Gomorra – Domani su Sky e NOW gli episodi 5-6 della stagione finale

Milano. Con Ciro Di Marzio tornato a Napoli e pronto a combattere e con Genny di nuovo in prima linea a Secondigliano, disposto a tutto per riprendersi ciò che pensa gli spetti di diritto, torna con un nuovo appuntamento GOMORRA – STAGIONE FINALE: domani sera il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film torna con quinto e sesto episodio dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile in streaming su NOW e ovviamente anche on demand su Sky.

In questi nuovi episodi di GOMORRA – STAGIONE FINALE – il quinto diretto da Marco D’amore e il sesto da Claudio Cupellini – la guerra è ufficialmente iniziata: Genny (Salvatore Esposito) militarizza le piazze e manda un infiltrato tra le fila nemiche, mentre Ciro cerca nuovi alleati, con i quali si dovrà presto nascondere. Una taglia pesantissima cadrà presto sulla loro testa. È solo questione di tempo perché vengano trovati e la resa dei conti abbia finalmente inizio…

Girati fra Napoli, Riga e Roma, i dieci nuovi episodi di Gomorra – Stagione finale sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

Genny fa militarizzare tutte le piazze e mette in moto una strategia per fermare Ciro. I capipiazza però non sono convinti che si stia muovendo nel modo giusto e iniziano a dubitare di lui. Nel frattempo, Ciro, Enzo e gli altri iniziano a reclutare nuovi alleati pronti ad unirsi a loro nella guerra contro Genny. Mentre Nunzia, devastata dal dolore, cerca vendetta colpendo Genny dove fa più male.

Genny è furioso per ciò che è successo ad Azzurra e si vendica a modo suo. Ma ha anche altri pensieri: Ciro e i suoi sono riusciti a scappare e lui è disposto a pagare qualsiasi cifra pur di scovarli. Manda ‘O Munaciello a Forcella per sondare il terreno. Ciro deve muoversi, è solo questione di tempo prima che li trovino. Hanno bisogno di rinforzi e di un nuovo piano. Nel frattempo, Luciana si avvicina ad Azzurra.

