GR Yaris Rally Cup: Paperini-poker a Pistoia

Inserita nel calendario del trofeo al posto del “Modena” annullato, la gara che ha chiuso la Coppa di VI zona ha ribadito la forza del driver che in questo caso giocava “in casa”, una vittoria che gli consente di vedere sempre più vicino il titolo che si giocherà a metà mese a Como, gara a coefficiente maggiorato.

Notevole la prestazione delle GR Yaris, con quattro equipaggi nella top ten assoluta con rilievi cronometrici da categoria superiore.

Pistoia. Thomas Paperini e Simone Fruini hanno vinto il quinto e penultimo appuntamento della Gr Yaris Rally Cup, al 43. Rally Città di Pistoia corso tra il pomeriggio di ieri, sabato primo ottobre, ed oggi. Il pilota di Pistoia, proprio sulle strade di casa, ha ottenuto così la quarta vittoria stagionale, un poker che ribadisce la sua forza e consolida la sua leadership nel trofeo che lo ha visto firmare una seria ipoteca per la conquista del titolo, ma per l’assegnazione dell’alloro si dovrà comunque attendere l’ultima gara, il Trofeo AC Como, in programma dal 20 al 22 ottobre, che con il suo coefficiente doppio indicherà l’esito definitivo.

Alle spalle del vincitore ha terminato Alessandro Ciardi in coppia con Alessandro Tondini, anche lui pilota pistoiese, nonché Campione uscente del trofeo.

Curiosa ed anche appassionante la storia spprtiva che vede sulla stessa lunghezza d’onda Paperini e Ciardi, i quali hanno nel loro palmarès due vittorie assolute a testa nella gara pistoiese.

Ciardi, rispetto alle gare precedenti è sembrato aver più feeling con la vettura e con gli pneumatici, dimostrandosi l’unico in grado di tenere parzialmente il passo di Paperini.

La lotta per la terza e quarta piazza è stata anche quella, come al solito frizzante, per la conquista della classifica “Under 25”. Come di consueto si sono distinti Angelo Pucci Grossi, in coppia con Francesco Cardinali, alla fine terzo, e Jacopo Facco, in coppia con Nicola Doria, che ancora mantiene la testa della classifica tra i giovani.

Il risultato generale “di squadra”, per i trofeisti GR Yaris è stato entusiasmante, con ben quattro equipaggi finiti nella top ten assoluta, in continuo duello con vetture di categoria superiore.

Dietro ai primi quattro si sono quindi piazzati l’esperto Claudio Vallino in coppia con Sandro Sanesi, Gianandrea Pisani, in coppia con Fabrizio Vecoli, fra l’altro al comando della gara dopo al prima prova e poi rallentato da un problema meccanico, ed anche il siciliano Antonino Cannavò, settimo insieme a Gianfrancesco Rappa.

CLASSIFICHE GR YARIS RALLY CUP 43. RALLY CITTÀ DI PISTOIA:

1. Paperini-Fruini (Toyota Yaris GR) in 54’09.1; 2. Ciardi-Tondini (Toyota Yaris GR) a 18.4; 3. Pucci Grossi-Cardinali (Toyota Yaris GR) a 1’20.0; 4. Facco-Doria (Toyota Yaris GR) a 1’32.9; 5. Vallino-Sanesi (Toyota Yaris GR) a 3’07.2.

CLASSIFICHE GR YARIS RALLY CUP DOPO IL 43° RALLY CITTA’ DI PISTOIA:

PILOTI: 1.Paperini 156 punti; 2. Manninen 91,5; 3. Grossi 70; 4. Facco 50,5; 5. Ciardi 47; 6. Paleari 46; 7. Gianesini 38; 8. Canzian 35; 9. Cannavò 30; 10. Luchi 20; 11. Menegaldo 18; 12. Pisani 13; 13. Romagnoli 11; 14. Vallino 10.

UNDER 25: 1. Facco 117.5 punti; 2. Grossi 84; 3. Menegaldo 66.

TEAM: 1. Bluthunder-Spotorno Car 176; 2. Hmi-Finiguerra 156; 3. Promoracing 102,5; 4. Emmeci Sport 65;

5. New Star 36; 6. HP Sport 30.

VINCITORI PROVE SPECIALI: Paperini 14; Grossi 7; Manninen e Canzian 4; Paleari 3; Ciardi e Pisani 2; Gianesini 1.

