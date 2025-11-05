GOLF – Play-Offs del DP World Tour con Laporta e Pavan. PGA Tour con F. Molinari PGA Tour, F. Molinari in Messico nel World Wide Technology Championship

Dopo una maratona golfistica caratterizzata da 40 gare, in cinque continenti e in 27 diversi paesi, ecco i Play-Offs del DP World Tour. Il primo dei due eventi conclusivi si disputerà dal 6 al 9 novembre negli Emirati Arabi Uniti.

All’Abu Dhabi HSBC Championship parteciperanno i migliori 70 giocatori (a scalare) del massimo circuito continentale che si contenderanno un montepremi di 9.000.000 di dollari (1.530.000 è la prima moneta). Tra questi i due azzurri Francesco Laporta e Andrea Pavan.

Nel field anche big della disciplina come, tra gli altri, il nordirlandese Rory McIlroy (numero 2 mondiale), gli inglesi Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton e Matt Fitzpatrick, l’irlandese Shane Lowry, lo svedese Ludvig Aberg, lo scozzese Robert MacIntyre e il danese Rasmus Hojgaard, tutti tra i protagonisti dell’euro-trionfo alla Ryder Cup 2025 di Bethpage (New York). Al termine del torneo, in scena allo Yas Golf Links di Abu Dhabi, i top 50 dell’ordine di merito si affronteranno poi, dal 13 al 16 novembre a Dubai, nel DP World Tour Championship per salire sul trono europeo e conquistare l’Harry Vardon Trophy. Per quel che riguarda gli aventi diritto, i britannici Justin Rose (19°) e Matt Wallace (66°), lo spagnolo Jon Rahm (59°) e il norvegese Viktor Hovland (66°), hanno deciso di non giocare la competizione così come l’austriaco Sepp Straka, out per motivi personali.

McIlroy, leader della Race to Dubai, per la settima volta in carriera, la quinta consecutiva, punta a difendere il trono e sogna di avvicinare lo scozzese Colin Montgomerie, l’unico ad aver alzato al cielo per otto volte (di cui sette di fila) l’Harry Vardon Trophy. Quarto e penultimo appuntamento non solo stagionale, ma delle Rolex Series, non è però mai stato vinto dal nordirlandese. Tra i past winner ci sono invece Hatton (2021), Fleetwood (2017 e 2018) e Lowry (2019). I riflettori saranno inoltre puntati sull’inglese Marco Penge (2°) e sul francese Adrien Saddier, a segno quest’anno nell’82° Open d’Italia all’Argentario Golf Club, in Toscana.

Puntano in alto anche lo svedese Alex Noren, in grande spolvero negli ultimi mesi, il nordirlandese Tom McKibbin, il danese Nicolai Hojgaard e l’americano Patrick Reed. Quanto agli azzurri, Laporta, 35enne di Castellana Grotte (Bari), nel 2025 ha disputato 26 tornei superando per 16 volte il taglio e ottenendo quattro piazzamenti nella top 10. Mentre Pavan, 36enne di Roma, al 31° evento in stagione sul circuito, anche lui ha passato 17 volte il taglio con tre piazzamenti tra i migliori dieci tra cui un 4° posto due settimane fa in Corea del Sud, nel Genesis Championship, che gli ha permesso di staccare il pass per l’Abu Dhabi HSBC Championship.

Il torneo in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW – Il torneo verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: da giovedì 6 a sabato 8 novembre dalle ore 8:00 alle 14:00. Domenica 9 dalle 7:30 alle 13:30.

FRANCESCO MOLINARI TORNA IN CAMPO SUL PGA TOUR – Quattordicesima gara stagionale (il bilancio è di 6 tagli superati e 7 mancati) sul PGA Tour per Francesco Molinari. Dal 6 al 9 novembre il torinese parteciperà al World Wide Technology Championship in scena a Los Cabos, in Messico, all’El Cardonal at Diamante, primo campo progettato da Tiger Woods a ospitare un evento del massimo circuito americano maschile. Il torneo, arrivato alla 19/a edizione, vedrà in gara anche 7 tra i migliori 60 al mondo. I più attesi sono: gli americani John Michael Spaun (6°) e Ben Griffin (12°), entrambi nel Team Usa alla Ryder Cup 2025. Con loro chance per Max Greyserman (31°), Wyndham Clark (33°), Nick Taylor (41°), Michael Brennan (42°) e Johnny Keefer (53°). Tra i past winner ecco invece Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018), Erik van Rooyen (2023), Austin Eckroat (2024).

Quinto e penultimo appuntamento della FedEx Cup Fall, metterà in palio 6.000.000 di dollari, di cui 1.080.000 andranno al vincitore, garantirà punti importanti per mantenere la categoria per il 2026. Dopo l’RSM Classic (20-23 novembre) i migliori 100 giocatori del circuito avranno la certezza di giocare sul massimo circuito statunitense anche il prossimo anno, mentre quelli dalla 101/a alla 125/a posizione conquisteranno una “carta” non piena.

L’evento live su Discovery Plus ed Eurosport 2 – Il World Wide Technology Championship andrà in onda in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari: da giovedì 6 a domenica 9 novembre dalle 21:00 alle 24:00.

Ph Federgolf 1 Francesco Molinari 2 Andrea Pavan 3 Andrea Pavan

Com. Stam. + foto Federgolf