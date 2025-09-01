GP Motonautico Emilia Romagna 2025: scie d’acqua, velocità e passione sul fiume Po

Concluso il weekend di gare a San Nazzaro (PC) con l’assegnazione del titolo di Campione Europeo nella disciplina Circuito Classe F125

Il fiume Po ha fatto ancora una volta da palcoscenico naturale a uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale: il GP Motonautico dell’Emilia-Romagna 2025, che ha richiamato a San Nazzaro, in provincia di Piacenza, piloti, team e appassionati da oltre 15 nazioni per vivere lo spettacolo unico delle imbarcazioni che sfrecciano a pochi centimetri dall’acqua.

L’evento, organizzato dall’Associazione Motonautica San Nazzaro in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica (FIM) e con la Union Internationale Motonautique (UIM), si è svolto con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, all’interno del progetto Sport Valley.

La giornata di domenica 31 agosto ha offerto al pubblico uno spettacolo adrenalinico con lo svolgimento della manche valida per la prova unica del Campionato Europeo Circuito Classe F125, che ha laureato Campione Europeo il bulgaro Viktor Lyubenov. Sul podio anche due azzurri che confermano la forza e la qualità della scuola italiana: medaglia d’argento per Andrea Ongari, del Circolo Nautico Chiavenna, seguito da Luca Finotti, della Motonautica Associazione Cremona, che vince il bronzo.

Le condizioni del campo di gara, con la presenza di detriti portati dalle piogge dei giorni precedenti, non hanno consentito lo svolgimento della terza gara del Campionato Mondiale di F2, in programma il pomeriggio della stessa giornata. Nonostante l’organizzazione dell’Associazione Motonautica San Nazzaro abbia garantito un attento e costante monitoraggio delle condizioni delle acque non è stato possibile lo svolgimento regolare della competizione del Mondiale, dando priorità alla sicurezza dei piloti.

Presente a San Nazzaro anche il Presidente della Union Internationale Motonautique (UIM) Raffaele Chiulli, che ha dichiarato: «Ho apprezzato molto la straordinaria organizzazione della Federazione Italiana Motonautica in questa particolare situazione. Un evento che, sebbene segnato dal mancato svolgimento della competizione del Mondiale, ha mantenuto intatta la sua atmosfera fatta di sorrisi e passione, con un grandissimo pubblico di appassionati provenienti da tutta Europa e non solo, per vivere una giornata all’insegna dei valori dello sport: amicizia e rispetto.»

Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica, ha concluso: «Questa è stata l’occasione per ribadire che è la passione il “motore” che alimenta la nostra Federazione. Ed è la stessa passione che si respira a ogni evento, in ogni pilota, in ogni team. Sono stato pilota per molti anni e conosco bene l’energia unica che c’è nell’aria quando si corre. Oggi, poter portare avanti un evento internazionale con il Presidente Chiulli, in un territorio che rappresenta il cuore della Motonautica italiana, è per me un onore. Lavoreremo ogni giorno per far crescere ancora di più questo sport, in Italia e nel mondo.»

