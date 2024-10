GOLF – Tadini e Canonica in corsa per il titolo nel Senior Italian Open

Al San Domenico Golf, nel torneo per over 50 del Legends Tour, il tedesco, grazie a un giro bogey free, consolida la prima posizione, ma Tadini e Canonica (quarti) hanno chance di rimonta Nella sfida tra amateur, in campo anche gli ex calciatori Donadoni, Tassotti e Paramatti

Il tedesco Thomas Gögele, con 130 (64 66, -14) colpi è rimasto da solo al comando dopo il secondo round del Sergio Melpignano Senior Italian Open, torneo per giocatori over 50 del Legends Tour in corso al San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano (Brindisi). A un giro dal termine, la corsa al titolo si preannuncia avvincente con il gallese Bradley Dredge in seconda posizione a un solo colpo di distanza con 131 (-13), seguito al terzo posto dall’inglese Simon Griffiths con 135 (-9). Hanno possibilità di inserirsi nel rush finale anche Alessandro Tadini (leader dopo il primo round con Gögele e Dredge) ed Emanuele Canonica. I due azzurri, quarti con 136 (-8) insieme allo svedese Joakim Haeggman, attraversano un buon momento di forma e cercheranno la rimonta nelle ultime 18 buche. Nella competizione – inserita anche nel calendario dell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy – sono in ritardo di classifica gli altri italiani. Michele Reale è 33° con 142 (-2), Mauro Bianco è 51° con 146 (+2), mentre Gianluca Pietrobono chiude la classifica con 158 (+14).

Thomas Gögele: “Tutto perfetto, punto a ripetermi nel round finale” – Visibilmente soddisfatto Gögele, che insegue il primo successo sul Legends Tour. Nella sua bacheca un titolo sul Challenge Tour (Open des Volcans 1995). “Difficile poter esprimere un gioco più brillante. Sono veramente entusiasta. Un round bogey free è una soddisfazione che non capita così frequentemente. Spero di conservare questa energia positiva per gestire il vantaggio nel giro finale senza troppi calcoli” il commento del 53enne tedesco, che ha all’attivo 200 presenze sull’European Tour.

Formula e montepremi – Il torneo si svolge sulla distanza di 54 buche, 18 al giorno, senza taglio. Il montepremi è di 400.000 euro con prima moneta di 60.000 euro. In campo anche 15 amateur che sono in sfida in una graduatoria separata.

Dal calcio al golf, Donadoni, Tassotti e Paramatti in campo tra gli amateur – Nella classifica stableford riservata a 15 amateur, il dominicano Richard Dillon si conferma in vetta con 80 punti, seguito da Ivan Pasetto (78). Gli ex calciatori Paramatti, Donadoni e Tassotti sono rispettivamente terzo (76), nono (69) e quattordicesimo (57).

Domenica la Pro Am chiude l’evento – Gran finale dell’evento domenica con la Pro Am del Sergio Melpignano Senior Italian Open alla quale prenderanno parte 30 squadre composte da due professionisti (in gara tutti i 60 partecipanti all’Open) e da tre dilettanti. Si svolgerà con formula Texas Scramble sulla distanza di 18 buche.

Si gioca nel ricordo di Sergio Melpignano – Si gareggia per onorare la memoria di Sergio Melpignano, fondatore e promotore dello sviluppo del golf e del turismo in Puglia. La sua lungimiranza e la sua determinazione hanno permesso di portare il golf di alto livello in Puglia, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

Il percorso – San Domenico Golf, situato tra gli ulivi secolari e il mare Adriatico della Puglia, è il prestigioso percorso disegnato dall’European Golf Design di Londra. Fondato dall’avvocato Sergio Melpignano, offre un’esperienza di gioco unica grazie al suo design da links mediterraneo e alla vista sul mare da ogni buca, con scorci sull’antica città di Egnathia. Sede del Grand Final del Challenge Tour dal 2005 al 2012, il San Domenico Golf è certificato GEO per il suo impegno nella sostenibilità ambientale.

