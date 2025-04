GOLF Trionfo azzurro agli Internazionali d’Italia: vincono Michele Ferrero e Guia Vittoria Acutis Ha completare l’en plein il doppio successo nel Nations Trophy

Trionfo azzurro nei Campionati Internazionali d’Italia. Michele Ferrero ha vinto il torneo maschile, Guia Vittoria Acutis quello femminile e le squadre italiane si sono imposte nel Nations Trophy su entrambe le competizioni.

Nella gara maschile Ferrero ha fatto corsa di testa e conquistato il titolo con 269 (65 68 66 70, -19) colpi, contenendo con un 70 (-2) a chiudere il tentativo di recupero di Filippo Ponzano, salito dal terzo al secondo posto con 272 (-16). Podio tutto italiano con Giampaolo Gagliardi, terzo con 278 (-10), mentre tra gli stranieri il più combattivo è stato il francese Octave Bailo, quarto con 279 (-9), che ha preceduto il suo connazionale Louka Morin e lo svizzero Michel Fridolin, quinti con 281 (-7). In settima posizione con 282 (-6) Julien Paltrinieri e il transalpino Tom De Herrypon e in nona con 283 (-5) Carlo Melgrati e il danese Larsen Mads Viemose.

Michele Ferrero, 19enne torinese che difende i colori del Circolo Golf Torino e che è nel giro delle nazionali azzurre, ha realizzato una particolare doppietta, perché nel 2021 si è imposto nei Campionati Internazionali d’Italia Under 16.

Nella gara femminile, al Golf Club Margara (par 72) di Fubine Monferrato, Guia Vittoria Acutis nel round conclusivo ha realizzato un 74 (+2) e con lo score di 290 (75 71 70 74, +2) ha avuto ragione per un colpo della svizzera Mana Hersperger, seconda con 291 (+3). Entrambe avevano dopo tre giri un colpo di ritardo dalla leader, la francese Margaux Brejo, che ha ceduto con un 84 (+12), terminando ottava con 299 (+11).

Al terzo posto con 294 (+6) l’altra elvetica Carlotta Locatelli, quindi due italiane, Paris Appendino, quarta con 295 (+7), e Francesca Pencelli, quinta con 296 (+8) insieme alla francese Kirra St. Laurent. In settima posizione con 298 (+10) la transalpina Eline Chau-Hu e in ottava, come detto, la Brejo affiancata da Ginevra Coppa, Gemma Simeoni e dall’irlandese Anna Abom.

Guia Vittoria Acutis, 17enne milanese tesserata per il Golf Club Castelconturbia, da tempo in maglia azzurra, tra le sue vittorie ha quelle nel Tricolore Match Play/Trofeo Giuseppe Silva di quest’anno e nell’English Girls U16 Open Amateur Stroke Play Championship in Inghilterra nel 2024.

L’Italia ha fatto l’en plein conquistando anche i successi nel Nations Trophy in entrambe le gare. In quella maschile ha dominato Italia 1 (Filippo Ponzano, Michele Ferrero, Giovanni Binaghi) con 403 (138 134 131, -29) colpi, che ha preceduto Italia 2 (Sebastiano Moro, Julien Paltrinieri, Bruno Frontero) con 420 (144 136 140, -12) e Francia 1, stesso score. In campo femminile Italia 1 (Natalia Aparicio, Guia Vittoria Acutis, Paris Appendino) con 437 (145 145 147, +5) ha superato di otto colpi Svizzera 1, seconda con 445 (+13). Terza Italia 2 (Giulietta Bertero, Ginevra Coppa, Matilde Partele) con 454 (146 152 156, +22).

Com. Stam. + foto Federgolf

Guia Vittoria Acutis Ph Federgolf