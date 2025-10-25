GOLF – Sergio Melpignano Senior Italian Open ad Andrew Marshall, 12° Tadini

Sul percorso del San Domenico Golf rimonta finale dell’inglese. La “quattro giorni” di grande golf si conclude con la disputa della Pro Am

L’inglese Andrew Marshall, con una gran volata finale, ha recuperato dal secondo posto e ha vinto con 202 (67 69 66, -14) colpi il Sergio Melpignano Senior Italian Open, quarto evento dell’Italian Pro Tour 2025, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy.

Sul percorso del San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi), nel torneo in calendario anche sul Legends Tour e riservato ai campioni “over 50”, Marshall ha rimontato con un 66 (-6, sei birdie) e ha superato di due colpi il francese Lionel Alexandre e lo svedese Johan Edfors, secondi con 204 (-12), e di tre l’inglese Peter Baker e l’australiano Scott Hend, numero 1 dell’ordine di merito, quarti con 205 (-11). Ha ceduto vistosamente il gallese Phillip Price, sesto con 206 (-10), il quale leader nei primi due round giocati senza bogey ne ha segnati ben cinque, contro tre birdie (74, +2). Solo 17° con 209 (-7) il tedesco Thomas Gögele, che difendeva il titolo.

Alessandro Tadini è stato il migliore tra gli italiani. Sempre nelle parti alte della classifica, è terminato 12° con 208 (68 71 69, -8). Più indietro Marcello Santi, 37° con 214 (75 70 69, -2), Emanuele Canonica, 40° con 215 (71 71 73, -1), Gianluca Pietrobono, 47° con 217 (71 76 70, +1), e Costantino Rocca, 60° con 231 (76 77 78, +15).

Andrew Charles Marshall, 52enne di Sutton-in-Ashfield, ha siglato la prima vittoria sul Legends Tour, dove è entrato con il quinto posto nella Qualifying School 2024, dopo una carriera in cui ha ottenuto due successi sul PGA EuroPro Tour e tre su MENA Golf Tour. Per l’exploit ha ricevuto un assegno di 52.500 euro su un montepremi di 350.000 euro.

Dilettanti: prevale Harrop – In campo anche 17 dilettanti che hanno gareggiato con formula stableford. Si è imposto l’inglese Richard Harrop con 114 (38 41 35) punti davanti al connazionale John Bolt, secondo con 109. Settimo con 96 Ivan Passetto.

La premiazione – Alla premiazione sono intervenuti Cristiano Cerchiai, Presidente Federazione Italiana Golf, Aldo Melpignano per San Domenico-Borgo Egnazia, Stefano Frigeri, Vice Presidente Vicario FIG, Marta Maestroni, Segretario Generale FIG, Renato Cerioli, Consigliere FIG, Vittorio Andrea Vaccaro, Consigliere FIG in rappresentanza atleti professionisti, Monica Cosenza, Presidente del circolo, David Adams, Responsabile Marketing Legends Tour, e Alessandro Rogato per l’Italian Pro Tour.

Le interviste

Andrew Marshall: “Finalmente la prima vittoria dopo esserci andato vicino per due volte. Questa mattina ero molto rilassato, convinto che le cose potessero cambiare. Probabilmente questa calma è stata la chiave del successo. Ora sono salito di molto nell’ordine di merito, ma vorrei proseguire su questa strada e puntare ancora più in alto. Il percorso, peraltro ottimo, lo conoscevo, perché ci ho giocato il Gran Final del Challenge Tour. L’anno prossimo tornerò sicuramente in Italia per difendere il titolo”.

Alessandro Tadini: “Sono molto contento della prestazione. Forse potevo risparmiare qualche colpo che mi avrebbe fatto avere l’invito per la prossima gara del tour. Proverò a entrare nel circuito alla Qualifying School. E’ molto complicato raggiungere l’obiettivo, ma ci proverò con grande determinazione”.

La “quattro giorni” di grande golf si conclude con la Pro-Am – La “quattro giorni” si conclude domani, domenica 26 ottobre, con la Pro Am del Sergio Melpignano Senior Italian Open alla quale prenderanno parte 29 squadre composteda due professionisti e da tre dilettanti. Si svolgerà con formula Texas Scramble sulla distanza di 18 buche. Tra i pro ci sarà il vincitore Marshall insieme ad altri 57 che hanno partecipato all’Open, mentretra gli amateur saranno presenti Roberto Donadoni, ex CT della Nazionale italiana e vice campione del mondo con la maglia azzurra nel 1994 negli Stati Uniti, e Michele Paramatti, capitano e leader del Bologna, il quale ha conquistato uno scudetto con la Juventus nel 2002.

Nel ricordo di Sergio Melpignano – Si è giocato per onorare la memoria di Sergio Melpignano, fondatore e promotore dello sviluppo del golf e del turismo in Puglia. La sua lungimiranza e la sua determinazione hanno permesso di portare il golf di alto livello in Puglia, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

Il percorso – San Domenico Golf, che ha ricevuto elogi da tutti i partecipanti, è il prestigioso percorso disegnato dall’European Golf Design di Londra situato tra gli ulivi secolari e il mare Adriatico della Puglia. Fondato dall’avvocato Sergio Melpignano, offre un’esperienza di gioco unica grazie al suo design da links mediterraneo e alla vista sul mare da ogni buca, con scorci sull’antica città di Egnathia. Sede del Grand Final del Challenge Tour dal 2005 al 2012, il San Domenico Golf è certificato GEO per il suo impegno nella sostenibilità ambientale.

I Partner – L’Italian Pro Tour ha il supporto di: Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Gazzetta dello Sport (Media Partner); Official advisor: Infront Italy.

