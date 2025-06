GOLF PGA Tour: Manassero sfiora l’impresa, ma vince Fox L’azzurro chiude al 6/o posto l’RBC Canadian Open

Matteo Manassero nell’Ontario sfiora l’impresa e chiude al 6/o posto, con uno score di 265 (67 65 64 69, -15) colpi, l’RBC Canadian Open vinto alla quarta buca del play-off, con un birdie, dal neozelandese Ryan Fox (66 66 64 66) abile a superare al fotofinish l’americano Sam Burns (66 66 68 62), protagonista di una grande rimonta nel round finale, dopo che entrambi avevano chiuso le 72 buche regolamentari con 262 (-18).

Prima Top 10 stagionale sul massimo circuito statunitense per Manassero. Al TPC Toronto at Osprey Valley (North Course, par 70) di Caledon, il 32enne di Negrar di Valpolicella (Verona), leader al termine del “moving day”, ha iniziato il quarto e ultimo giro con un birdie (tre quelli realizzati, con due bogey, parziale di 69, -1). In corsa per il titolo fino alla fine, ha pagato a caro prezzo un bogey alla buca 17. Ma il veneto è tornato ad avvicinare la Top 100 del world ranking dov’è passato dalla 133/a alla 118/a posizione. Per lui anche un assegno di 330.750 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 9.800.000, di cui 1.764.000 è andato a Fox. Per il 38enne di Auckland questo è il secondo titolo in carriera sul PGA Tour, in 71 gare giocate, dopo quello arrivato lo scorso maggio nel OneFlight Myrtle Beach Classic. Nel suo palmares anche quattro affermazioni sul DP World Tour, tra cui una impresa firmata nel 2023 in Inghilterra nel BMW PGA Championship, tre sul PGA Tour of Australasia, due sul Challenge Tour, tre sul Charles Tour. Ancora una volta Fox l’ha spuntata allo spareggio e ora è passato dal 60/o al 25/o posto nella FedEx Cup. Da 75/o a 32/o nella classifica mondiale, grazie a questo exploit giocherà, dal 12 al 15 giugno a Oakmont, lo US Open. Niente da fare per Burns che, con un 62 (-8) finale ha rimontato 17 posizioni e si è giocato il tutto per tutto al play-off. Terzo posto con 263 (-17) per Kevin Yu, mentre gli americani Cameron Young e Matt McCarty hanno condiviso la 4/a piazza con 264 (-16). Con Manassero, 6/i, il sudcoreano Byeong Hun An e l’americano Andrew Putnam. Per la prima volta dopo oltre un anno è invece uscito al taglio, con 149 (71 78, +9), il nordirlandese Rory McIlroy, numero 2 mondiale.

Com. Stam. + foto Federgolf