Mondello rimane senza bus navetta e conferma l’ennesima mala amministrazione del sindaco e del suo assessore alla viabilità”. Lo scrive in una nota Piero Gottuso, ex presidente della VII Circoscrizione e attuale capogruppo di Forza Italia.

“Continuo a sostenere – prosegue Gottuso – che il provvedimento che istituisce la ZTL in viale Regina Elena, impropriamente chiamata “zona pedonale”, sia un provvedimento raffazzonato con moltissima improvvisazione prova ne sia che sia stato più volte modificato. Un “piano” che prevede la chiusura al traffico e il supporto del servizio di bus navetta, ma quest’ultimo si rifà ad un provvedimento vecchio di decenni che prevede il servizio dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, quando la stagione estiva, all’epoca, coincideva con la stagione delle capanne. Infatti, dal 15 settembre appena trascorso l’AMAT ha tolto il servizio bus navetta a supporto della zona pedonale. Ma di questo, siamo certi, che l’Amministrazione Orlando neanche lo sappia. Vero è, – prosegue Gottuso – che nei fatti, il servizio bus era scadente, ma adesso non c’è più e la “zona pedonale” rimane senza un servizio bus per i cittadini. Un atto di buon senso, da parte del duo Orlando-Catania, sia quello di revocare immediatamente, come continuo a sostenere da tempo, l’ordinanza che istituisce la Ztl a Mondello e ripristinati i sensi unici di marcia in via Regina Elena e in via Principe di Scalea. Molti amministratori occupano poltrone di potere per il proprio ego e non per servire i cittadini. E’ giunta l’ora che si facciano da parte”.

