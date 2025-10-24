GOLF- Sergio Melpignano Senior Italian Open: Phillip Price allunga il passo, 15° Tadini

Sul percorso del San Domenico Golf a un giro dal termine il gallese conduce con quattro colpi di vantaggio

Il gallese Phillip Price è rimasto al comando con 132 (64 68, -12) colpi a un giro dal termine del Sergio Melpignano Senior Italian Open, che si sta disputando sul percorso del San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi).

Nel quarto evento dell’Italian Pro Tour 2025, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, e in calendario anche nel Legends Tour, riservato ai pro “over 50”, Price, con un parziale di 68 (-4, quattro birdie e nessun bogey sulle 36 buche) ha allungato il passo e ha quattro colpi di vantaggio sugli inglesi Van Phillips e Andrew Marshall, secondi con 136 (-8).

Si è mantenuto in buona classifica Alessandro Tadini, 15° con 139 (68 71, -5). Lo seguono Emanuele Canonica 36° con 142 (71 71, -2), Marcello Santi 47° con 145 (75 70, +1), insieme al campione gallese Ian Woosnam, vincitore di un Major (Masters, 1991), Gianluca Pietrobono 53° con 147 (71 76, +3) e Costantino Rocca 60° con 153 (76 77, +9).

In quarta posizione con 137 (-7) gli inglesi Phillip Archer e Craig Farrelly, lo scozzese Greig Hutcheon, l’irlandese Gary Murphy e lo svedese Mikael Lundberg, mentre tra i sei concorrenti in nona con 138 (-6) si trova l’australiano Scott Hend, leader dell’ordine di merito. Nessuna chance di difendere il titolo per il tedesco Thomas Gögele, 23° con 140 (-4).

Phillip Price 59enne di Pontypridd, proverà a firmare il quarto titolo sul Legends Tour. Nella carriera sull’European Tour (ora DP World Tour) ha ottenuto tre successi tra il 1994 e il 2003, ha fatto parte del Team Europe nella vittoriosa Ryder Cup del 2002 e ha difeso i colori della sua nazione in nove occasioni nella World Cup. Il montepremi è di 350.000 euro con prima moneta di 52.500 euro.

I dilettanti – Nell’evento anche 30 dilettanti (formula stableford) dei quali 17 competono nella categoria “Legends Experience” dove è in vetta con 79 (38 41) punti l’inglese Richard Harrop davanti al connazionale John Bolt, secondo con 78. L’ex CT della nazionale di calcio azzurra Roberto Donadoni è 12° con 62.

Si è concluso il torneo della categoria “Future Legends”, dove hanno gareggiato 13 ragazzi della Macroregione Zona 7 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). Ha vinto con 73 (36 37) punti Nicolò Di Crescenzo, 16enne del Golf Il Cerreto di Miglianico, che ha preceduto Andrea Arleo (San Domenico), Enrico Veniero (Sicilia’s Picciolo), Elio Carlo Stasi (Acaya) e Oliver Sangiorgio (Sicilia’s Picciolo), tutti con 71. Al sesto posto con 70 Bruno Laporta (San Domenico).

Le interviste

Phillip Price: “Sono ovviamente felice sia per lo score che per il vantaggio. Ho trovato il percorso molto più difficile e mi ha impegnato notevolmente. E ora? Nessuna tattica particolare: affronterò le 18 buche come il solito, augurandomi di avere anche un pizzico di fortuna, che serve sempre per arrivare al successo”.

Alessandro Tadini: “Speravo di ottenere qualcosa di più, ma il campo e il vento che ha cambiato più volte direzione hanno reso il gioco veramente complicato. Sono comunque contento del ‘meno 5’ totale in un evento che considero il mio Open d’Italia. Mi ha fatto piacere aver visto in gara i ragazzi insieme ai pro perché, quando io ero giovane, occasioni del genere mi lasciavano poi sempre qualcosa in più”.

La Pro Am – La “quattro giorni” si concluderà domenica 26 ottobre con la Pro Am del Sergio Melpignano Senior Italian Open alla quale prenderanno parte 30 squadre composteda due professionisti (al via tutti i 60 che danno vita all’Open) e da tre dilettanti. Si svolgerà con formula Texas Scramble sulla distanza di 18 buche.

Nel ricordo di Sergio Melpignano – Si gioca per onorare la memoria di Sergio Melpignano, fondatore e promotore dello sviluppo del golf e del turismo in Puglia. La sua lungimiranza e la sua determinazione hanno permesso di portare il golf di alto livello in Puglia, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

Il percorso – San Domenico Golf, situato tra gli ulivi secolari e il mare Adriatico della Puglia, è il prestigioso percorso disegnato dall’European Golf Design di Londra. Fondato dall’avvocato Sergio Melpignano, offre un’esperienza di gioco unica grazie al suo design da links mediterraneo e alla vista sul mare da ogni buca, con scorci sull’antica città di Egnathia. Sede del Grand Final del Challenge Tour dal 2005 al 2012, il San Domenico Golf è certificato GEO per il suo impegno nella sostenibilità ambientale.

I Partner – L’Italian Pro Tour ha il supporto di: Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Gazzetta dello Sport (Media Partner); Official advisor: Infront Italy.

