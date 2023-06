GOLF – Quattro azzurri in Svezia nel Volvo Car Scandinavian Mixed

Fanali, Carta, E.Molinari e Paratore in gara a Stoccolma dall’8 all’11 giugno nel torneo organizzato in combinata dal DP World Tour e dal LET. Grant difende lo storico titolo conquistato nel 2022, in campo anche la leggenda Sorenstam

In Svezia, dall’8 all’11 giugno, andrà in scena la terza edizione del Volvo Car Scandinavian Mixed, torneo organizzato in combinata dal DP World Tour e dal Ladies European Tour.

In Svezia lo show è misto – All’Ullna G&CC di Stoccolma saranno 156 i concorrenti di cui 78 uomini e 78 donne che si contenderanno un unico montepremi (2.000.000 di dollari e un unico trofeo). Così come unica sarà la classifica.

Quattro gli azzurri in gara. Nel 2022 lo storico trionfo di Linn Grant – Saranno quattro gli azzurri in gara: Virginia Elena Carta, Alessandra Fanali, Edoardo Molinari, vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma, e Renato Paratore. Difenderà il titolo la svedese Linn Grant che, nel 2022, davanti al pubblico di casa festeggiò uno storico trionfo dopo aver superato di nove colpi Henrik Stenson e Marc Warren, distinguendosi come seconda proette (prima di lei c’era riuscita Hannah Green nel TPS Murray River, sul PGA Tour of Australasia) a vincere un evento misto. Anche l’Italia fece un’ottima figura grazie a Carolina Melgrati (stavolta assente), in testa dopo il primo giro e poi 20/a al termine della gara.

Fanali e Carta, rispettivamente al 20/o e al 29/o posto della Race to Costa del Sol (l’ordine di merito del LET), puntano a un piazzamento di prestigio in Svezia. Dove c’è attesa pure per Edo Molinari e Paratore.

Anche la leggenda Annika Sorenstam in campo – Annika Sorenstam, campionessa senza tempo che in carriera vanta 72 successi sul LPGA Tour (cifra comprensiva di 10 Major), non sarà solo l’ambasciatrice ma anche una delle protagoniste della competizione. Con lei pure un altro campione svedese, Alex Noren (per lui 10 successi sul DP World Tour). E se la Grant, terza nella money list del massimo circuito continentale femminile inseguirà il bis, proveranno a ostacolarla Robert MacIntyre ed Ewen Ferguson, ma anche Alexander Bjork, Madelene Sagstrom, Yannik Paul, Jorge Campillo, Ana Pelaez Trivino, Rafa Cabrera Bello e Adri Arnaus.

Il torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW – Il Volvo Car Scandinavian Mixed sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, da giovedì 8 a domenica 11 giugno, dalle ore 13:00 alle 18:00.

Com. Stam. Federgolf