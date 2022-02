GOLF PGA Tour: Francesco Molinari al Phoenix Open DP World Tour con 7 azzurri negli Emirati Arabi

Dal 10 al 13 febbraio, sul massimo circuito americano, il torinese sfiderà anche sei tra i migliori dieci giocatori al mondo. Il numero 1, Jon Rahm, è il favorito Migliozzi, Laporta, Edoardo Molinari, Pavan, Bertasio, Paratore e Gagli al Ras Al Khaimah Classic

PGA Tour, Francesco Molinari al Phoenix Open con sei tra i migliori dieci al mondo – Lì dove nel 2015 realizzò una incredibile “hole in one” emulando quanto fatto da Tiger Woods nel 1997, Francesco Molinari – dopo un turno di stop – torna a giocare sul PGA Tour. Dal 10 al 13 febbraio il torinese sarà tra i protagonisti del Waste Management Phoenix Open, in programma a Scottsdale. In Arizona, insieme al campione torinese, ci saranno anche sei tra i migliori dieci al mondo. Dal numero 1, lo spagnolo Jon Rahm (che s’è laureato in Arizona e vive a Scottsdale), al norvegese Viktor Hovland (terzo), passando per gli americani Patrick Cantlay (quarto e miglior giocatore del circuito nel 2021, quando conquistò anche la FedEx Cup), Justin Thomas (settimo) e Xander Schauffele (ottavo e medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo), fino ad arrivare al giapponese Hideki Matsuyama (decimo e leader della FedEx Cup 2022), l’ultimo ad aver vinto consecutivamente questa competizione nel 2016 e nel 2017.

Difende il titolo lo statunitense Brooks Koepka (campione anche nel 2015) che, lo scorso anno, superò di un colpo Schauffele e il sudcoreano Kyoung-Hon Lee. Per quel che riguarda la Top 10, tra gli assenti ecco solo gli americani Collin Morikawa (secondo) e Dustin Johnson (quinto), il nordirlandese Rory McIlroy (sesto) e l’australiano Cameron Smith (nono).

L’evento mette in palio 8.200.000 e si giocherà al TPC Scottsdale. Sette anni fa, alla iconica buca 16 (par 3), “The Coliseum”, Molinari fece registrare una buca in uno scatenando l’ovazione del pubblico presente. Assente nel 2021, il torinese è atteso al suo terzo appuntamento del 2022 dopo il sesto posto al The American Express e la sessantaduesima piazza al Farmers Insurance Open.

Il torneo in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2 – Il Phoenix Open verrà trasmesso in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2. Prima e seconda giornata: giovedì 10 e venerdì 11 febbraio dalle ore 21:00 all’1:00 su GOLFTV. Terza e quarta giornata; sabato 12 e domenica 13, dalle ore 19:00 su GOLFTV e su Eurosport 2.

Ras Al Khaimah Classic con 7 azzurri – Per la quarta settimana consecutiva il DP World Tour resta negli Emirati Arabi Uniti e, dopo il Ras Al Khaimah Championship, ecco il Ras Al Khaimah Classic. Dal 10 al 13 febbraio, sul percorso del Al Hamra Golf Club, lì dove domenica scorsa il danese Nicolai Hojgaard (suo nel 2021 il DS Automobiles 78° Open d’Italia) ha festeggiato il secondo titolo sul circuito, saranno ancora sette gli azzurri in gara: Francesco Laporta (21/o e miglior italiano la scorsa settimana), Guido Migliozzi, Andrea Pavan, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, Nino Bertasio e Renato Paratore, con questi ultimi due chiamati a riscattare l’eliminazione al taglio arrivata venerdì 4 febbraio nell’Emirato di Ras Al Khaimah.

Occasione importante per gli azzurri, in un evento che garantisce 2.000.000 di dollari di montepremi. Curiosità: Bertasio e Pavan giocheranno i primi due round l’uno al fianco dell’altro. Con loro anche l’indiano Arjun Gupta.

Field privo di campionissimi negli Emirati Arabi Uniti. Dove puntano in alto i gemelli danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard, ma anche gli scozzesi Robert MacIntyre, Craig Howie, Connor Syme e Scott Jamieson. E ancora: gli spagnoli Rafa Cabrera Bello, Nacho Elvira e Adrian Otaegui, il cinese Haotong Li, gli inglesi Richard Bland ed Eddie Pepperell, il belga Thomas Detry, i sudafricani George Coetzee, Daniel Van Tonder e Brandon Stone, oltre gli australiani Wader Ormsby e Scott Hend.

L’evento in diretta su GOLFTV – Anche il Ras Al Khaimah Classic verrà trasmesso in diretta su GOLFTV. Prima, seconda e terza giornata: giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 febbraio, dalle ore 9:30. Mentre il quarto e ultimo round, in programma domenica 13 febbraio, andrà live dalle 9:30 alle 13:30.

