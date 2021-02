Congratulazione al Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Prefetto Franco Gabrielli per la meritata nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi e alla Sicurezza nazionale. Poliziotto purosangue, con un curriculum straordinario, il Prefetto Gabrielli è sicuramente l’uomo dalle giuste ricette per assolvere al delicato, prestigioso e strategico ruolo cui è stato chiamato dal premier Draghi.

Esperienza, visione prospettica e politica, insieme alla capacità di analisi e di immediato intervento oltre che agli innumerevoli risultati raggiunti nei tanti e delicati incarichi che ha ricoperto nel nostro Paese, lo rendono la persona giusta per guidare l’intero sistema dell’intelligence e della sicurezza nazionale. Ma tra le tante doti che accompagnano la levatura del Prefetto Gabrielli, quella che sarà più proficua per il delicato settore che lo dovrà impegnato, è sicuramente il coraggio di innovare per mettere al passo con i tempi la “macchina della sicurezza”.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP il primo sindacato del Comparto sicurezza, saluta la nomina del Capo della Polizia a Sottosegretario con delega ai servizi e alla Sicurezza nazionale.

Lo abbiamo detto in tempi non sospetti, sottolinea il leader del SIULP, quando ancora non era stato nominato Capo della Polizia che Gabrielli sarebbe stato sicuramente l’uomo del cambiamento e dell’innovazione per la Polizia di Stato e per l’intero sistema sicurezza del nostro Paese. E così è stato.

Certo, anche per i suoi tratti da toscano verace, non sono mancati i momenti di confronto accesi e di non condivisione di alcune delle scelte che ha operato nel delicato e veloce percorso di innovazione che ha portato nella polizia, molti dei quali invocati dallo stesso SIULP. Ma la lealtà e la trasparenza con cui ha sostenuto la forza delle sue ragioni, mettendoci sempre la faccia in tutto quello che faceva, ci hanno portato a condividere la bontà della filosofia e l’impianto complessivo delle riforme attuate che, per portata e per velocità dei tempi con cui sono state attuate, possono essere definite vere e proprie rivoluzioni. Grazie alla lungimiranza politica e organizzativa e alla capacità di comprendere le esigenze, ma anche le aspettative delle donne e degli uomini del sistema sicurezza nel suo complesso e in primis della Polizia di Stato, è stato possibile, attraverso il riordino delle carriere, ridisegnare una nuova architettura ordinamentale e operativa che rendono oggi la nostra Istituzione tra le prime, se non la prima, nello scenario globale per capacità operativa, preventiva e di garanzia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Una Polizia più professionale, più operativa, più snella e più rispondente alle nuove e accresciute sfide che i nostri tempi richiedono, ma sempre ancora ai valori irrinunciabili dell’essere al servizio del cittadino con dedizione e umanità giacché la mission dell’Autorità di P.S., in primis, è proprio quella di garantire il sereno e civile sviluppo dei nostri territori e delle comunità nel rispetto dell’integrazione e della globalità.

Sono certo, conclude Romano, che lo stesso slancio, unitamente alle sue innumerevoli doti di elevato professionista della sicurezza, il Prefetto Gabrielli le metterà a disposizione anche nel nuovo incarico per migliorare ancora di più l’intero sistema della sicurezza nazionale. A Gabrielli, oltre che rinnovare gli auguri per la sua meritata nomina, auspichiamo i migliori auspici di buon lavoro rinnovando la totale disponibilità a collaborare, come sinora fatto, per tutto ciò che può essere utile a migliorare la sicurezza del nostro Paese, dei cittadini e la difesa delle Istituzioni democratiche.

