GOLF Saudi International: Manassero resta nella Top 10, è 9/o a metà gara

DP World Tour: Law nuovo leader negli Emirati Arabi Uniti. Rimontano Laporta ed E.Molinari Asian Tour, Arnaus e Varner III volano in testa a King Abdullah Economic City Ras Al Khaimah Championship; il pugliese è 15/o, il torinese 25/o Asian Tour, Manassero resta nella Top 10 ma perde la leaderhsip. Arnaus e Varner III, nuovi leader in Arabia Saudita – A King Abdullah

Economic City, complice anche il forte vento, Matteo Manassero al PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers non riesce a ripetere la grande prova offerta nel primo round e, a metà gara, perde la leadership e scivola al nono posto della classifica con un totale di 135 (62 73, -5) colpi. Nel terzo evento dell’Asian Tour 2022 – che garantisce 5.000.000 di dollari di montepremi – i nuovi leader, con uno score di 130 (-10), sono l’americano Harold Varner III (64 66) e lo spagnolo Adri Arnaus (64 66).

Sul percorso del Royal Greens & Country Club (par 70), Manassero ha chiuso il secondo giro con un parziale di 73 (+3). Partito dalla buca 10, ha totalizzato quattro bogey (due nelle prime nove e altrettanti nelle seconde), con un birdie alla 7 (par 4). Poco preciso sul green, ha fallito diverse occasioni da birdie ma è rimasto ai piani alti della classifica ed è ora a cinque colpi dai leader. Al nono posto, insieme al 28enne veneto, ci sono anche gli americani Xander Schauffele (medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo e ottavo nel world ranking) e Patrick Reed, oltre all’australiano Wade Ormsby e all’inglese Steve Lewton.

Buona prova per l’australiano Cameron Smith e l’americano Matthew Wolff, 3/i con 132 (-8). Tra i big condividono invece la 14/a posizione 136 (-4) l’inglese Tyrrell Hatton, lo spagnolo Pablo Larrazabal e gli statunitensi Phil Mickelson e Dustin Johnson (quinto nel world ranking e vincitore del Saudi International nel 2019 e nel 2021), campione in carica. E’ stato invece costretto a ritirarsi dalla competizione, per un infortunio alla mano sinistra e all’anca, il californiano Bryson DeChambeau.

Il PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers in diretta tv su Sky – Il torneo dell’Asian Tour viene trasmesso in diretta su Sky Sport Arena con la seguente programmazione: terza giornata, sabato 5 febbraio dalle ore 9.30 alle 14.00; quarta giornata, domenica 6 febbraio, dalle ore 9.30 alle 14.00.

DP Wolrd Tour, Law vola in testa negli Emirati Arabi Uniti. Rimontano Laporta ed Edoardo Molinari – Negli Emirati Arabi Uniti, dopo un secondo round chiuso in 64 (-8) su un totale di 130 (66 64, -14) colpi, lo scozzese David Law è volato in testa alla classifica del Ras Al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital.

Nel torneo del DP World Tour, che mette in palio 2.000.000 di dollari, bella rimonta di Francesco Laporta che, con uno score di 137 (70 67, -7), risale dalla 36/a alla 15/a posizione. Nell’Emirato di Ras Al Khaimah parziale di 67 (-5) per il pugliese, autore di sei birdie e un bogey. Buona prova pure per il torinese Edoardo Molinari, da 68/o a 25/o con 138 (72 66, -6) al termine di un giro sottolineato da un 66 (-6), con otto birdie e due bogey.

Gli altri azzurri – Sul percorso del Al Hamra Golf Club (par 72), accedono alla fase finale del torneo anche il vicentino Guido Migliozzi (71 70), il romano Andrea Pavan (72 69) e il fiorentino Lorenzo Gagli (72 69), tutti 52/i con 141 (-3). Non superano il taglio il bresciano Nino Bertasio, 73/o con 142 (71 71, -2), e il romano Renato Paratore, 126/o con 152 (75 77, +8).

Nicolai Hojgaard, vincitore del DS Automobiles 78° Open d’Italia, tallona Law – David Law, 30enne di Aberdeen con un titolo sul circuito (arrivato in Australia nel 2019 al Vic Open), è stato protagonista di una grande prova. Terzo al termine delle 18 buche di apertura, è partito dalla buca 10 realizzando tre birdie e un eagle nelle prime nove buche. Poi, nelle seconde, è inciampato in un bogey alla 2 salvo chiudere alla grande con due birdie e un altro eagle. A metà gara lo scozzese ha due colpi di vantaggio su Nicolai Hojgaard, secondo con 132 (-12). Il danese, nel settembre 2021, ha trionfato al DS Automobiles 78° Open d’Italia e negli Emirati Arabi Uniti precede in graduatoria lo spagnolo Adrian Otaegui, 3/o con 134 (-10) e autore del miglior parziale di giornata (63, -9). Mentre condividono la 4/a posizione, con 135 (-9), il belga Thomas Detry, l’inglese Jordan Smith e i sudafricani Brandon Stone e Oliver Bekker. Hanno perso la leadership il tedesco Sebastian Heisele, ora 8/o con 136 (-8), e lo scozzese Scott Jamieson, 25/o come anche Edoardo Molinari.

Il torneo in diretta su GOLFTV – Il Ras Al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital viene trasmesso in diretta su GOLFTV. Terza e quarta giornata, sabato 5 domenica 6 febbraio, a partire dalle ore 9:30.

Com. Stam.