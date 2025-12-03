Gospel Project in concerto il 6 dicembre a Sciara. L’appuntamento in occasione della centenaria festa dell’Immacolata
Nei giorni della centenaria festa popolare dedicata all’Immacolata, la comunità di Sciara, piccolo comune del palermitano, si prepara ad accogliere un appuntamento d’eccezione.
Si terrà, infatti, sabato 6 dicembre, alle ore 19, nella Chiesa di Sant’Anna, in piazza Castelreale a Sciara, il concerto del Gospel Project Choir, coro interconfessionale e multietnico nato nel 1994, che oggi vanta ben 47 elementi.
I presenti potranno godere di un ricco e suggestivo repertorio Gospel Spiritual, con pezzi traditional e contemporanei: da “Oh Happy day” ad “Up above my head”, a “Hosanna” e “My help”. Al pianoforte il Direttore del Coro, M° Pietro Marchese, alla batteria il M° Salvo Marino.
A seguire degustazione di prodotti tipici siciliani.
L’appuntamento- ideato e proposto dall’Associazione Freedom di Salvo Melia, che tiene a ringraziare l’Amministrazione, e in particolare l’Assessore al Turismo del Comune, Silvio Serraino – si inserisce nel ricco programma dei Festeggiamenti in onore di Maria SS Immacolata, Regina e compatrona di Sciara, organizzati dalla Pro Loco del Comune e dalla Parrocchia di Sant’Anna.
La festa centenaria è nota soprattutto per la storica processione dedicata all’Immacolata, che si tiene tra la notte del 7 dicembre e l’alba dell’8 dicembre: per tradizione le fiaccole che i fedeli utilizzano per illuminare il percorso si creano con le infiorescenze di una tipica pianta mediterranea, l’ampolodesmo.
La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Sciara, presieduta da Salvatore Rini, e dalla Parrocchia di Sant’Anna con Don Nunzio Pomara, in collaborazione con l’Associazione Freedom di Salvo Melia, grazie al patrocinio dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo- Regione Siciliana e del Comune di Sciara.
