GOLF – Trofeo delle Regioni-Challenge Giorgio Bordoni alla Macro Zona 6 (Lazio, Umbria)

Al Marco Simone Golf & Country Club, con il Patrocinio della Regione Lazio, la gara che ha concluso la stagione del golf giovanile

Il team della Macro Zona 6, Lazio e Umbria, ha vinto con 883 colpi la 20ª edizione del Trofeo delle Regioni-Challenge Giorgio Bordoni, confermando il titolo conquistato anche lo scorso anno.

Il torneo dedicato a Giorgio Bordoni, tecnico federale scomparso prematuramente nel 2013, che ha concluso la stagione del golf giovanile e che ha avuto il Patrocinio della Regione Lazio, si è svolto per la quinta volta consecutiva sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (RM), sede della Ryder Cup 2023. Vi hanno partecipato le sette selezioni composte da dieci elementi under 18 (sette ragazzi e tre ragazze) delle Macro Zone in cui è stata organizzata l’attività giovanile. Nella prima giornata si sono disputati i foursome (cinque coppie per ciascuna squadra) e per la classifica sono stati conteggiati i migliori quattro score, poi nella seconda gli atleti hanno giocato individualmente con formula stroke play e hanno fatto risultato otto dei dieci punteggi di ogni compagine.

Il Lazio-Umbria ha preso il comando nei foursome con 293 colpi e ha consolidato il vantaggio con 590 colpi nella giornata finale. Ha preceduto la Zona 3 (Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), seconda con 895, e la Zona 4 (Emilia-Romagna, Marche), terza con 904. Al quarto posto con 908 la Zona 2 (Lombardia), al quinto con 922 la Zona 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta), al sesto con 928 la Zona 7 (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e al settimo con 936 la Zona 5 (Toscana).

La rappresentativa vincente è stata composta da Liam Baldassari, Edoardo Lemonnier, Pietro Bordi e Raffaele Buletti dell’Olgiata Golf Club, Giorgio Regoli, Riccardo Romano e Martina Benazzo del Parco di Roma Golf Club, Lorenzo Prestia e Chiara Pecchinotti del Circolo del Golf Roma Acquasanta e da Fabrizia Salituro degli Archi di Claudio Golf Club. Capitano Gianluca Baldasso e Team Advisor Gianluca Pietrobono.

La premiazione – Alla Cerimonia di Premiazione sono intervenuti Antonio Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Lazio; Mario Luciano Crea, Presidente V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo Regione Lazio; Paolo Giuntarelli, Direttore Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport Regione Lazio; Lavinia Biagiotti, Presidente Marco Simone Golf & Country Club; Antonio Gazzellone, Presidente Comitato Regionale FIG Lazio; Giorgia Giusti, Vice Presidente Comitato Regionale FIG Lazio. Presenti Roberto Zappa, Direttore Tecnico Squadre Nazionali FIG; Andrea Romano, Responsabile Nazionale Attività giovanile FIG.

Com. Stam. Federgolf