Graduatorie borse di studio. L’ERSU di Palermo: si tratta di un’anticipazione dei pagamenti

“L’ERSU di Palermo informa che quest’anno è stata anticipata di circa un mese l’erogazione dei benefici, come previsto dall’art. 24 del Bando di Concorso.

Ci saranno, con i successivi flussi finanziari provenienti da Regione e Ministero dell’Università, i previsti scorrimenti di dicembre 2025 ed entro aprile 2026. È prematuro, quindi, parlare di esclusi dai benefici, essendo oggi soltanto iniziato – anticipatamente rispetto agli anni precedenti – il flusso dei pagamenti agli idonei assegnatari. L’auspicio è di potere anche quest’anno, come negli ultimi 5 anni, pagare il 100% degli idonei”.

Com. Stam. ERSU Palermo