Graduatorie ATA, il servizio militare obbligatorio vale 6 punti: nuova vittoria MSA presso il Tribunale del Lavoro di Napoli!!

Nuova vittoria MSA presso il Giudice del Lavoro di Napoli che riconosce 6 punti nella graduatoria ATA per il servizio militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina

A seguito del ricorso promosso da MSA, e patrocinato dallo studio legale Zinzi e Bongarzone, il Tribunale di Napoliha affermato che il servizio militare obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato valgono 6 punti nelle graduatorie ATA.

“A seguito di questa ulteriore vittoria, siamo decisi a proseguire per vie giudiziarie al fine di consentire a chi ha svolto il servizio militare di vedersi riconosciuti 6 punti in graduatoria. Inoltre, con il nostro studio legale abbiamo avviato diversi contenziosi gratuitamente, per tutti coloro che hanno un reddito basso poiché consideriamo questa un’ottima opportunità a livello lavorativo” commenta il Prof. Luciano Scandura, responsabile di MSA comparto scuola.

Sulla base della sentenza dalla Corte di Cassazione, secondo cui il servizio militare obbligatorio è da valutarsi nelle graduatorie anche se non in costanza di nomina, il Giudice del Lavoro di Napoli ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’attribuzione di 6 punti per il servizio prestato nella leva obbligatoria.

Nella sentenza si legge che il Giudice del Lavoro “accoglie la domanda e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente all’attribuzione a suo favore nelle graduatorie di Circolo e di Istituto per il

personale ATA dell’integrale punteggio per l’espletamento del servizio militare, pari a punti 6”.

MSA ricorda che è attivo il ricorso “Riconoscimento servizio di leva militare obbligatorio non in costanza di nomina”. Questo ricorso viene attivato gratuitamente per tutti coloro che ne hanno diritto. Per saperne di più, è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 392-6225285.

PER ADERIRE AL RICORSO CLICCA QUI

unisciti al canale MSA

Com. Stam.