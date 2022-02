Governo: Rosato (IV) Esiste spazio per rappresentare elettori che non si riconoscono in populismo e sovranismo

“A chi ci chiede se nascerà un nuovo centro rispondo che i tempi li detterà la politica, con tutto il rispetto per i giornalisti che ne scrivono tutti i giorni.

Noi il 26 febbraio facciamo una nostra assemblea a Roma, nella quale discuteremo su come aiutare il Paese a uscire dai problemi ma anche di alleanze e di prospettive politiche”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un’intervista a “Public Policy”. “Esiste uno spazio politico – ognuno lo collochi dove preferisce: a destra, a sinistra, al centro – per liberali, riformisti, cattolici, moderati nei toni e non nei contenuti in cerca di rappresentanza. Questo spazio esiste tra gli elettori: sono quelli che non si riconoscono in Conte e Landini e nemmeno in Meloni e Salvini. Vogliamo rappresentarli e far sì che questo spazio sia garanzia, anche dopo il 2023, di stabilità per il Paese”.

Com. Stam.