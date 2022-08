GR Yaris Rally Cup verso il “1000 Miglia”, crocevia per il titolo

Dopo il “giro di boa” del Rally a Roma, il monomarca torna sulle vallate bresciane per la quarta prova, dopo aver conosciuto il tris di allori dei toscani Paperini-Fruini, at

esi ora ad una conferma.Cercheranno di porre fine all’egemonia soprattutto i finlandesi Manninen-Sillanpaa, con Grossi che preme ed i vari Paleari, Facco e Ciardi in cerca di nuovi spunti.

Si aggiungono due nuovi iscritti alla GR Yaris Rally Cup: Simone Rivia al rientro nella Cup con Sportec e Riccardo Canzian al debutto con Promoracing.

Roma. Saranno le vallate della profonda provincia bresciana, tra il lago di Garda e l’Iseo, gli scenari della quarta prova della GR Yaris Rally Cup, nel contesto del 45° Rally 1000 Miglia, questo fine settimana, una delle competizioni su strada di più lunga tradizione in Europa.

Gara dal grande passato e dal nome iscritto al mito del motorsport, quella della “freccia rossa” è la penultima prova del Campionato Italiano Assoluto rally-Sparco e sarà un momento particolarmente delicato, “caldo” per le vicende del Trofeo. Sicuramente le iconiche prove speciali che il rally proporrà saranno uno stimolo in più per conoscere nuove ed esaltanti performance delle GR Yaris e dei loro interpreti.

Si arriva nel bresciano dopo tre perentori successi dei toscani di Pistoia Thomas Paperini e Simone Fruini, che proprio con l’appuntamento precedente a Roma in luglio hanno confermato la loro forza e messo una seria ipoteca sul titolo. Mancano ancora il “1000 Miglia” che sta per accendere i motori, mancano poi il “Città di Modena” ed il “Trofeo AC Como” entrambi ad ottobre, c’è tempo dunque ancora per vedere le classiche scintille, sia da Paperini/Fruini che certamente già in questa occasione vorranno ribadire la propria egemonia, ma anche con gli inseguitori che li hanno nel mirino.

La coppia pistoiese è nel target soprattutto dei finlandesi Manninen-Sillanpaa, secondi in classifica e per adesso i più decisi competitor dei leader. Al loro secondo anno di trofeo, del “leggere” e soprattutto metabolizzare velocemente le difficili strade italiane, i nordici hanno fatto la loro arma migliore e se da una parte tenteranno l’attacco al vertice, dall’altra dovranno guardarsi da chi giunge dietro, certamente deciso a farla da protagonista, al 1000 Miglia.

Il Rally di RomaCapitale, infatti,ha rivalutato ampiamente l’altro toscano Alex Ciardi, dopo un avvio stagionale a tinte grigie ed una veemente rimonta dalle retrovie, a di nuovo posto all’attenzione generale Angelo Pucci Grossi, in coppia con l’aretino Cardinali, che certamente vorrà rivincere la “under” per riprendere il tanto terreno perduto con il ritiro alla prima prova della Targa Florio. Si attende un nuovo spunto di vertice dal comasco Tommaso Paleari Henssler, in coppia con Bozzo, arretrati in classifica a Roma per due penalità ma visti veloci e determinati, ed il giovane veneto Jacopo Facco, assecondato da Doria, cercherà certamente l’allungo in testa alla classifica under 23, tallonato certamente da Menegaldo e Grossi.

Purtroppo non è stato ancora possibile il rientro di Marco Gianesini, sempre convalescente dall’incidente al Rally di Alba lo scorso giugno (il valtellinese è ancora quarto in classifica), mentre si saluta il gradito ritorno di Simone Rivia, già protagonista del Trofeo nel 2021, il quale ha provato la vettura con il cambio sequenziale con un’ottima performance al recente rally a Salsomaggiore Terme. Poi, l’altra novità della trasferta bresciana sarà il debutto del pavese Riccardo Canzian.

La magica storia del Rally 1000 Miglia quest’anno torna a scriversi con Piazzale Arnaldo, uno dei tratti distintivi del passato della manifestazione. Nel pomeriggio di venerdì 26 agosto, i concorrenti effettueranno un primo passaggio nel “salotto buono” della “Leonessa”, per poi andare a disputare la “Super Prova Speciale” in diretta televisiva dalle 17,30, quindi facendo rotta per il riordino notturno a Montichiari-Centro Fiera. L’indomani, sabato 27 agosto il resto della gara, con altre otto prove speciali per un totale di distanza competitiva di 126 chilometri a fronte del complessivo che ne misura 533,33. L’arrivo sarà in prima serata sabato 27 agosto, in Piazzale Arnaldo in Brescia dalle 19,01.

CLASSIFICHE GR YARIS RALLY CUP DOPO IL 10° RALLY DI ROMACAPITALE:

ASSOLUTA: 1. Paperini 113; 2.Manninen 68,5; 3. Grossi 39; 4. Gianesini, Paleari 38; 6. Facco 26,5; 7. Ciardi 25; 8. Cannavò 24; 9. Luchi 20; 10. Menegaldo 12; 10. Romagnoli 11.

UNDER 23:

1. Facco 81,5; 2. Menegaldo 51; 3. Grossi 44.

TEAM:

1. Blu Thunder-Spotorno Car 128; 2. HMI-Finiguerra 90,5; 3. PromoRacing 50,5; 4. New Star3 36;

5. Emmeci Sport 29; 6. HP Sport-Zerocento 24.

FOTO : Paperini-Fruini (foto Massimo Bettiol)

