Gran Finale a Misano 14-16 novembre Lotus Cup Italia e Legends Car Trophy

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento del 2025: weekend 14-16 novembre Misano World Circuit Marco Simoncelli finali di Lotus Cup Italia e Legends Car Trophy 2025

Due campionati entusiasmanti che si decideranno in pista il prossimo weekend: Alberto Naska dovrà difendere il primato nel campionato Legends Car Italia e riconquistare il primo posto nella classifica Lotus Cup Italia per riconfermarsi campione.

Heroes Valley è pronta per il finale di stagione: Alberto primo in classifica Legends Car ha un distacco facilmente colmabile dagli inseguitori e dovrà lottare per la vittoria del campionato essendo un traguardo alla portata di diversi piloti, tutti protagonisti di memorabili battaglie e podi. Lo scenario non cambia di molto in Lotus Cup Italia: primo in classifica è Massimo Abbati a soli 46 punti di distacco da Naska ed a 65 punti da De Virgilio terzo. Questa mutevolezza delle classifiche in Lotus Cup Italia e Legends Car, che rende imperdibili le finali, è ancora più accentuata dai punti doppi in palio nelle ultime gare dei due campionati: quindi tutti i piloti sono concentrati sulla vittoria, non solo di data ma anche di campionato. Il prossimo weekend non mancherà lo spettacolo!

L’FX Racing Weekend vede venerdì le prove libere per Lotus Cup Italia e Legends Car ed alle 16.50 qualifiche e super-pole Lotus Cup Italia. Sabato 15 novembre alle ore 10.25 ci saranno le qualifiche Legends Car Italia. Nel pomeriggio gara 1 di Legends Car Trophy e di Lotus Cup Italia: una di seguito all’altra per non far perdere la pratica a Naska del cambio veloce di auto, ma Acme racing Team, PB Racing ed Heroes Valley saranno sempre pronte al supporto. Domenica in mattinata gara 2 e 3 delle Legends Car alle ore 9.35 e 12.25, mentre alle 17.35 ci sarà l’ultima gara di stagione 2025 di Lotus Cup Italia. Si ripete l’appuntamento di successo della grid walk e sessione autografi con tutti i piloti Lotus alle 14.45 ca. prima della gara finale XGT4 Italy.

Heroes Valley vi invita ad un weekend che si preannuncia molto emozionante, dove la passione per il motorsport sarà protagonista e dove nulla è scontato. Forza Naska!

