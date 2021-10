Dal 3 al 5 novembre il circolo pugliese ospiterà la penultima tappa stagionale del Legends Tour Il torneo per campioni over 50, che vedrà in campo anche Costantino Rocca, è l’appuntamento finale dell’Italian Pro Tour 2021

Sarà il San Domenico Golf di Savelletri di Fasano (Brindisi) a fare da cornice al Sergio Melpignano Senior Italian Open, torneo del Legends Tour e dell’Italian Pro Tour (il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf) in programma dal 3 al 5 novembre 2021, con Pro-Am sabato 6. Il circolo pugliese accoglierà i campioni over 50 nell’ultima tappa europea prima dell’MCB Tour Championship – Mauritius, che chiuderà la stagione del Legends Tour a dicembre. Un appuntamento di prestigio, nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2023, che punta a valorizzare il patrimonio storico e naturalistico del sud Italia enfatizzandone la vocazione turistica internazionale.

Il field: da Rocca al campione in carica Barry Lane, la storia del golf sul green – Tanti i fuoriclasse pronti a dare spettacolo in Puglia. Grande attesa per Costantino Rocca, icona del golf tricolore (con 5 titoli sull’European Tour e due sull’ex Senior Tour), primo italiano a disputare la Ryder Cup nel 1993, vittorioso con il Team Europe nelle edizioni del 1995 (con hole in one) e del 1997 dopo un duello appassionante in cui ha superato Tiger Woods. Tra gli azzurri, oltre ad Emanuele Canonica, tra i protagonisti del Legends Tour nel 2021, saranno sul tee di partenza anche Gianluca Pietrobono (miglior italiano nell’edizione 2019), Mauro Bianco, Michele Reale e Massimo Scarpa, Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Professionisti FIG. Tra le stelle in campo, anche molti past winner come l’americano Clark Dennis, che ha conquistato due titoli consecutivi in Italia nel 2017 e nel 2018 e l’inglese Barry Lane che ha vinto l’ultima edizione dell’evento al Golf Club Udine nel 2019 (nel 2020 l’intero circuito del Legends Tour non si è disputato per l’emergenza sanitaria da Covid-19) dopo uno spareggio con il francese Marc Farry. E ancora: due Senior Italian Champions del calibro del gallese Stephen Dodd e dell’inglese Roger Chapman,il neozelandese Michael Campbell (che tra i suoi titoli può vantare lo U.S.Open del 2005) e il danese Anders Hansen, al debutto sul Legends Tour.

In campo in memoria di Sergio Melpignano – L’evento si giocherà in memoria di Sergio Melpignano, fondatore e forza trainante dello sviluppo di San Domenico Hotels e del turismo pugliese. Grazie alla sua intraprendenza visionaria e alla sua determinazione, Melpignano ha vissuto con ispirazione il suo sogno di una vita: portare il golf di alto livello in Puglia.

Il percorso di gioco – Dopo esser stato il teatro di gioco del Challenge Tour Grand Final nel 2005 e nel 2012, il San Domenico Golf scrive un’altra pagina importante della sua storia. Il percorso di gara, che si snoda lungo la suggestiva costa adriatica, metterà a dura prova i partecipanti che si sfideranno su fairway con ulivi centenari e scorci dell’antica città di Egnathia e bunker strategicamente progettati.

Phil Harrison, Chief Executive del Legends Tour, ha dichiarato: “Il San Domenico Golf è un luogo davvero straordinario e si adatta perfettamente alla nostra etica di far tappa in destinazioni di livello mondiale e mostrarle al mondo. Non vediamo l’ora di visitare la Puglia il prossimo mese per la tappa europea conclusiva della nostra stagione”.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di DS Automobiles (Main Sponsor); Fideuram (Official Bank); Kappa ed Eureco (Official Supplier); Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Giornale (Media Partner). Official advisor: Infront.

Social Partner – Il circuito Italian Pro Tour sostiene Sport Senza Frontiere Onlus che da anni porta avanti un progetto di inclusione sociale attraverso il golf.

Com. Stam.