) ed Edoardo Molinari (secondo nel 2021). Il piemontese, appena nominato vicecapitano del Team Europe per la Ryder Cup 2023 da Henrik Stenson in una conferenza stampa al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), ad Amburgo troverà proprio lo svedese, oltre che Tommy Fleetwood e Martin Kaymer (ex numero 1 al mondo, a secco di vittorie dal 2014).

Il Porsche European Open rappresenta l’ultima chance per staccare il pass per lo US Open (terzo major del 2022). L’evento, infatti, è uno dei quattro tornei, dopo British Masters, Soudal Open e Dutch Open, che permetteranno ai migliori dieci di una speciale classifica di partecipare al terzo Major del 2022 in programma dal 16 al 19 giugno al The Country Club di Brookline, Massachusetts. Il montepremi in palio è di 1.750.000 euro. Difenderà il titolo l’inglese Marcus Armitage e, tra i past winner, anche i britannici Richard McEvoy e Jordan Smith. Tra i favoriti, presenti anche il francese Victor Perez (reduce dall’exploit al Dutch Open), gli spagnoli Adri Arnaus e Pablo Larrazabal, lo scozzese Ewen Ferguson e il cinese Ashun Wu, oltre che al danese N. Hojgaard, vincitore lo scorso settembre del DS Automibiles 78° Open d’Italia.

Il torneo in diretta su GOLFTV – Il Porsche European Open verrà trasmesso in diretta su GOLFTV. Nelle prime due giornate di gara, giovedì 2 e venerdì 3 giugno, dalle ore 13:00 alle 18:30. Mentre il terzo e il quarto round, in programma rispettivamente sabato 4 e domenica 5 giugno, dalle ore 13:00 alle 17:30.

Com. Stam./foto