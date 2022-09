GOLF Torna l’Open de France, cinque gli azzurri in gara

Dal 22 al 25 settembre a Guyancourt e sul percorso del Le Golf National, che ha ospitato nel 2018 la Ryder Cup, va in scena la 104esima edizione del torneo

L’Italia punta su Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Renato Paratore e Lorenzo Gagli

Dopo lo spettacolo del DS Automobiles 79° Open d’Italia, nel calendario del DP World Tour e tre anni dopo l’ultima volta, torna protagonista il Cazoo Open de France. Il torneo, arrivato alla 104esima edizione (non si è giocato nel 2020 e nel 2021 a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), è in programma dal 22 al 25 settembre al Le Golf National di Guyancourt, vicino a Parigi. L’evento mette in palio 3 milioni di euro.

Da Migliozzi a Edo Molinari, cinque gli azzurri in gara – Sul campo che nel 2018 ha ospitato la Ryder Cup, cinque gli azzurri in gara: Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Renato Paratore e Lorenzo Gagli.

Dal 1906, anno della prima edizione, la competizione ha parlato italiano nel 1949, quando Ugo Grappasonni firmò l’impresa, e nel 1993 grazie all’exploit di Costantino Rocca. Tanti invece i secondi posti con Francesco Molinari (assente per l’occasione, su questo campo è stato il trascinatore del team Europe nella 42esima edizione della Ryder Cup con cinque incontri vinti, record europeo) runner up nel 2016, 2012 e 2010. Stesso risultato anche per Costantino Rocca nel 2001, per Massimo Florioli nel 1998 e per Aldo Casera nel 1954. In un appuntamento prestigioso, conquistato in passato da campionissimi del golf quali, tra gli altri, Severiano Ballesteros (4 successi), Nick Faldo (tre), Bernhard Langer e Josè Maria Olazabal.

Il field – Dall’americano Patrick Reed allo scozzese Robert MacIntyre (reduce dalla vittoria a Roma, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, nel DS Automobiles 79° Open d’Italia), dai gemelli danesi Hojgaard, Nicolai e Rasmus, al sudafricano Daniel Van Tonder. Field di buon livello al Le Golf National dove saranno tanti i francesi che cercheranno gloria in casa. Tra questi Victor Perez (terzo all’Open d’Italia), Antoine Rozner, Matthieu Pavon, Julien Brun e Mike Lorenzo-Vera. Curiosità: solo un giocatore, peraltro transalpino, è riuscito a vincere per tre volte consecutive l’Open de France: Marcel Dallemagne, campione nel 1936-1937-1938 (nel 1937 si impose anche nell’Open d’Italia).

Il belga Nicolas Colsaerts, che dallo scorso gennaio sta combattendo con una rara malattia renale, proverà a bissare il titolo conquistato nel 2019 dopo un digiuno lungo 7 anni.

Il torneo in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2 – Il Cazoo Open de France verrà trasmesso in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2. Prima giornata: giovedì 22 settembre dalle ore 13:30 alle 18:30.

