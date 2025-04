GOLF THE CJ Cup Byron Nelson con Manassero, F. Molinari e Scheffler LPGA Tour: Benedetta Moresco al Black Desert Championship

Matteo Manassero e Francesco Molinari in Texas sfidano il numero 1 mondiale: Scottie Scheffler. I due azzurri, dall’1 al 4 maggio, giocheranno il THE CJ Cup Byron Nelson in programma a McKinney, capoluogo della contea di Collin. Ventesimo evento della regular season del PGA Tour, metterà in palio 9.900.000 dollari di cui 1.782.000 andranno al vincitore.

Primo torneo del massimo circuito americano dedicato a un grande della disciplina (Byron Nelson, che ha fatto sua l’edizione inaugurale nel 1944), per la quinta volta si disputerà al TPC Craig Ranch dove, a difendere il titolo conquistato nel 2024, sarà il canadese Taylor Pendrith. Nel 2014, in questa gara, Scheffler ha debuttato sul PGA Tour, da dilettante, all’età di 17 anni chiudendo la competizione al 22° posto. Il campione texano (è nato a Ridgewood il 21 giugno del 1996), in casa, vuole il primo successo del 2025 dopo aver già ottenuto, in otto apparizioni, cinque Top 10 tra cui un 2° posto al Children’s Houston Open e un 4° al The Masters. Lo scorso anno, il leader del world ranking ha conquistato sette trofei sul PGA Tour salvo poi trionfare ai Giochi di Parigi e nella FedEx Cup in un anno davvero d’oro. L’ultimo acuto è arrivato a dicembre nell’Hero World Challenge, torneo non ufficiale del massimo circuito statunitense, già dominato nel 2023. In Texas, Scheffler ha vinto nel 2022 il World Golf Championships-Dell Technologies Match Play e ora punta al secondo exploit davanti al ‘suo’ pubblico. Con lui anche Jordan Spieth, out al taglio nel 2024 e runner up nel 2022. A completare il trio texano ecco Will Zalatoris. Finora, in 9 tornei disputati nel 2025, solo una volta è stato eliminato dopo 36 buche. Quanto a Manassero, il veneto è reduce dal 12/o posto, in tandem con il cileno Cristobal Del Solar, nello Zurich Classic of New Orleans, unico torneo a coppie del PGA Tour. Il torinese Molinari rientra, invece, dopo la 40/a piazza nel Valero Texas Open. Niente da fare per Andrea Pavan. Romano, vive però in Texas, ha provato a entrare nel field partecipando al “monday qualifying” chiuso però al 33° posto con uno score di 73 (+1) colpi. Per quel che riguarda gli altri big, in campo ci saranno 7 tra i migliori 50 al mondo. Con Scheffler i suoi connazionali Sam Burns e Stephan Jaeger, i sudcoreani Sungjae Im, Byeong-Hun An, Tom Kim e il canadese Pendrith, ‘defending champion’.

Il torneo in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 – L’evento verrà trasmesso in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 1 e venerdì 2 maggio dalle ore 22:00 all’1:00. Sabato 3 e domenica 4 dalle 19:00 alle 24:00.

LPGA TOUR: BENEDETTA MORESCO AL BLACK DESERT CHAMPIONSHIP – A Ivins, nell’Utah, si disputa la prima edizione del Black Desert Championship presented by Greater Zion con la partecipazione di 144 concorrenti e un montepremi di 3.000.000 di dollari (prima moneta di 450.000).

Sul percorso del Black Desert Resort dal 1° al 4 maggio, nella decima gara in calendario sul LPGA Tour, sarà presente l’azzurra Benedetta Moresco. In campo quattro delle giocatrici nella top ten della classifica mondiale: la cinese Ruoning Yin (n. 4), Lilia Vu (n. 5), la coreana Hyo Joo Kim (n. 7) e la giapponese Ayaka Furue (n. 9). Si sono prese un turno di riposo dopo il The Chevron Championship, primo Major stagionale femminile, le prime tre, nell’ordine Nelly Korda, la thailandese Jeeno Thitikul e la neozelandese Lydia Ko, peraltro rimaste deluse dall’esito per loro poco lusinghiero.

Malgrado le defezioni il field sarà di qualità. È attesa alla prova la giapponese Mao Saigo, che il Major lo ha vinto, mentre Lindy Duncan, la thailandese Ariya Jutanugarn e le citate Ruoning Yin e Hyo Joo Kim, tutte sconfitte dalla nipponica al playoff in Texas, dovranno dimostrare che non hanno sofferto conseguenze dal punto di vista morale. Da seguire anche altre partecipanti che sono entro le venti del Rolex Ranking, quali l’inglese Charley Hull, le coreane Haeran Ryu e Amy Young e le giapponesi Rio Takeda e Miyu Yamashita. Altre possibili protagoniste Sarah Schmelzel, Megan Khang, la coreana A Lim Kim, la thailandese Pajaree Anannarukarn e la svedese Ingrid Lindblad, che da poco ha siglato il primo titolo sul circuito.

Benedetta Moresco, 23enne vicentina cresciuta golfisticamente nel Golf Club Padova, è alla sesta presenza stagionale. È uscita al taglio nel Major, ma in precedenza ha ottenuto l’11° posto nel JM Eagle LA Championship, suo miglior risultato in assoluto sul tour, che ha frequentato anche lo scorso anno part-time, ed è andata a premio (23ª e 33ª) in altre due occasioni.

Com. Stam. + foto Federgolf